‘El momento de firmar con un sello grande está bastante cerca’: hablamos con Rels B

25 años y 8 discos de oro sin una gran discográfica detrás. Esa sería, probablemente, la mejor respuesta que uno le podría dar a un extraterrestre que aterrizara de pronto en la Tierra, se pusiera un poco al día de la música urbana en España y le preguntara que quién es Rels B. Probablemente habría que explicarle también que tiene más de un millón y medio de suscriptores en YouTube, muy por delante de C. Tangana, con poco menos de 700.000 o de Yung Beef, que no llega a los 200.000, o que algunos dicen de él que es “el chico bueno” de la escena.

Ha girado por Latinoamérica y llena salas en nuestro país, pero hablando con él da la sensación de que lo único que le preocupa es lo que pasa en el estudio y sobre el escenario: hace un año confesó que no se veía en la industria por más de “dos añitos”, habla de la fama casi como de un daño colateral y cuando le preguntas que cómo le gustaría ser recordado se ríe y te dice que “como el que cogió todos sus ahorros y no se supo más de él”.

Con motivo de su paso por el Cara B el próximo 15 de febrero, hablamos con él sobre Son Gotleu, el barrio de Palma en el que empezó a producir música cuando “no tenía un duro”, sobre el por qué de su éxito y de que, aun siendo uno de los artistas con mejores números en nuestro país, no es el más mediático.

VICE: Empecemos por el principio. ¿Cómo es Son Gotleu, tu barrio, y de qué manera te ha influido, si es que ha influido en alguna medida, a la hora de hacer música?

Rels B: Es un barrio con gente de todo el mundo y de todas las culturas. Yo me crié a las afueras de Palma, en una casa de campo y no me mudé a Son Gotleu hasta que me independicé. Es un barrio normal, tiene sus cosillas pero se vive tranquilo.

En el minidocumental que hiciste para Tentaciones hablas de Buco e Itchy y dices entre otras cosas que “cuando no tenías un duro, Buco fue quien te dio de comer”. ¿Cómo recuerdas aquellos años?

Eran tiempos difíciles, la verdad. España estaba pasando por aquella crisis tan mala donde no había trabajo o estaba mal pagado, donde pedían a los jóvenes experiencia laboral pero al no haber trabajo no podías aprender de ninguna forma… un desastre. Nos encantaba hacer música, pero nunca pensamos que podríamos vivir de ella, era como algo imposible. La empresa donde yo trabajaba por 500 al mes quebró y gracias a eso conseguí bastante más tiempo para centrarme en la música, entre todos decidimos tomarlo mas enserio y gracias a lo que sea todo empezó a funcionar. Nunca más tuve que echar un currículum.

Y, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces?

Es maravilloso vivir de la música, sin embargo no sé si es lo que me hace más feliz. Me encanta la parte creativa, me gusta encerrarme a hacer música, me gusta producir, componer canciones… todo eso es perfecto. Lo que no me gusta es que mi vida personal se ha ido a la mierda al convertirme en un personaje público y me ha quitado toda esa libertad que tenia cuando no era famoso. Es complicado tener pareja, andar tranquilo por la ciudad… todas esas libertades se acabaron, vives siempre pendiente de si te piden fotos, de si te están grabando… es algo agobiante y que no va conmigo. Aun así no tengo más queja que esa, mi vida de ahora es incomparable con la de antes.

Aunque eres uno de los raperos españoles que más lo peta entre el público, no diría que seas sin embargo el más mediático ¿Por qué crees que es, por qué crees que otros con menos visitas o que llenan menos salas aparecen más en los medios? ¿Qué es para ti la fama?

Me da mucho respeto hacerme más famoso mediáticamente porque como ya te he comentado antes no llevo muy bien lo de que se me reconozca allá donde voy. Nunca he sido de entrevistas ni de televisión ni nada que se desvincule mucho de lo que es hacer música. Sin embargo me he dado cuenta de que sin ese tirón mediático es muy difícil llegar a donde quiero llegar, entonces no me queda otra que pasar por el aro y empezar a pasear la cara por tv, radio y prensa.

¿En qué medida crees que te influye haber empezado tu carrera como productor a la hora de crear ahora tu música?

No sé como son los demás y no sé si es porque antes era productor pero sí que soy muy pesado a la hora de dejar una canción terminada por completo. Nunca quedo contento al 100%.

8 discos de oro sin ninguna major detrás con Flakk Daniel’s LP. ¿Qué crees que nos dice eso de ti y del momento por el que pasa la industria?

