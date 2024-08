Las reglas de las citas, según la generación Z

Hay un gran número de estadísticas sobre la generación Z y cómo las personas en ese grupo poblacional se diferencian de sus predecesores. Los nacidos después de 1995 supuestamente tienen menos sexo que los adolescentes de los noventa, y es menos probable que deseen una relación seria. No es de extrañar, entonces, que la forma en que los adolescentes y adultos jóvenes de hoy abordan las citas difiera enormemente de la de los boomers y la generación X, pero también de la de los millennials, el grupo más cercano en edad a la generación Z.

Entonces, ¿qué significan las citas para la generación que se caracteriza por ser capaz de convertir cualquier cosa en una tendencia de TikTok y hacer un mejor trabajo salvando al planeta que las personas del doble de su edad? Le preguntamos a un grupo de miembros de la generación Z (de entre 18 y 23 años) qué piensan sobre las aplicaciones de citas, el ghosting, hablar de política con la persona que te gusta y encontrar a “el amor de tu vida”.

Aquí están las seis reglas de la generación Z para las citas, según la Generación Z.

TEN CUIDADO CON EL WOKEFISHING

Una investigación realizada el año pasado por el Centro de Investigación Pew mostró que la mayor parte de la generación Z tiene puntos de vista liberales y progresistas, un análisis respaldado por el resurgimiento del apoyo al movimiento Black Lives Matter entre la juventud este año, así como la participación de los jóvenes en edad escolar en protestas contra el cambio climático en todo el mundo.

Debido a esta fuerte conciencia política, es importante para los miembros de la generación Z saber que la persona con la que salen no apoya las causas solo de manera aparente o superficial, sino que realmente está comprometida con ellas.

“Es difícil distinguir entre las personas que solo publican cosas en Instagram y son vagamente ‘antirracistas’ y las personas que lo son de verdad y de manera activa”, dice Maddie, de 22 años. “Si solo tuviera una relación casual con alguien y esa persona tuviera un par de detalles irrelevantes y cuestionables, tendríamos sexo y no habría problema. En cambio, si se tratara de algo fundamental como que fuera racista o antifeminista, eso sería un factor decisivo para terminar esa relación. Pero supongo que no examino a la gente tan a detalle a menos que estemos saliendo formalmente”.

De hecho, cuando VICE informó sobre la tendencia del “wokefishing”, la práctica de pretender tener opiniones políticas progresistas para atraer a parejas potenciales, descubrimos que muchas personas de la generación Z habían sido engañadas en cuanto a las inclinaciones políticas de algunas de sus parejas.

Otros como Rory *, de 21 años, dicen que evitan esto sacando a la conversación temas políticos antes de salir en una cita. “No creo que haya salido nunca con alguien que no sea liberal”, dice. “Tiendo a sacar a la conversación alguno de esos temas solo a manera de prueba y hasta ahora, todo ha estado bien”.

Foto: Sian Bradley

EL TRABAJO ES MÁS IMPORTANTE QUE EL SEXO

Es posible que a los investigadores les guste señalar que la generación Z está demasiado preocupada por las redes sociales como para que les importe el sexo, pero la forma en que los adolescentes y jóvenes de hoy ven las relaciones sexuales es un poco más compleja. Como la generación que creció con las consecuencias de la recesión de 2008, muchos miembros de la generación Z están más preocupados por los estudios universitarios, las perspectivas laborales y la estabilidad financiera que por encontrar una pareja. Si a eso le agregamos una pandemia, las citas caen aún más en la lista de prioridades de la generación Z.

“Encontrar trabajo, tener estabilidad, comodidad y algún tipo de ingreso seguro me traerá más alegría que salir en citas”, dice Sophie, de 23 años. “Siento que un trabajo es más confiable. Soy muy trabajadora, tengo mucha determinación y me enfocó bastante en mi carrera, así que la pongo por encima de encontrar el amor, tal vez incluso por encima de hacer nuevos amigos”.

PARA QUE HAYA UN NOVIAZGO DEBE HACERSE OFICIAL

Si has tenido cuatro citas con alguien y ya te presentó a sus amigos y familiares, sería seguro asumir que ya tienes una relación oficial con esa persona, ¿cierto? No según la Generación Z.

