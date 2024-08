Estos hombres dicen ser reencarnaciones de Jesús

El fotógrafo de Magnum, Jonas Bendiksen, pasó tres años fotografiando a los hombres que afirman abiertamente ser el Mesías bíblico. Le hizo fotos a siete tipos en total –de Inglaterra, Brasil, Rusia, Sudáfrica Zambia, Japón y Filipinas– todos comparten la creencia de que son el elegido.

Algunos difundieron su mensaje a través de Facebook y YouTube, como el brasileño Inri Cristo, quien tiene a sus discípulos haciendo versiones de canciones como «Umbrella» de Rihanna para reclutar seguidores más jóvenes. Algunos tienen partidarios de todo el mundo que les ayudan a traducir sermones y escrituras, y otros apenas tienen ayuda.

Por supuesto, el hecho de que afirmen: «yo soy la reencarnación de Jesucristo» ha atraído miradas y risas incrédulas en todo el mundo. Sin embargo, miles de millones de cristianos creen en la Segunda venida de Cristo, que la Biblia profetizó tanto en sus últimas líneas. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo pueden estos creyentes estar cien por cien seguros de que uno de estos tipos no es el elegido? ¿Acaso estos cristianos están cometiendo el mismo error que otros hicieron hace 2.000 años, al no reconocer al Mesías? ¿Cómo le reconocerían hoy en día?



Llamé a Bendiksen para aprender más sobre los «Mesías» que había fotografiado para su próximo libro, El Último Testamento. Hablamos de las preguntas anteriores, de los milagros modernos, y de las reacciones a las que los hombres se han enfrentado desde que proclamaron ser Cristo reencarnado.

El 14 de enero, en el cumpleaños de Vissarion, el «Cristo de Siberia», sus discípulos entran en el pueblo más íntimo y más sagrado de la comunidad, Obitel Rassveta o La morada del amanecer. Esta fecha es considerada como la verdadera Navidad para sus seguidores, y se celebra con grandes procesiones comunales y ceremonias. Rusia, 2015.

VICE: ¿Cuál fue el objetivo de fotografiar a siete hombres que decían ser el Mesías? Jonas Bendiksen: Siempre he sido esclavo del método científico, de la lógica y la razón. Quería saber más sobre la religión, y me di cuenta de que podía ir y conocer al mismo Jesús, y, de alguna manera, poder tocarlo, sentirlo, hacerle preguntas y obtener algunas respuestas.



¿Así que decidiste ir a buscar al Mesías?

Bueno, siempre me ha fascinado cómo termina la Biblia. La escritura cristiana tal y como la conocemos, hasta casi la última línea del Nuevo Testamento, trata de la profecía de su regreso. Así es como termina la historia. Es un final abierto y misterioso. Y cuando lees las epístolas paulinas, ves que él y sus contemporáneos estaban completamente convencidos de que «Jesús» iba a volver. Y ahora, 2.000 años después…

Moisés Hlongwane, también conocido simplemente como Jesús, el día de su boda con uno de sus discípulos. Sudáfrica, 2016.

¿Qué pensaste al principio de estos hombres que decían ser el Mesías?

Empecé a pensar, «¿Por qué no?». Dadas todas las diferentes profecías y todas las creencias que la gente sostiene acerca de lo que pasará, ¿por qué no podría ser él? Cumple con muchas de las profecías, ¿por qué no podría ser Vissarion [el «Mesías» siberiano] o Inri Cristo [el «Mesías» brasileño]?

¿Crees que todos ellos sí creen que son la reencarnación de Cristo?

Sí, algo me dice que las seis personas que conocí personalmente, todos lo creen de verdad. Viven por ello –durante décadas, en la mayoría de los casos– y lo creen en serio. Básicamente se pasan el tiempo viajando por el mundo y actúan según esa creencia: Dios les habló de alguna manera, lo que sea que eso signifique, y proceden como deberían. No me dio la sensación de que ninguno de los tipos que conocí fuera un manipulador.

INRI Cristo subido en un scooter y dando una vuelta por su recinto, a las afueras de Brasilia, conocida como La Nueva Jerusalén. INRI son las iniciales que Poncio Pilato había escrito sobre la cruz de Jesús, que significan «Jesucristo, rey de los judíos». Brasil, 2014.

Háblame de INRI Cristo, el brasileño que cree ser Jesucristo reencarnado. Tienes una buena foto de él en un scooter.

INRI Cristo tuvo su primera revelación de ser la encarnación de Cristo en 1979. Lleva haciendo esto mucho tiempo y ha dejado un gran registro de escrituras detrás de él. Se ha dedicado a los discípulos que han sacrificado todo lo demás para vivir con él, apoyarlo y promoverlo.

Es evidente que INRI tiene un recuerdo muy vívido de cuando estuvo ahí como Jesús de Nazaret

La mayoría de sus discípulos son mujeres, ¿no?