Internet ha facilitado todo a la hora de hacerte grande sin el support de una major. La gente hoy en día busca la música que quiere consumir y no se deja recomendar tanto por las radios. Creo que eso es algo que ha cambiado el mercado por completo.

¿Qué habrías ganado si hubieras dicho que sí a las ofertas de las majors y qué has ganado diciendo que no?

Hubiera ganado muchísima más visibilidad en medios por supuesto, es algo que una empresa independiente tiene mucho mas difícil de conseguir ahora mismo. Más comodidad a la hora de trabajar, más equipo, empleados, etc… Lo que creo que ganamos al ser independientes es poder hacer lo que quiera cuando quiera sin rendirle cuentas a nadie.

La pregunta de siempre, tengo que hacértela: ¿darás el salto a un gran sello?

Está bastante cerca ese momento. Las primeras ofertas que recibimos eran prácticamente contratos de esclavitud. Hay que tener en cuenta que nosotros todavía no éramos nadie para la industria, entonces era normal que intentaran aprovecharse. Ahora las cosas han cambiado, el producto ya funciona a nivel mundial y está claro que las condiciones son mucho más favorables para nosotros. Además siento que como independientes hay lugares a los que ya no podemos llegar, necesitamos una fuerza mayor que nos siga ayudando a crecer. Es buen momento (ríe).

¿Por qué crees que alcanzas esas cifras, que le molas tanto a la gente y cómo definirías a tu público?

Mi publico es el mejor público del mundo. Respetuoso, con ganas de pasarlo bien… Vienen a los conciertos entregados con ganas de saltar y cantar… No tengo ninguna queja. Y respecto al porqué funciona tanto no tengo ni idea, tendría que hablar más con ellos para saberlo.

¿Cuándo fuiste consciente de que la cosa iba para arriba?

Ha habido varios saltos importantes es mi carrera, pero sin duda uno de los más grandes fue en diciembre de 2018. Hicimos sold out en Ciudad de México para más de 8.000 personas… Me eché a llorar.

Dices que te gustan las canciones que “no dicen nada”

Las canciones que más escucho son canciones que apenas tienen letra, se centran más en que la melodía sea buena y en hacer bailar o transmitir buenas sensaciones. Lo que más escucho últimamente es música africana y mirando lo que dicen en las letras, apenas tienen mensaje… Amor, desamor, fiesta… nada del otro mundo, pero te hacen bailar y sentir bien y ese es el gancho que tienen.

Eres del 93, ¿crees que tu éxito tiene algo de generacional? ¿De qué manera crees que correlacionan los valores de tu generación con tu música y tu manera de conectar con el público de determinada edad?

Está claro que esta nueva generación escucha mucho más hip hop y género urbano que la anterior. Hay una generación entre la mía y la de los jóvenes de ahora que estuvo muy fuera de nuestra cultura.

¿Qué papel crees que han jugado las redes sociales en tu éxito y en el de, en general, los artistas de música urbana en nuestro país?

A día de hoy creo que las redes sociales son clave para que un artista funcione o no. Yo no soy la persona que más usa esas herramientas y sé de sobra que si las utilizase como pide el mercado ahora mismo mi producto sería el doble de grande.

Si ahora mismo abres Youtube, ¿qué te recomienda?

Epic fails compilation (Best of 2017).

Una cosa que siempre quiero preguntarle a toda la gente que hace música es si se escucha a sí misma

Yo sí. Consumo muchísimo mi música a diario. De hecho creo que es lo que más escucho en mi día a día. No por placer si no por corregir fallos, cambiar sonidos…

Tocas en el Cara B próximamente y has recorrido casi todos los festivales de España. En tus directos tienes coristas, músicos, bailarinas a veces… ¿qué importancia tienen para ti? ¿Hay que volver a darle a los directos la importancia que parecía que habían perdido hace unos años?

La gente ya sabe como suena el .mp3 de tus canciones y creo que es muy importante que ya que han pagado por ver un show reciban algo más que el simple sonido del disco. Yo cuando voy a un concierto me gusta ver cosas nuevas del artista, ver que ha trabajado el directo y que se preocupa por que su show de la talla. Llevo ampliando mi equipo desde que empecé, conforme he podido ir hacerlo, y estoy muy contento con el resultado. Me gustaría tener un equipo de coristas más grande, ¡pero poco a poco y tiempo al tiempo!

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como el que cogió todos sus ahorros y no se supo más de él (ríe).

Rels B estará en el Cara B (Barcelona) el próximo viernes 15 de febrero.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon.

