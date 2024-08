Los regalos perfectos para todos tus conocidos según su signo del zodíaco

Es la época del año en la que nos ponemos a gastar el dinero que no tenemos en personas que gastarán a su vez el dinero que no tienen en nosotros. Es bonito, es aterrador y está sucediendo ahora mismo por todas partes, a tu alrededor. Mientras pospones revisar el saldo de tu tarjeta de crédito hasta 2018, puede que encuentres un factor estresante adicional acechándote: decidir qué regalar a tus seres queridos. Incluso aunque solo tengas que pensar en dos amigos y en el perro de un vecino, elegir regalos puede ser realmente estresante. Si ya has aceptado que acabarás tirada por el suelo llorando bajo una montaña de deudas navideñas para cuando llegue Año Nuevo, al menos querrás que tus compras merezcan la pena sufrir ese dolor.

Aunque puede que pensemos que conocemos bien a las personas de nuestro entorno, a la gente generalmente se le da fatal hacer regalos: obsequios por valor de casi 50.000 millones de euros son devueltos cada año después de las Navidades. Fingir euforia cuando abres un regalo solo puede compararse a fingir un orgasmo, o al menos eso creemos nosotras. Así que hablamos con la astróloga oficial de Broadly, Annabel Gat, para que nos ayudara a identificar los regalos perfectos para nuestros seres queridos este año, según su signo del zodíaco. Lo mejor de todo esto es que solo necesitamos saber su fecha de nacimiento.

Videos by VICE

Signos de Fuego

Para tus amigos y familiares Aries, Gat recomienda sorprenderles con algo un poco más ostentoso de lo que están acostumbrados. En lo que respecta a objetos como joyas y objetos de decoración, los Aries rara vez derrochan su dinero… Pero para eso te tienen a ti. Aunque Gat advierte que deberás tener cuidado: “No compres nada excesivamente exclusivo o valioso porque probablemente lo van a perder, a menos que ya te hayan demostrado que son capaces de cuidar de cosas así», afirma. Esto significa que el broche de diamantes de tu bisabuela y la antigüedad más espectacular que puedas encontrar están fuera de los límites, por mucho que te puedan gustar. Aries son los primeros en defenderte contra tus enemigos, así que querrás hacerles felices. Un regalo bueno servirá, siempre y cuando no sea demasiado bueno.

En lo referente a los Leo, «Asegúrate de que lo que les regales sea más caro que lo que regalas a todos los demás», indica Gat. O, al menos, asegúrate de que piensen que es el regalo más caro de tu lista este año, si es que se te da bien fingir. Los Leo de tu vida adoran sentirse como la realeza y eso es algo a tener en cuenta cuando vayas a comprarles un regalo. No obstante, los regalos tangibles no son la única forma de complacerles. Gat sugiere llevar a los Leo a algún sitio al que sea difícil acceder, ya sea un club, un restaurante o cualquier otra cosa que les guste. Puntos extra si es algún lugar con una lista de espera de varios días: llévales a algún sitio pretencioso.

“Los Sagitario siempre pagan la cuenta cuando salen con sus amigos», dice Gat. Puedes compensarles llevándoles a algún sitio bonito y asegurándote de que no sueltan ni un céntimo. Pásale tu tarjeta en secreto al camarero cuando vayas al lavabo o pon a prueba tus reflejos cuando la cuenta llegue a la mesa, pero haz lo que tienes que hacer. Los Sagitario también son muy fans de los souvenirs que les compras en tus viajes, les gusta saber que pensaste en ellos cuando tenías todos los motivos del mundo para olvidarte de todo y de todos los que han quedado en casa. Un libro sobre algún tema que les interese en ese momento (incluso aunque desearías que de vez en cuando se callaran un rato y dejaran de dar la brasa con él) también les hará sentirse especiales.

Signos de Tierra

“Tauro es el signo más sensual del zodíaco, así que lo que les compres deberá o bien tener buen sabor o hacerles sentir bien», afirma Gat. ¿Qué conseguirá emocionar a los Tauro de tu vida? Si es comida, no podrás equivocarte si es algo preparado en casa. Como tienden a ser grandes fans de cogerse un ciego de maría, puede que obtengan placer extra si los brownies que les preparas son brownies de marihuana. No obstante, si los vas a cargar mucho, ¡asegúrate de que lo sepan de antemano! Si los Tauro de tu vida son personas a las que les gusta cuidarse ―y lo más probable es que así sea―, las mascarillas faciales, las bombas de baño y las cremas naturales para la piel siempre son una buena idea. “Están muy conectados con sus sentidos, así que ofrecerles un regalo que inspire sus sentidos es lo mejor que puedes hacer», dice Gat. Si quieres comprarles ropa, céntrate en el tacto de los tejidos y, si te vas a decantar por un perfume, asegúrate de que su aroma sea acogedor y reconfortante.

