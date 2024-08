Cinco remixes de Bonobo para convencerte de mandarlo todo al diablo e ir a verlo

Estamos seguros de que ya contemplaste asistir hoy a la presentación de Bonobo en la Ciudad de México, pero igual déjanos usarla como pretexto para traer a la conversación estos cinco remixes creados por el productor inglés, afiliado desde siempre a la familia Ninja Tune.



Gorillaz – Andromeda

Videos by VICE

Honestamente, no somos nada fans de la versión original, nos parece un tanto sobreproducida, chillona. Bonobo quita todo lo que sobra y hace de este sencillo del Humanz una cosa más sobria, con bajo pronunciado, lo que sorprende es la habilidad para quitar todo el oropel brilloso y conservar mucho de la fuerza y cadencia.

Maya Jane Coles – Something in The Air

Si lo tuyo es el Tech House, tienes que revisar el truquito que aplicó aquí Simon Greene para darle un giro muy peculiar a la británica Maya Jane Coles y volverla aún MÁS británica, encausándola sutilmente a las aguas de los breaks y lo amigablemente 2 steposo/dubsteposo Pilote «Turtle»

Kiasmos –Blurred

Janus Rasmussen y Ólafur Arnalds de Erased Tapes y cabezas tras Kiasmos deben haber quedado agradecidos con esta joya, tanto que hasta video tiene. Aquí, la cereza del pastel de nuestra lista.

Pilote – Turtle

Si el tema es Bonobo, tenemos por fuerza que ir a principios de los dosmiles, cuando este genio era una de las máximas autoridades de esa cosa que algunos llamaban downtempo, eran también los años del reinado del sello inglés Certificate 18 en el territorio del drum’n’bass y los breaks y justo ahí, Bonobo soltó éste, uno de sus remixes más memorables, y por cierto, el primero que hizo o al menos el primero que publicó comercialmente.

Alice Russell – Mirror Mirror On The Wolf ‘Tell The Story Right’

Aquí Bonobo lanza todo el cuerpo por delante; el rey del downtempo sube el tempo de la original y vuelve los arreglos sutiles algo muy robusto. Una belleza, casi una re-instrumentación total.