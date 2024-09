red jesus te invita a viajar por el desierto de la mente en «Ravotriping»

Un hombre dialogando consigo mismo o con el Universo o, tal vez, con el doctor, encerrado en un cuarto blanco y vestido tan sólo con su pantalón, dando a entender que es una persona separada de la sociedad. Acto seguido, vemos al mismo hombre, que en realidad es red jesus, siendo revivido por un hilo de agua que va de la boca una mujer a la suya, en un ambiente desértico, y que bien podría ser un sueño, una shamana o su pareja sentimental. red jesus comienza a caminar por este espacio amplísimo y parece todo como un viaje al subsuelo para regresar al centro, un rito de paso para regresarle la potencia natural a su ser, equilibrando las fuerzas de la locura y la creación en un todo orgánico. Puro ravotriping chapalele.

Nacido en México, criado en Chile y de regreso en México otra vez, red jesus ha conseguido colocarse como un acto aparte en menos de tres años de carrera solista, y pertenece a esa camada de artistas raros que pasó mucho tiempo tras la batería antes de decidir pasar al frente. Y lo hizo con el disco Coming Soon (2013), grabado en L.A. con la colaboración de músicos como Carl Verheyen (Supertramp) y Tim Carmon (Clapton, Paul McCartney). Para este nuevo sencillo con el que comienza otra etapa como solista, red jesus trabajó con Juan Covarrubias, colaborador de Draco Rosa y Enrique Bunbury.

Videos by VICE

Sobre el tema, red jesus nos dijo: «‘Ravotriping’ nació del auto-plagio de una poesía que escribí hace mil años mientras cruzaba el desierto de Atacama en un bus que se iba desarmando. Esta es la primera vez que hago la letra antes que la música y me enamoré del resultado. Estoy seguro que más temprano que tarde me va a empezar a caer la pregunta: ¿Qué diablos significa ‘Ravotriping chapalele’? Yo lo tengo clarísimo, pero me gusta la idea de que cada uno pueda interpretarlo como se le dé la gana. Creo que hubo cierta inspiración inconsciente en «La Vida es Sueño» de Calderón de la Barca para concebir este video. También creo que, si mi profesor de castellano leyese esto, podría tener un orgasmo espontáneo».

Y sobre el video, que dirigió el mismo, agregó: «Desde que veía MTV soñaba con dirigir un videoclip… ¡puta la huevada difícil! Si no hubiese sido por la experiencia de mis DP (Lluís Martí y Santiago Barreiro), esto podría haber terminado en un desastre. Tanto la canción como el video responden a la búsqueda por una renovación completa del proyecto. La imagen, la estética, el sonido… todo medio «post», jajaja. Post-apocalíptico, post-urbano, post-industrial, post-digital; post-naive. Creo que es un post de los errores que cometí en mis primeros años como solista».

Date abajo el video de «Ravotriping», escucha el tema en Spotify aquí y mantente al pendiente de red jesus por aquí.