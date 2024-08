Te pasarás el fin de semana hablando sobre ‘lo de Catalunya’

La limitación del cerebro humano nos permite estar constantemente dándole vueltas a los mismos temas. Tener hijos, buscar pareja, cambiar de trabajo para no pegarnos un tiro en la nuca o decidir si pedir un crédito para comprarnos el nuevo iPhone. Todo esto. Ah bueno, sí, y luego está la actualidad.

Ahora el tema con el que invadimos nuestro cerebro es todo eso que está pasando en Catalunya, toda esa movida. En consecuencia, todas nuestras conversaciones colisionan dentro de este mismo marco conversacional. Cenas de empresas politizadas, viajes familiares en coche ciertamente incómodos y padres discutiendo a la salida del cole de sus hijos mientras esperan al retoño.

Videos by VICE

Se está acercando el fin de semana y tenemos que irnos preparando. El tema de debate va a ser este, estés en un bar emborrachándote o en la presentación de un fanzine sobre sintetizadores, vas a terminar hablando sobre «lo de Catalunya». Aquí va un resumen de todas las pésimas conversaciones que vas a mantener sobre el tema mientras intentas «pasártelo bien».

Foto del usuario de Flickr peterlozano

«PERO ES QUE EL REFERÉNDUM FUE ILEGAL»

Esta conversación es de mis favoritas, gente discutiendo sobre si tiene más legitimidad la resolución del TSJC o la Ley del referéndum aprobada en el Parlament. Pero sobre todo me apasiona ese momento en el que se empiezan a citar a personajes revolucionarios históricos que quebrantaron la ley y que ayudaron a generar el estado del bienestar actual, rollo Rosa Parks o, yo qué sé, Luke Skywalker.

Esta discusión ofrece un camino sin salida y solamente se puede resolver bebiendo cantidades ingentes de alcohol.

«A ESA TIPA LE ROMPIERON LOS CINCO DEDOS ADREDE»

Uno de los testimonios más mediáticos de los incidentes del 1-O fue la chica de los dedos rotos. Sin duda cualquier defensor de las cargas policiales puede llegar a aceptar que la actuación de la Policía Nacional fue un tanto excesiva, pese a que ahí fuera hay quien aún puede pensar que el testimonio de la chica fue exagerado.

Esta conversación va acompañada de varias visualizaciones del vídeo de YouTube en el que se aprecia el incidente, analizando cautelosamente cada frame e intentando llegar hasta el final del asunto.

«PERO ES QUE NO SON MAYORÍA»

No quiero entrar en datos concretos porque no tengo ni puta idea pero siempre está ese argumento de que no existe una mayoría independentista en Catalunya. Unos dicen que sí y otros que no, debate que viene como anillo al dedo para todas esas conversaciones sin acuerdo que se realizan a altas horas de la noche. El debate puede entonces divagar sobre el sentido del concepto «democracia» y de la inutilidad de intentar generar un sistema político basado en esa idea, en fin, todo eso de la dictadura de la mayoría.

Este sería el momento ideal para lanzar esa idea de que «sí bueno, a Hitler también lo votaron«. Siempre es maravilloso aludir a Hitler en todo tipo de discusiones, ¿verdad?

Foto del usuario de Flickr blmurch

«ES QUE SON ESPAÑOLES Y SI NO LES GUSTA QUE SE VAYAN A TOMAR POR CULO»

El mundo es un lugar mucho más bello cuando alguien espeta esta incongruencia, este baile maravilloso de conceptos antagónicos. Es una pizza de sopa, un pingüino con jersey. ¿Me entendéis? Espero que sí. Esa gente que odia tanto a los catalanes y que les obliga a sentirse españoles pero que, a la vez, espeta que si no les gusta ser españoles pues que se vayan a la mierda, o sea, «que se piren». Es que, joder, esta sería la resolución a todo este conflicto.

«LO QUE QUIERE EL PP ES QUE HAYA VIOLENCIA»

La gente no puede entender como en Catalunya no ha habido incidentes por parte de los manifestantes, pese a que se crean que se ha intentado de todas las formas imaginables. Me imagino a gente alabando la actitud pacífica de los catalanes pero también veo a gente con las venas cargadas de odio y resentimiento por esa misma actitud, una rabia alimentada por esos brazos alzados y esas esteladas colgadas como capas. La serenidad, calma y corrección catalana amamantando un cáncer de odio inaudito.

