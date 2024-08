Repasando el evangelio del Gospel Funk

Hemos hablado en entregas anteriores acerca de la influencia eclesiástica en la formación musical de cientos de músicos estadounidenses. Los coros de las las iglesias cristianas, luterana y pentecostal, representaron el primer acercamiento para músicos de la talla de Aretha Franklin, Diana Ross, Marvin Gaye y Isaac Hayes, entre otros.

Los orígenes del género los podemos ubicar a principios del siglo XX y se le atribuyen al pianista Thomas A. Dorsey, quien se mudó a Chicago durante su adolescencia y cuyas virtudes en las teclas le valieron ser contratado por artistas de la región. Mientras Dorsey se encontraba de gira fue informado que su esposa había fallecido durante el alumbramiento de su hijo primogénito. Dorsey volvió apresuradamente a casa solo para ser informado que su hijo tampoco lo había logrado. Siendo un profundo creyente su alma estaba desgarrada y buscó la Respuesta de su dios.

Videos by VICE

El padre del Gospel

Para encontrar la Respuesta, Dorsey utilizó sus talentos musicales en la composición de temas con un mensaje de esperanza y mezcló los ritmos sincopados de la era del jazz con las melodías sálmicas propias de la iglesia. El resultado es un género con cierta estética de la música popular con letras devotas dedicadas al dios de los cristianos.

Dorsey murió en 1993 a los 93 años de edad en la ciudad de Chicago. Es considerado el padre fundador del Gospel y en Chicago se convirtió en la referencia de cantantes del genero posteriores. Estamos seguros que el Reverendo T.L.Barrett habrá escuchado a Dorsey mientras planeaba su fraudulenta pirámide.

Desde ese momento, el Gospel se ha convertido en una parte fundamental en la formación de músicos como los que mencionamos al inicio de este texto y ha formado parte de la imaginería popular del siglo XX y el que corre. ¿Quién no recuerda la escena en la iglesia de Eddie Murphy y Arsenio Hall en un Príncipe en Nueva York? O ¿el intro con órgano de iglesia en «Let’s Go Crazy» de Prince? Al final del día la superstición cristiana hasta hace muy poco tiempo era la superstición más popular en el mundo después del ratón de los dientes.

Sellos como Numero Group y Light In The Attic, especializados en reediciones de lujo, se han dedicado a revisar archivos aurales de música gospel. Los resultados de sus investigaciones nos han dado la oportunidad de escuchar, por ejemplo, la aclamada saga Gospel Funk que reúne varios de los músicos con más influencias soul y funk del Gospel. Por su parte LITA (Light In the Attic) reeditó el famoso Like A Ship… (Without a Sail) del pastor pentecostal T.L. Barrett, que incluye el tema del mismo nombre, que es encabronadamente bueno y con el que se debe tener cuidado, pues puede representar una tentación de unirse al culto de los que se comen el cuerpo de su dios cada domingo.

Ante el pequeño renacimiento del Gospel, el sello independiente de Brooklyn vanguardia del renacimiento soul de principios de este siglo, Daptone, y cuyo núcleo de músicos es responsable de musicalizar discos de Amy Winehouse, Charles Bradley y por supuesto Sharon Jones, fichó durante el 2013 para su roster a las Como Mamas.

El nombre proviene de la localidad de donde las tres integrantes del grupo son originarias: Como en el estado de Ohio. Si uno busca en google ‘Como, Ohio’ la cuarta entrada es la de la iglesia de la localidad. La séptima entrada es ‘¿Cómo comprar un arma en Ohio en 4 pasos?’ Dios bendiga a los Estados Unidos de América.

Con dos discos en su palmarés las Como Mamas se erigen como la banda de gospel más importante de la actualidad. Los instrumentos que el dios todopoderoso les entregó fueron sus voces, cada una de ellas diferente de la otra. De acuerdo a una entrevista reciente Della Daniels explicó que creció escuchando a Elvis (quien por cierto interpretó a Thomas A. Dorsey con «Take My Hand Precious Lord») entre semana mientras que los domingos lo dedicaba exclusivamente a salmodiar el evangelio. Tampoco es que hubiera mucho más que hacer en Como pues es un pueblo que apenas alcanza los mil habitantes.

El álbum Move Upstairs editado durante el 2017 está lleno de soul y mensajes de esperanza todo dentro de los ritmos que proveen The Glorifiers Band que no son otros que los miembros del grupúsculo de músicos iniciados en la mitología de Daptone encabezados por Thomas Brenneck y Bosco Mann.

La verdad es que antes del Move Upstairs el sello brooklinita se encontraba editando iteración tras iteración del mismo sonido que había definido desde hace una década y que si bien es un sonido de soul clásico la fórmula tiende a terminarse. Por lo anterior escuchar el Gospel Funk de las Como Mamas resulta sanador para los aficionados al sello.

Amén.

Move Upstairs y otros títulos de Daptone están disponibles en Revancha.

FB: GranRevancha / Twitter: @revancha_df / Instagram: revancha_df