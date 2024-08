Estudiantes de Políticas explican cómo solucionarían ‘lo de Catalunya’

Todo el mundo tiene algo que decir sobre el referéndum, dentro y fuera de Catalunya. El procés es un fuego que se aviva con la leña de las Fuerzas del Estado, pero también con las redes sociales difundiendo vídeos de jóvenes cantando el Cara al Sol en Madrid, de Mossos enfrentándose a la Guardia Civil y de declaraciones a medianoche (de Soraya, de Rajoy, de Puigdemont…)

Pero, ¿qué piensan de todo esto los futuros politólogos, políticos y analistas? ¿Cómo valoran la acción (o la inacción) de las instituciones en todo esto que está pasando y de los que nos gobernarán mañana? Fui hasta la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid para preguntárselo. Y, de paso, les pedí que nos contaran cómo solucionarían ellos este lío.



Alba, 22 años

Alba en uno de los jardines de la UAM

VICE: Hola, Alba. Como estudiante de Ciencia Política, ¿qué te pareció la actuación de las Fuerzas del Estado el día del referéndum? ¿Acertó el gobierno?

Alba: No. Fue una actuación desproporcionada. Creo que más que solucionar el problema, lo empeoraron. Me atrevería a decir, incluso, que consiguieron que algunos catalanes que sólo quería votar se adhirieran al independentismo, se decantaran por el sí.

¿Cómo lo habrías solucionado tú?

No mirando para otro lado. Esta situación es el resultado de la inacción política del Gobierno, es algo que se tenía que haber solucionado mucho antes. Llegados a este punto al que no se debería haber llegado, creo que las acciones judiciales se tienen que tomar contra los responsables políticos y no contra la población. Si yo hubiera sido la Presidenta del Gobierno, habría actuado antes, pero llegados a este extremo no habría mandado a la Policía contra el pueblo.

Además, no paran de repetir que el Referéndum no vale, que no hay garantías jurídicas —que es verdad—, que no había siquiera censo… Con lo cual, si el Referéndum no es válido, si no sirve para nada, ¿por qué pegar a la gente? No es necesario.

¿Cómo gestionarías que los catalanes quieran decidir su futuro y que la Constitución se lo impida?

Negociando políticamente y cambiando la Constitución. No es una ley sagrada.

¿Qué cambiarías de ella?

Añadiría algunos derechos al Capítulo de Derechos Fundamentales, para blindarlos más. Y sobre todo incidiría en la reforma territorial, pero creo que es un tema que se ha dejado pasar tanto que temo que ya no sirva con eso…

Del 1 al 10, ¿cómo de negro ves el futuro de la relación entre España y Catalunya?

No sabría decirte un número, pero de un negro muy oscuro.

¿Debería dimitir el Gobierno central?

El Gobierno catalán ha dejado caer que van a declarar la independencia y no sé qué nos deparará eso, pero creo que Mariano Rajoy debería dimitir y convocar elecciones ante ello. También considero que en Catalunya debería haberlas.

El PSOE debería, de una vez por todas, mojarse y presidir una moción de censura — Alba

¿Dónde está, a todo esto, Pedro Sánchez?

Pues eso digo yo. El PSOE debería, de una vez por todas, mojarse y presidir una moción de censura.

¿Qué les dirías a aquellos que votaron por el sí el 1-O?

Que realmente, en España muchos queremos lo mismo que ellos. Que España no es el PP ni es Mariano Rajoy y que entiendo muchas de sus demandas y me encantaría poder adherirme a ellas. Nuestra lucha es quitar de ahí al actual presidente del gobierno, y se puede hablar de otros encajes territoriales, pero todos pasan por quitarle de ahí.

Mario, 22 años

Mario en la terraza de Derecho y Políticas de la UAM

VICE: Hola, Mario. Cuando te he abordado, justo estabas hablando de la actuación de la Policía este fin de semana en Catalunya. ¿Qué te parece la cifra de heridos, 844 según la Generalitat?

Mario: Sí, justo comentaba si es justificable o no y si tiene algún tipo de base legal. Creo que quizá no hay una base legal ni una justificación a la violencia policial, pero tampoco la hay en el Referéndum, entonces es un tema complicado. ¿Cuál sería la mejor solución? ¿Mandar a la policía para evitarlo? ¿No mandar a nadie pero luego enviar al ejército? ¿Arrestar a Puigdemont? ¿Cambiar la Constitución saltándose los procesos legales…?

Crees que cualquier opción posible está abocada al desastre, vaya…

Exactamente. Es una decisión muy complicada, sobre todo porque cada partido hace cálculos de cómo actuar de acuerdo a sus votantes: Rajoy sabe que mandando a la Guardia Civil deja contento a su electorado, Puigdemont que si no hace el Referéndum sus votantes se le echan encima, etc.

Al final es una lucha de egos. Y que el Partido Popular haya sido elegido también es democracia, sabíamos lo que pensaban al respecto antes de votarlos. Yo no soy su votante, pero quien gana, gana. Y hay que aceptarlo.

De todos los partidos, ¿cuál te parece más conciliador? ¿quién tiene más papeletas para solucionar esto?

Si hay un partido que quizá me parece cercano a todas las posiciones, es Ciudadanos, por aquello de que su líder es un catalán que se siente español. Creo que el diálogo pasa por ahí, pero Ciudadanos tampoco tiene un poder lo suficientemente grande en el Congreso, y en Catalunya está en la oposición, así que…

Reformar la Constitución para que el Referéndum sea posible. ¿Sí o no?