“Creo que definitivamente es necesario decirlo abiertamente; me siento realmente incómoda cuando tengo que tratar de adivinar”, dice Maddie. “He tenido tres citas con una chica, pero no sé si realmente estamos saliendo. Nos estamos viendo, supongo. Antes, estuve con un chico durante cinco meses y mis amigos decían: ‘Entonces, tú y tu novio…’ y yo respondía: ‘No somos pareja oficialmente’. No tuvimos esa conversación hasta un día que me emborraché y le pregunté, ‘¿Soy tu novia?’, y él dijo que sí”.

Foto: Sian Bradley

EL GHOSTING ES ALGO QUE SE ESPERA (PERO NO SIGNIFICA QUE ESTÉ BIEN)

Todos hemos tenido la desagradable experiencia de hacer match con alguien en Tinder, hablar sobre nuestras series favoritas, luego pasar a WhatsApp y… Eso es todo. Ves dos marcas azules en tu último mensaje, pero no hay ninguna respuesta. Desafortunadamente, te han ignorado.

Lamentablemente, parece que la generación Z no ha encontrado una solución para esta tendencia omnipresente en el mundo de las citas.

“Cuando empiezo a hablar con un chico, prefiero que diga algo que me haga desear ignorarlo a que sea él quien me ignore a mí, porque en ese caso al menos soy yo quien toma las decisiones”, dice Sophie. “Por horrible que parezca, a veces es agradable ser la persona que aleja al otro. Eso aumenta tu confianza, ya que puedes decir, ‘Vaya, en realidad no me hace falta’”.

James, de 23 años, ha tenido la experiencia de ser quien ignora a la otra persona, y dice que esto tiene que ver con no saber qué lugar tienes en la vida de alguien.

“La chica en cuestión estaba realmente molesta cuando dejé de responder. De hecho, no era mi intención ignorarla, pero pensé que ella ya no estaba interesada en verme”, dice. “Definitivamente, ella estaba saliendo con otras personas en ese momento, pero me dijo que estaba esperando a que yo lo hiciera oficial”.

¿Y cuál sería el consejo de James para cualquiera que haya sufrido el ghosting?

“Me han ignorado muchísimas veces”, dice. “No es muy importante, definitivamente puedes superarlo”.

LAS APLICACIONES DE CITAS SON DESALENTADORAS

Otra faceta desafortunada de la vida amorosa moderna que la generación Z comparte con generaciones anteriores son las aplicaciones de citas. Para ellos tampoco son divertidas.

Maddie dice que las aplicaciones como Tinder fomentan un cierto tipo de “apariencia”, que a menudo no corresponde con la persona que conoces en la vida real. “Cuando he visto el Tinder de mis amigos hombres y ellos buscan chicas, todo es muy heterosexual, muy convencional”, dice. “Pero también hay chicas queer en Tinder que tienen exactamente el mismo tipo de perfil. No puede ser que eso sea resultado de la libertad total de elección. Todas se ven súper delgadas, tienen el pelo lacio, pestañas postizas y tacones altos. Pero luego las conoces en persona y piensas, ‘Eres tan simpática, ¿por qué tu perfil de Tinder es tan malo?’”.

Foto: Sian Bradley

NADIE ESTÁ BUSCANDO A “EL AMOR DE SU VIDA”

La mayoría de los millennials crecieron viendo comedias románticas y escuchando acerca de cómo sus padres se casaron a los 25, por lo que la idea de encontrar a “el amor de su vida” se les metió en la cabeza desde una edad temprana. Pero para los perspicaces adolescentes de la generación Z, las almas gemelas no son tan importantes.

“Al inicio de tus veintes, la gente pone énfasis en el sexo casual para que descubras lo que te gusta y saques todo de tu sistema antes de que sientes cabeza al final de tus veintes o inicio de tus treintas y empieces a pensar en matrimonio e hijos”, dice Sophie. “Siento que lo ven como una especie de ‘por si acaso’. Mejor saca todo de su sistema para que después no te arrepientas de nada”.

El concepto de “el amor de su vida” no existe para Ryan. “No estoy seguro de que ‘el amor de mi vida’ exista ni de la probabilidad de que pueda encontrarlo en una aplicación de citas”, dice. “Tal vez sea anticuado, pero creo que como generación, nos estamos dando cuenta de que para que una relación funcione hay que esforzarse. ¿Pero quién tiene tiempo de hacer eso en una pandemia?”.

@nanasbaah