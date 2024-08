Relatos de la mejor amiga de adolescencia de Basquiat

Este artículo fue publicado originalmente en i-D, nuestra plataforma de moda.

Fue en una fiesta masiva, en un loft de 1.500 metros cuadrados, en la calle Canal de Nueva York, en 1979, cuando Jennifer Stein de veinte años conoció a un joven Jean-Michel Basquiat, de diecisiete años.

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. POSTAL ANTI BASEBALL, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y LA HERENCIA DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER

«Vivía en un lugar donde una vez hubo una fiesta y Basquiat fue y pintó un grafiti en la pared y dije: ‘Oh por dios, te he estado buscando’, porque todos conocíamos los nuevos grafitis SAMO©, pero no sabíamos quien era él. Le dije: ‘Vivo aquí… déjame mostrarte mi habitación’, así que entró y vio mi pared llena de tarjetas de baseball a las que había pintado las caras, y tomó mi corrector y escribió nombres debajo de ellas. Estábamos riendo muy duro, y dijo: ‘Tenemos que hacer postales’».

Fue el principio de una divertida y fructífera amistad que condujo finalmente a que Basquiat fuera descubierto por Andy Warhol. Aquí Stein cuenta sobre el tiempo que compartieron juntos…

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN JERK, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER

«Ambos crecimos en Nueva York; así fue como nos hicimos amigos. Si creciste en Nueva York, automáticamente tiene trastorno de estrés postraumático (PTSD) por haber crecido en Nueva York. En serio, conoces cosas que nadie más en el mundo conoce. Ves a tres cuadras de ti a los habitantes de la calle que están locos y quieren apuñalarte y piensas, ‘mejor me voy por este camino’. Ambos sabíamos cómo navegar por Nueva York».

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. POSTAL ANTI BASEBALL, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER

«Las hicimos juntos y, por Dios, cómo nos reímos. ¿Sabes cuando tienes un amigo y estás histérica y eres un adolescente y mueres y te caes en la calle sucia casi aullando y no puedes respirar y estás como ‘¡basta!’?».

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. PHOTO BOOTH EPZ, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER

«Yo tenía muchos dispensadores de PEZ, así que él los arrancó y comenzó a agruparlos y a fabricar estos EPZ y dijo ‘podemos seguir haciendo estas postales’. Así que continuamos y las montamos en una cartulina vuelta mierda y comenzamos a deambular por Nueva York interactuando con la gente diciendo ‘Postales! Postales por un dólar! Nos quedamos ahí gritando, yendo a todo lado tratando de venderlas. Teníamos métodos: yo le hablaba a las mujeres y el a los tipos. Hicimos plata para comer. Tenía la habitación gracias al trabajo, pero no tenía nada de efectivo. Literalmente no teníamos nada».

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. MATERIAL GRÁFICO ORIGINAL, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER

«El tipo de personas que compraron las postales eran de aquellas que podían entender un chiste, personas que tenían sentido del humor, o que tenían algún contacto con el mundo artístico. Fuimos hasta el Museo de Arte Moderno, y salían diciendo ‘No pueden vender cosas’ y nosotros replicábamos ‘Rechazo artístico! Rechazo artístico! Rechazo artístico!’. Hicimos eso por días hasta que por fin nos invitaron y compraron una».

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. JUEGOS ESTÚPIDOS MALAS IDEAS, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER

«Él vendió Stupid Games, Bad Ideas a Warhol. Caminábamos por las calles tratando de ganar algo de dinero para vivir, no es como que fuéramos ricos y lo hiciéramos para divertirnos. Necesitábamos esa plata, así que haríamos lo que fuera. Estábamos pasando al lado de un restaurante y Andy Warhol estaba sentado ahí con Henry Geldzahler, quien era la cabeza del Museo Metropolitano. Él dijo [Basquiat] ‘voy a entrar’ y yo dije ‘Ok’. Esperé ahí por mucho tiempo así que empecé a pensar como ‘qué putas’. Él salió y le pregunté ¿’Por qué te demoraste tanto? y me dijo que ‘necesitaban cambiar el billete de cinco’. Estaba realmente desilusionado porque creyó que podrían pagarle cinco dólares por ambas postales, pero ellos querían cambiar el billete para tener de un dólar y poder darle dos por las postales. Igual fue bastante divertido para el».

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. AMARILLO, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER.

«Hicimos eso más o menos por tres cuartos del año y luego me embaracé (no de él) y él se molestó mucho conmigo. Pero resultó que dos años después terminamos siendo vecinos. Fue en Crosby donde vivimos que me dijo ‘qué haces aquí’ y yo le respondí ‘que haces tú aquí’, y él dijo ‘aquí es donde vivo’ y yo dije ‘aquí es donde yo vivo’ y después de un espacio dijimos ‘encuéntrame en la ratonera’. Él vivía en el loft y estaba trabajando en sus pinturas. Empecé a cocinar y a cuidar de él pero tuve que irme porque estaba demasiado ‘druggy’ y ya tenía un hijo».

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. X, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER.

«No fue tan increíble [verlo hacerse célebre y famoso]. Él tenía 20 años y yo tenía tres chicos que se fueron todos pasando los 27, yo sabía que él era un bebé y lo desafortunado que era el que no se hubiera nutrido un poco más de la misma gente que acabaría consumiéndolo. Así que mantengo mi distancia con respecto a estas personas, porque tengo muchos sentimientos encontrados. Es agridulce».

JEAN-MICHEL BASQUIAT Y JENNIFER STEIN. GAFAS DE SOL, 1979. FOTOCOPIA A COLOR. COLECCIÓN DE JENNIFER VON HOLSTEIN © JENNIFER VON HOLSTEIN Y DERECHOS DE JEAN-MICHEL BASQUIAT. FOTO: JUSTIN PIPERGER