Virgo, como Géminis, está regido por Mercurio. “Un buen regalo para tus amigos del planeta Mercurio es una agenda, porque a ambos signos les gusta organizarse y estar al día de sus compromisos sociales», indica Gat. Si les gusta la astrología, sugiere que les regales un calendario en el que hayas rodeado con un círculo todos los días en los que Mercurio vaya a estar retrógrado. A los Virgo les gusta saber de antemano cuándo su vida se va a poner patas arriba. También disfrutan con los artículos de arte y con el equipamiento de música, especialmente cosas que les ayuden a mantener todo esto organizado. Los regalos que ayuden a la organización pueden ser aburridos, así que sé selectiva. Busca joyeros antiguos o soportes vintage para discos.

“Capricornio está regido por Saturno, que es el planeta del tiempo», explica Gat. «Es muy oportuno y significativo que el año termine durante el signo del tiempo». Siendo así, a los Capricornio les gusta que les regalen relojes bonitos. Aunque puede que parezca que los relojes de muñeca y los de sobremesa están pasados de moda, Gat nos asegura que «los Capricornio adora cualquier cosa que les recuerde el pasado». Los regalos nostálgicos también harán que los Capricornio de tu vida suelten una lagrimita mientras desenvuelven su presente. Rememora la relación que has tenido con tu ser amado del signo Capricornio y regálale algo significativo para los dos… Pero intenta que no sea demasiado cursi.

Signos de Aire

Como a los Virgo, a los Géminis les encanta la organización, así que un calendario o una agenda siempre son una buena idea, pero asegúrate de añadir algo personal a las páginas para que el regalo no sea demasiado aburrido. Los signos de Aire se rigen por la comunicación, así que lo que más apreciarán es una carta escrita con sentimiento. Aquí sí puedes sentirte libre de ponerte un poco cursi. En el caso de Géminis (y realmente en el caso de todos los signos de Aire), puedes pasar más tiempo trabajando en tu tarjeta o tu carta que en el buscar el regalo en sí. Realmente aprecian pasar tiempo de calidad contigo ―especialmente si tienes algún chisme jugoso que contarles―, así que piensa en regalarles una cita.

“Libra también está regida por Venus, igual que Tauro, así que regalarle algo bonito y que también inspire sus sentidos es una idea realmente buena», dice Gat. Los Libra también valoran mucho pasar tiempo con las personas que quieren, así que busca más allá del reino de los regalos tangibles para ellos. Estarán encantados si pueden hacer algo que involucre tanto sus sentidos como pasar tiempo contigo. A los Libra les encantan los tratamientos de spa extravagantes, así que piensa en regalarle un tratamiento facial a base de caca de pájaro o de sangre, pero para dos personas.

“A los Acuario les encanta todo lo que sea inusual o estrafalario», dice Gat. Encontrar el regalo perfecto para los Acuario de tu vida puede hacer que te veas sumida en un viaje a una extravagante tienda de magia o a una tienda de juegos. Busca kits que les ayuden a llevar a cabo sus ilusiones o a hacer algo tonto. El slime es la locura del momento y quizá sea exactamente lo que tu querido Acuario necesita para desestresarse (o para convertirse en la sensación de todas las fiestas). También les encantan los juegos de mesa a los que puedan jugar con mucha gente, pero lo más probable es que te hagan jugar a ti también, así que si no estás dispuesta a ello, intenta hacerles el regalo y largarte rápidamente con cualquier excusa.

Signos de Agua

“Siempre pensamos en Cáncer como una persona casera a la que le encanta cocinar», afirma Gat. Y aunque podrás hacerles felices con una batidora o con una bonita taza para su té, no olvides su lado brujil. A los Cáncer les encanta que les regalen cualquier cosa que tenga que ver con lo oculto, ya sean velas, cristales o una nueva baraja de tarot. Como les encanta estar en casa, puede que quieras pensar en regalos que contribuyan a mejorar la experiencia de no salir, como un difusor de aceites esenciales o un videojuego.

Al igual que sucede con los Cáncer, a los Escorpio también les gusta jugar con cartas de tarot o con velas, pero también son el signo del sexo. Dicho esto, si tu amigo Escorpio es algo más que un amigo, o simplemente si tenéis suficiente confianza, quizá quieras sorprenderle con un dildo de cristal sanador. Gat también sugiere una tarjeta regalo para una tienda de lencería o un libro sobre el tantra. Si tú y tu ser querido del signo Escorpio no estás en ese nivel, o si eres su madre, por ejemplo, quizá sea mejor ceñirse a los regalos relacionados con la brujería.

“A los Piscis les encanta perderse, así que regálales algo que les sirva para desconectar de la realidad», indica Gat. Por suerte para ti, hay un montón de opciones y tendrás que usar lo que sabes sobre ese Piscis que hay en tu vida para encontrar el regalo adecuado. ¿Cómo prefieren desconectar? Si es mediante sustancias, una buena botella de vino o una bolsa de maría podrían ser justo lo que necesita. Otros Piscis prefieren la música o la creatividad y el arte. En ese caso, un disco vintage de vinilo o una obra de arte que le recuerden a ti son regalos perfectos.