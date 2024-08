Niños del cerro Vs El paso del tiempo

Sufre de la espalda, de no darse el tiempo para descansar. Simón Campusano, vocalista de Niños del Cerro, lleva un buen rato con un dolor que transformó en relato creativo para abrir Lance, el segundo disco de Niños del Cerro, estrenado en agosto pasado, y también para abrir el concierto de su lanzamiento, que se vivió el pasado viernes 7 de diciembre en el Teatro Principal de Matucana 100 en Santiago de Chile. Por si no lo has escuchado, Lance fue uno de nuestros discos favoritos del año.

No ha habido mucho descanso para los oriundos de La Florida. Ayer nada más era verano del 2015 y estaban en el patio de la casa de uno de sus padres, tomando cerveza tibia y tocando “La Pajarería“, la segunda canción de este concierto que los recibió con más aplausos y menos gritos de lo acostumbrado. Y, mientras se colgaban los instrumentos y eran iluminados por grandes focos, con todo el misterio de la contraluz del escenario a sus espaldas, fuimos testigos de casi dos horas eternas, consagradas al anhelo de aprender, atiborrados en el patio del cono sur de Santiago, con la experiencia a cuestas de haber hecho y deshecho en todos los bares de la capital chilena.

Los aficionados al guitarreo, encargados de mantener con cuerdas al repertorio indie popular de Chile, ya saben cómo se montan este tipo de fiestas. Tercera canción y Simón no aguantó más para pedirle al medio millar de asistentes sentados, que se acercaran. Dicho y hecho, para “Ropa de verano”, canción que jamás ha escatimado en saltos ni coros, el pasado viernes 7 de diciembre, no fue la excepción. La nostalgia del Nonato Coo, editado en el 2015, fue más que las butacas tapizadas y la alfombra ––aún–– en buen estado.

El lujo de tocar en una sala es un privilegio del que poco sabemos los habitantes de Santiago, ciudad maldita para quienes aspiran a un concierto que suene con todas las de la ley pero que no signifique llenar una capacidad sobre las mil personas. Ese lujo de usar los asientos como tarimas, de quemar la alfombra con cripy, de derramar cerveza de poca monta en un espacio que parece inmaculado, hasta que Pepe rompió la batería en “Flores, labios, dedos”, hit inminente junto a “Contigo”, las piezas responsables de conducir el espectáculo al protagonista: Lance.

Ya en este punto no importa el dolor de espalda de Niños del Cerro: ya no van a madrugar en vano. Con un salto de sello, que los tiene brillando en Quemasucabeza, y un cruce de continente que los llevó al Primavera Sound de este año, Simón, Pepe, Diego, Nacho y Felipe se acoplaron con buenos amigos para darle la bienvenida oficial a esas 9 canciones, que son un pedazo de la juventud musical chilena.

Checa abajo la fotogalería del concierto.