Una reforma parece necesaria. El problema, que es lo que se acoge el PP, es que hay unos cauces legales para hacerlo. Si la reformamos ahora, habrá algunos colectivos que pedirán otras reformas y que también quieran saltarse los cauces legales.

Y hablando de lo que está en la Constitución y lo que no. ¿Qué te pareció que algunas personas lucieran banderas franquistas en las protestas contra el Referéndum en Madrid?

Me pareció anacrónico y antidemocrático. Pero tampoco es democrático llevar una bandera independentista, que simboliza un proceso por el cual a día de hoy se quieren saltar la Constitución, que es la base de la democracia.

Creo, de todos modos, que estas cosas responden a una polarización social que se está dando a nivel global: Donald Trump, Theresa May, Marine Le Pen… no solo de la derecha. El asunto del Cara al Sol y de la bandera franquista en concreto es una respuesta a la independencia de Catalunya. Si unos se saltan la Constitución por A, otros se la saltan por B con ese tipo de símbolos.

Miguel, 20 años

Miguel a las puertas de su facultad

VICE: Miguel, ¿cuál sería tu solución a todo este enredo?

Un cambio en la correlación de fuerzas a nivel nacional y un cambio de gobierno.

¿Eres pesimista al respecto?

Sí. Mucho.

¿Cómo ves al PSOE en el ajedrez político?

Muy ambivalente. Si fueran capaces de negociar o presionar al Partido Popular o, directamente, plantear una moción de censura y sacarlos del poder, quizá se podría tener otro marco para negociar con Catalunya. El PP no ha negociado en 7 años, no va a hacerlo ahora, y Puigdemont tampoco creo que vaya a negociar a ellos.

Puigdemont dejó caer ayer que declararía la independencia próximamente. ¿Cómo debería responder el Estado?

Con las armas que prevé la constitución y las leyes. No tiene otra. Con ello volvería el debate de si la actuación es proporcionada o no, de si están oprimidos o están burlando las leyes… y esperemos que no llegue a tribunales internacionales.

¿Por qué se agarra el PP a la Constitución como si fuera sagrada y modificarla un sacrilegio?

Porque la ve la como algo orgánico cuya defensa le va a proporcionar apoyo electoral. Parece claro que hay que actualizar las bases del modelo territorial, pero no quieren verlo. Desde mi punto de vista, además, una reforma hacia un Estado Federal que sería un buen primer paso no tendría una incidencia grande. Tampoco somos un Estado cien por cien centralista.



¿Habrías votado si hubieras sido catalán?

Viendo que en realidad no tenía valor jurídico, lo habría visto innecesario. Pero hay que tener en cuenta que también se ha usado como herramienta de protesta contra el Gobierno central.

Irene, 20 años

Irene a las puertas del restaurante de la Facultad de Políticas de la UAM

VICE: Si Mariano Rajoy te llamara ahora mismo para pedirte consejo sobre la cuestión catalana, ¿qué le dirías?

Que les dejara votar en un referéndum legal. Ellos son los únicos que pueden tomar una decisión legítima, con una mayoría que para mí debería ser cualificada, no una simple mayoría. Y si deciden que no quieren formar parte de España, así sea.

Y, ¿qué bronca le echarías?

Al Gobierno Central le reprocharía quizá que con lo que hicieron el domingo, una actuación policial totalmente desproporcionada, quizá empeoraron las cosas. ¿No habría sido mejor dejarles votar y después ir por la vía legal? Han incurrido en un gran error.

¿Los Mossos lo hicieron bien, entonces?

Los Mossos han actuado igual que actuaron el resto de Fuerzas el domingo en muchas otras ocasiones. Pero es cierto que, de cara a una posible independencia catalana, tenían que empezar a lavarse la cara y a defender esa posible nueva nación catalana.

¿Crees que a los políticos se les está pasando algo importante al valorar el proceso que está viviendo Catalunya?

Que este sentimiento nacionalista se ha incrementado mucho en los últimos 10 años, y creo que eso se le olvida a mucha gente, políticos y ciudadanos. Y hay que pensar que todos los implicados en este proceso, tanto desde el Gobierno central como desde el Gobierno catalán, tienen intereses: tapar casos de corrupción, por ejemplo, distraer al electorado…

Miguel, 21 años

Miguel no quiso que le fotografiáramos la cara, pero sí la camiseta

VICE: Hola, Miguel, veo que llevas una camiseta contra la policía. ¿Acertó el Gobierno con su actuación en Catalunya?

Miguel: No acertó ni de lejos, pero la represión era de esperar.

¿No te sorprendió el número de heridos?

No. Los Mossos, manejados a su antojo por la burguesía catalana y vistos como héroes el domingo, han cargado contra el pueblo en muchas otras ocasiones. Fue un abuso, no se han respetado los Derechos Humanos, pero por desgracia esto ha pasado en muchas más ocasiones. Solo que ahora contaban con muchos más medios públicos, y tenían muchos ojos puestos en ellos.

¿Qué consejo le darías a Puigdemont, que no tiene que estar pasando su mejor semana?

A Puigdemont no sé. Al pueblo catalán le diría que comience a organizarse y a crear sus propios tejidos sociales, asamblearios, horizontales y democráticos, al margen de las propias instituciones. Que comenzaran a actuar al margen tanto del Estado represor catalán como del español.