«MI PRIMO TIENE UN AMIGO CUYO PADRE TRABAJÓ CON UNA MUJER CASADA CON EL AMIGO DE UN GUARDIA CIVIL Y DICE QUE…»

No sé si es por intentar follar o por ganar algún tipo de popularidad inexplicable, pero existe gente que le gusta tejer estos lazos relacionales que permiten tener información confidencial de última hora. Un tipo en el Apolo le comenta a otro —cubata en mano— «Pssst, no lo comentes mucho pero el padre de un amigo que trabaja en la Policía Nacional dice que el martes 10 de octubre será una auténtica MASACRE. Yo ya me he pillado un bus para Alicante, que tengo unos primos allí, creo que tú deberías hacer lo mismo y largarte como sea de Barna«. Luego siguen bebiendo toda la noche y el martes 10 de octubre ambos siguen en Barcelona y no pasa nada de nada.

Foto del usuario de Flickr celebdu

EL BARCO DE PIOLÍN

Pese a que ya se ha comentado todo lo comentable y ya han sido generados todos los memes posibles, el barco en el que se alojan algunos guardiaciviles en el puerto de Barcelona sigue siendo un tema que ha impactado a la sociedad española.

Finalmente, llegáis a la conclusión de que no tiene sentido que un crucero tenga imágenes publicitarias a lo largo de su eslora porque su fin es viajar a través de parajes inhabitados por humanos (el mar). Sí bien es cierto que estas imágenes pueden resultar útiles cuando el buque está amarrado, en alta mar, que es cuando el aparato realiza las actividades por las que ha sido construido e ideado, solamente son los peces los que pueden observar el jodido Piolín; y un jodido pez no tendrá nunca el interés de ver una película de la Warner o de comprarse un maldito peluche de Piolín.

«QUÉ PESADOS YA CON LO DE CATALUNYA»

Hartos de tanto interés mediático y de tener tan poca información con la que elaborar discursos coherentes, aparece esa idea de la pereza temática. «Es que la gente solo habla de Catalunya, vaya pesaos». A lo largo de esta conversación sobre los temas de conversación se llegará a la conclusión de que el gran truco de esta sociedad represiva no consiste en decir a la ciudadanía qué pensar, sino sobre qué pensar. Sí, este es el gran truco de la oligarquía que todos los medios seguimos a rajatabla.

Fotos del usuario de Flickr paukrus

TRATAR EL TEMA INDIRECTAMENTE, CON COMPARACIONES «SUTILES»

En ningún momento de la conversación se han pronunciado las palabras «Catalunya», «referéndum» o «independencia» pero casualmente —y con excesiva pasión y vigor— se está debatiendo sobre si son mejores Thin Lizzy o la carrera en solitario de Phil Lynott. «El grupo se compenetra a la perfección y todos y cada uno de sus miembros tienen una función clave para explicar el éxito de los creadores de ‘The Boys Are Back In Town’, de hecho, esta canción no sería nada sin el riff de Scott Gorham, eso está claro». A lo que el otro contesta, «Bueno, pero el Solo In Soho de Lynott fue el disco con el que verdaderamente conocimos a Philip».

Y así todo el rato pero cambiando de sujetos, utilizando también a Iron Man con Los Vengadores o la pizza con jamón ibérico, donde no se pueden apreciar los sabores y texturas de un buen «jamón de bellota español». Lamentable.

LA SOLUCIÓN

Esta es buena, la gente que tiene más capacidad de resolución que los expertos o políticos, gente que asegura que sabe cuál sería la solución del conflicto. Nuevos expertos en geopolítica que se han sacado el máster en un bar llamado «El Rincón 3». Todos esos cretinos que existen en todas partes, que existen dentro de nosotros y que nunca dejarán de sorprendernos con frases como «es solamente una cuestión de diálogo» o «convocar elecciones autonómicas marcaría el panorama perfecto para descongestionar el marco político» o «son los conflictos armados los que hacen avanzar la historia».