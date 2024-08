Cómo puedes recuperar el dinero de tus billetes de avión

A estas alturas de la cuarentena lo más probable es que ya hayas tenido que cambiar todos tus planes de vacaciones: tanto el viaje de mochileros a Bali para encontrarte a ti mismo como la boda de tu hermana en Málaga que llevaba año y medio preparando tendrán que esperar. Es otro más de los sacrificios que estamos teniendo que hacer para que el coronavirus no siga propagándose, pero siempre con el consuelo de que no es una cancelación definitiva sino una postergación del viaje para más adelante.

Sin embargo, muchas veces lo que nos quita el sueño no acaba siendo la tristeza por lo que no será, sino toda la logística que vamos a tener que llevar a cabo para recuperar el dinero de ese viaje y poder empezar a planear uno nuevo. Más aún cuando la cancelación es por fuerza mayor y no porque hayamos cambiado de planes o tengamos algún imprevisto –en ese caso estaríamos maldiciéndonos por no haber comprado ese seguro de viaje que tan insistentemente nos intentaron vender– .

Se entiende que en el primer caso, cuando no podemos hacer nada para seguir adelante, deben ser las compañías de viajes quienes se encarguen de tramitar la devolución. Sin embargo, mientras que los usuarios que compraron, por ejemplo, sus billetes de Renfe y AVE para estas fechas obtuvieron el importe íntegro hace ya días, no está ocurriendo lo mismo con las devoluciones de los billetes de avión.

Es el caso de Anabel, que tenía un pasaje para viajar a Eindhoven (Holanda) en plena pandemia. La ida la tenía contratada con Ryanair y la vuelta con Easy Jet, y se gastó algo más de 150€. “Ahora mismo no tengo nada, cero. Básicamente la gente que conozco que lo ha solucionado, y esto lo digo entre comillas porque como mucho te dan un bono que que lo puedas gastar en el año siguiente, es a base de perder días enteros llamando a la compañía, y yo la verdad es que no he tenido fuerzas para insistir, me quita las ganas de vivir tener que reclamar un billete que perdí totalmente contra mi voluntad”.

Me cuenta también que, en realidad, sí ha llamado ya varias veces: en Ryanair le explican que las líneas están colapsadas, que están tratando de solucionarlo, y en Easy Jet que mire su email porque debe tener un bono por el importe del billete para gastarlo en otro viaje de avión, pero ella no lo encuentra por ninguna parte en su bandeja de entrada.

A pesar de que las redes sociales están llenas de este tipo de denuncias, desde el 10 de marzo de 2020 ya existe un Acuerdo para limitar la propagación del virus entre distintos países, lo que produjo la prohibición de miles de vuelos y la entrada en vigor de la legislación correspondiente.

Según el reglamento europeo 261/2004 sobre compensación y asistencia a los pasajeros en casos de denegación de embarque, cancelación o gran retraso en los vuelos por parte de la aerolínea, el afectado tiene derecho a que la compañía le dé dos opciones: el reembolso íntegro de lo que pagó por el vuelo o el cambio para otra fecha. Esto dependerá exclusivamente de lo que prefiera el cliente.

Pero los derechos del pasajero no acaban aquí. Si la compañía no avisa de la cancelación del viaje por el medio escogido con al menos 14 días de antelación, tienen que hacerse responsables de los gastos que haya tenido que asumir el pasajero hasta poder llegar a su destino final. Por ejemplo, si te encontrabas en Italia en el momento en el que se prohibieron los vuelos directos a España, la empresa deberá pagar el hotel en el que te alojaste hasta encontrar una solución para tu vuelta.

En caso de que no haya alternativa para volar otro día, si acabas volviendo por tus propios medios en un vuelo de otra compañía o en tren, también puedes reclamar esos gastos, ya que la aerolínea se tiene que responsabilizar de llevar al pasajero hasta su destino final. Además, por supuesto, de ofrecerte el reembolso o la alternativa para volar otro día.

Sin embargo, el usuario no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización, ya que el coronavirus, al igual que una tormenta o una huelga, se considera una circunstancia extraordinaria. La única excepción sería el caso de que la compañía especifique en el email que la cancelación del vuelo se produce por “baja demanda”, y no como consecuencia directa del coronavirus. En este caso se entiende que es la aerolínea la que ha suspendido el viaje por un motivo que corre de su cuenta.

A pesar de que se espera que, aún más en estas circunstancias, fueran las compañías las encargadas de devolver el dinero sin necesidad de trámites, legalmente no están obligadas a ello. Tendrá que ser el viajero quien comience la reclamación, o bien una de las compañías que se dedican a organizar estos trámites a cambio de un porcentaje de la indemnización, si finalmente fuera el caso. A lo que sí están obligadas, como ya hemos dicho, es a devolver el importe íntegro del billete y no solamente un bono para gastar más adelante como está ocurriendo en muchos casos.

