Rels B estrena “A mí”, un dembow que suena al millón de dólares

La última vez que platiqué con Rels B me dijo que escuchaba muchísimo reggaetón. Que sí quería hacer, pero aún no se sentía preparado. Eso fue hace casi tres meses, y probablemente en ese tiempo el bueno de Daniel se hizo más millonario mientras yo gané más deudas. Pero casi un mes luego de estrenar “HEY SHORTY!”, sale a la luz un dembow precioso. Para llenarte la cara de miel. Morder la miel. Escucharlo y sentir que quieres chocolate. No hay nada más preciado que el chocolate y decir que esta canción es para eso es hablar con verdad.



Hace algunas semanas Rels B subió un teaser del tema. Obviamente causó locura virtual. Ya saben: muchos emojis de fuego y amor en forma de comments. No hay forma más genuina de comunicar el amor en el 2019 que regalar likes, emojis y comentarios. “A mí” es de esas canciones necias que apenas terminan le vuelves a dar play como un adicto al XBOX. Es suave y sutil. No te das cuenta y ya terminaron los 3:30 y medio que dura y quieres más. Y eso no hace más que música para los oídos de la gente que hace fortunas con las plataformas de streaming.

“A mí” suena a lo que suena la radio. Suena a que puede estar en cualquier lugar del planeta tierra y todos estaríamos felices. En el elevador. En el auto de tu novia. En el salón de clases. Este tipo de canciones son las que te abren paso en el mar. Moisés abriendo el mar rojo. Es la evolución perfecta y precisa luego de su último disco Flakks Daniel.

Saborea tus labios. Muerde un mango. Busca un chocolate y llama a esa persona que te gusta. Pongan de fondo “A mí” y déjense llevar.