Vive con 12 discípulos y la mayoría son mujeres, todas más jóvenes que los hombres. Por este motivo, hay numerosos chismorreos sobre el hecho de que vivan todos juntos en el mismo recinto. Y si le preguntas que por qué la mayoría de sus discípulos son mujeres, te dirá, «solo tienes que ver lo que pasó la última vez. Tenía 12 discípulos, 12 chicos, y todos me traicionaron. Pedro me traicionó, Judas me traicionó, o huyeron cuando los romanos vinieron a mí, eran un tanto inútiles. Sin embargo, las únicas que se quedaron cuando yo estaba colgado, sufriendo en la cruz, fueron las mujeres». Es evidente que INRI tiene un recuerdo muy vívido de cuando estuvo ahí como Jesús de Nazaret.

¿Cómo es el día a día de INRI? ¿Lleva la bata blanca cuando va de compras?

Bueno, él nunca va a comprar, no sale mucho del recinto últimamente, pero sí, la lleva siempre.

Fiesta comunal de todo un día durante una marcha de peregrinación para el cumpleaños de Vissarion el 14 de enero. Esta fecha se conoce como la verdadera Navidad para sus seguidores. Rusia, 2015.

¿Cómo utilizan estos Mesías los medios modernos para comunicarse?

Muchos están en YouTube y Facebook. INRI y sus discípulos difunden todo por Facebook en directo y YouTube. Tienen la llamada La Versión Mística, pues son muy conscientes de que las últimas generaciones no se sientan a leer las escrituras, y muy pocos abren el periódico.

Así que esto es lo que hacen para llamar la atención, escogen videoclips de Britney Spears, el «Gangnam Style», The Eagles, o cualquier otro artista o grupo musical, dejan la melodía y añaden sus propias letras. Luego graban un videoclip y lo suben a YouTube. Así es cómo utilizan las redes sociales para reclutar jóvenes.

¿A qué tipo de reacciones se enfrentan estos hombres?

He estado con Mesías a quienes han golpeado por la calle, que han sido víctimas de la violencia… Todos celebran que «Jesús» era un personaje marginal, que estaba excluido de la sociedad, y que la criticaba. No salía con la gente rica o con poder, salía con los leprosos, las prostitutas y los oprimidos. Entonces, ¿por qué deberíamos sorprendernos porque él esté a favor de los marginados (hoy en día)?

INRI Cristo paseando alrededor de su recinto en un pedestal con ruedas. Brasil, 2014

¿Son normalmente cristianos quienes les atacan?

En los casos que yo vi, sí, los atacantes eran los principales líderes de las iglesias convencionales porque, para ellos, es blasfemia.

¿Han hablado alguna vez de hacer milagros?

La mayoría dice cosas como, «los milagros eran una estrategia de comunicación que se utilizó en aquellos tiempos, y era perfecta para aquellos casos en los que nadie podía leer ni escribir. Hoy en día, eso no es necesario porque tenemos internet, y todo el mundo lee y escribe, entonces es sencillo conocer la verdad por otros medios».

«Hoy en día, eso no es necesario porque tenemos internet, y todo el mundo lee y escribe, entonces es sencillo conocer la verdad por otros medios» — INRI Cristo

Creo que INRI Cristo tiene razón. Fue a un programa de radio donde respondió a preguntas de los oyentes locales, y uno de ellos le preguntó que por qué no hacía milagros, a lo que él respondió, «el milagro más grande es que estoy aquí con vosotros, soportando la lentitud de la humanidad para entender el verdadero mensaje». Ese es el verdadero milagro, que él soporta que los demás no entiendan su verdad.

Vissarion, el Cristo de Siberia. Antiguo policía de tráfico en la década de 1980, obtuvo su primera revelación de que era Jesucristo al mismo tiempo de la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces ha reunido a un grupo de 5.000 a 10.000 discípulos en el bosque de Siberia. Allí, viven en aldeas separadas con su propia infraestructura y sistemas sociales. Rusia, 2016

¿Cómo esperas que este proyecto abra un debate sobre la fe?

Supongo que si alguien se ríe de cualquiera de estos Mesías o de la fe que se presenta aquí, ¿por qué se ríen de esto y no de alguna otra fe? ¿Alguno de estos personajes o su teología son menos plausibles que la religión dominante? Que me enseñen la línea que separa la ilusión y la locura de la fe. La gente cree en la resurrección y en la vida después de la muerte, y el creador del universo tiene un interés personal en los detalles de nuestras vidas, ¿pero la gente se ríe de la teología de INRI? ¿Por qué?

Si algunos esperan que «Jesús» vuelva al final de todos los tiempos —y muchos cristianos lo están esperando—, ¿por qué no podría ser alguno de estos personajes? ¿Por qué no quieres verlos? ¿Por qué es imposible? ¿A estas alturas, puede determinarse lo que es ridículo y lo que es aceptable? ¿Por qué nos reímos de Vissarion y no de otros 1.300 millones de cristianos?