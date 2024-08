Estrenamos ‘Bambino’, el nuevo tema de Recycled J y Selecta

Hace poco más de un año y medio, Recycled J apareció en todas las cuentas de memes de trap de Instagram con un vídeo en el que se le veía llorando y como medio suplicándole algo a una chica. Después de las risas y de los comentarios de los haters, llegó la bomba, “Valga la pena“, un tema que ahora acumula más de 2 millones y medio de visitas en YouTube y que era el primer single de su primer álbum, Oro Rosa, con el que se consagró como uno de los grandes nombres de esta nueva ola de música urbana que parece estar arrasando con todo, gracias a esa mezcla entre la herencia del rap más clásico y los sonidos del rap y el trap actual en los que los sonidos procedentes de la electrónica tienen más peso.

En “Bambino”, cuyo vídeo ha sido dirigido por Eneko Fernández, parece que Recycled J sigue profundizando en ese mismo camino sin dejar de aportar cosas nuevas, de nuevo de la mano de Selecta, quien ya ha sido su productor en otros temas como “Tiempo“, “Aunque digan que yo” o “Kids“.

Aprovechando el estreno, decidimos hacerle unas cuantas preguntas para saber un poquito más de él, de “Bambino” y de City Pop. Puedes ver el vídeo de “Bambino” al final de la entrevista.

VICE: En Bambino dices que “no tienes culpa de en lo que te has convertido”, pero, ¿en qué te has convertido con este nuevo disco, qué ha ocurrido entre Oro Rosa, que sacaste hace poco más de un año, y City Pop?

Recycled J: El paso del tiempo nos vuelve mejores y peores a la vez. Pule nuestros defectos y acentúa nuestras virtudes. Desde que anuncié Oro Rosa he vivido muchos cambios en mi vida que me han hecho ser lo que cuento en este álbum. El año que viene seré otro y el siguiente otro.

¿Acaso no te acuerdas de cómo actuabas ante la vida hace un par de años y ahora dices ni de coña tomaría esas decisiones?

Dices que en este tema estás luchando con “tu parte de niño bueno” y sueles cantarle al amor, al desamor. ¿Eres tú el auténtico “romántico, el más blando del rollo” y no el Tangana de C.H.IT.O?

Hombre pues claro, ese puesto ahora es mío jaja. El amor es el motor vital de lo que hago. Hay una cita que dice algo así como “No es un amante quien no ama para siempre”.

En el vídeo se te ve a ti mismo dirigiendo tu movida, algo que representa un poco lo que has hecho. ¿Por qué no una major, por qué sigues con Selecta, con los de siempre?

Es un trabajo que desde el minuto cero, tanto en lo musical cómo en la imagen y el branding, lo he trabajado con un círculo de confianza y del que me siento muy orgulloso. Hemos aprendido a trabajar en conjunto como una “minimajor” y sacar adelante un proyecto ambicioso nosotros solitos.

Por tus colaboraciones da la sensación de que eres un poco el puente entre la música urbana con influencias más yankees, el “trap”, y el rap más clásico de músicos como Natos y Waor, con quienes (entre otros) colaboraste en Oro Rosa, pero, ¿crees que reflejas eso en tu sonido? ¿Nos puedes decir con quién colaboras en City Pop?

Trato de tener un sonido único. Desde bien chiquitito me ha gustado ser polivalente, empaparme de distintas influencias lejanas y cercanas a mí y sobretodo hacer lo que me dé la gana. Tener esa libertad creativa me ha permitido trabajar con artistas con raíces más clásicas y con grupos que musicalmente se encontraban más a la vanguardia de este país. En este disco colaboraré con Kiyotaka Sugiyama.

¿Por qué City Pop, de dónde viene el nombre y qué relación guarda con cómo suena?

El nombre surgió orgánicamente, ya que buscaba hacer algo que se saliese del rap convencional. Conforme fuimos avanzando en el proceso creativo, y no teníamos un concepto claro, me parecía que incluir la palabra “pop” en el título era una forma fácil de identificarlo. Investigando en distintas corrientes del siglo pasado, como por arte de magia, descubrí el movimiento del city pop. A Selecta y el resto del equipo les cuajó a la perfección y comencé a desarrollarlo con Ana Sotillo y con Folly. Según vaya pasando el tiempo os iréis dando cuenta de que os lo daré mascadito jaja.

