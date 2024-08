Los Gallos responden: Cuál ha sido su punchline más rompedor

Es Buenos Aires, 8 de diciembre y en la ciudad se siente un tensa calma. Mañana, 9 de diciembre la ciudad será un epicentro de dos eventos épicos, particulares e históricos. Por un lado, un tema del que se ha hablado por semanas: la esperada vuelta en la final de la Copa Libertadores de América entre Boca y River que se jugará, luego de ser suspendida por la bochornosa actitud de las barras, en el Santiago Bernabéu, en territorio español. Por el otro lado, en el Club Hípico Argentino, el mexicano y múltiples veces campeón Aczino defenderá su título en la Final Internacional de la Batalla de Gallos RedBull.

Solo una cosa es cierta y es que este domingo la ciudad va a arder.

Pero antes de que esto suceda, nos sentados a charlar con algunos de los MCs que hacen parte del grupo de 16 campeones de latinoamérica y España que dejarán toda la carne en el asador para llevarse el título de Campeón Mundial. Nos acercamos a ellos para rememorar ese punchline que los marcó, que les dio una victoria o que hizo que el público explotara en sus asientos y abucheara a su oponente. Esa rima mágica y consagradora.

Esto fue lo que nos dijeron:

Jaze

Perú

Uno que recuerdo mucho, y que sí me ayudó a ganar la batalla fue en una guerra de colectivos en Perú, estábamos el capitán del otro equipo y yo en primera ronda y me empezó a tirar cosas que se le ocurrían y me tiró algo de la mochila y le dije “está bien, yo he tenido una vida mochilera, en esta vida entraría una pista y una carretera, entrarían tres loncheras y 25 carteras, peor ni en la mejor mochila entraría tu ignorancia entera”. Y la gente se levantó ahí.



Neón

Bolivia

Con Redención en octavos que le dije “Tranquilo, no lo voy a golperar, ya lo lastimé bastante”, porque estaba cerca de él y el juez nos quería separar, entonces se me ocurrió al instante y fue super potente.

KDT

República Dominicana

Fue contra Melvin la cura cuando él me habla de que quería mi cráneo, y el comeback de eso para mí fue el más fuerte.

Yeriko

Cuba

Fue en la final de Cuba compitiendo con Tito y le tiré un punchline y no me respondió, entonces le dije “Por qué no me respondes, tu bajo nivel no te justifica, si respondes menos que un sordo de espaldas cuando se le grita” y en ese momento me dio mucha gracia.

Bnet

España

El más reciente que tengo tal vez sea el de “Big Bang dentro”, es un juego de palabras que viene improvisado al momento y creo que fue muy efectivo por lo vistoso que fue en función a de qué estímulo venía dado. Estábamos a media barra con mi rival, entonces empecé con una estructura ia-eo, y él me respondió “Yo soy un aventista, un artista selecto” y yo rimé todas las sílabas diciéndole “lo siento hijo de puta yo llevo el big bang dentro”. Y como que el público explotó con esa rima.

Switch

Ecuador

Era la final de la RedBull y la temática era ¿Qué harías si fueras millonario? y dije algo como “¿Para qué ser millonario si no lo necesito? Si ya tengo felicidad cuando uso el micro. Yo no soy millonario chico, porque el amor de mi gente es lo que me hace rico. Y la gente se tiró, una locura.

Aczino

México

Creo que fue en 2015, el de “yo sí soy un presumido, un engreído, un crecido (…)”, de hecho el Feli ha aventado la pluma cuando yo se lo digo, como “ya no quiero saber nada, ya ganó”.

VallesT

Colombia

Yo creo que el de 2016 contra Patrón, el de “me construyo, fluyo y soy orgullo para mi nación”.

Dozer

Argentina

El que más me ha gustado a mí es “mi apariencia no define la paliza que te doy”.

Dtoke

Argentina

Tengo varios, creo que el de “besa mi bandera” que le dije a Stigma, la que le dije a Sony en el Quinto Escalón de que su único amigo era su manager por el 20% y últimamente a Wos le metí una respuesta que decía “ni campeón argentino, ni campeón mundial”, creo que marcan cosas en la gente y las hace importantes.

WOS

Argentina

El de la joaqui a Papo de “los cuernos que tienes”…creo que lo gritaron mucho en alguna parte. No es el que más me gusta personalmente, ni el que creo que haya sido más inteligente, pero sí el que fue más fuerte, pero teniendo el contexto de RedBull…

Pepe Grillo

Chile

Yo diría que en DEM Defend vs Rodamiento cuando le digo “yo trabajo para que mi papá no trabaje más”. Yo creo que ha sido uno de los mejores punchlines que he tirado.

Arkano

España

Uno que le hice a Dtoke en la final internacional de 2015, que apareció la palabra “Bullying” y le dije algo como “Bullying es humillarlo y quitarle la gorra en el escenario”, a la par que le quitaba la gorra y la tiré al suelo justo cuando cayó la caja en el rito. Fue muy épico.

La final internacional de la batalla de gallos 2018 se llevará a cabo este domingo 9 de diciembre en el Club Hípico Argentino. Mírala en vivo por acá.