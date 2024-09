Reseñamos cada video que pudimos encontrar del interior de Berghain

Es un hecho más que sabido que en Berghain absolutamente no quieren que grabes o fotografíes cualquier cosa en su interior, y es una regla que les ha servido muy bien. El club se ha convertido en edificio sin rostros, y por ende, el misterioso funcionamiento en el interior del «mejor club del mundo» se ha convertido en materia tanto mitológica como imaginaria. Lo cual, a medida que avanza el mundo del marketing, funciona mucho mejor que el repartir flyers para lograr que la gente atraviesela puerta.



Dicho esto, cada año, cineastas valientes, documentalistas sin miedo, van en contra de esta regla, haciendo alarde de su derecho a investigar a pesar de las estrictas políticas del club. Estos creadores audaces han fomentado una industria creativa casera, convertido en todo un género propio: videos que revelan los movimientos al interior de Berghain, grabados desde un celular. Por supuesto, cualquier persona que no haya podido ingresar al club –por ejemplo: la mayoría de personas– desesperadamente quiere saber de qué trata todo el alboroto, y es a través de estas breves epopeyas, la única oportunidad que tengan para conocer dicho lugar «mágico».

Videos by VICE

Teniendo en cuenta lo anterior, nos dispusimos a preparar una maratón de videos. Un festival de cine hecho en teléfonos móviles, y comenzamos a reseñar todos los videos movidos y de resolución de mierda que pudimos encontrar en línea de Berghain. Seguramente muchos se imaginarán un club con jaulas repletas de tigres y avestruces, o dark rooms con salidas a toboganes de piscinas donde se refresca la faena. Relájense. Como resultado, hemos resumido la lista a seis videos esenciales, y aquí se los presentamos.

Inside the infamous Berghain night club in Berlin – Dirigido por, mstarling90



Comenzando en completa oscuridad, el vídeo tiene un impacto que llega con las luces intermitentes y brillantes, que evoca de cierta maneralos títulos de apertura del Enter The Void de Gaspar Noé. El sonido también te llega de una manera completamente auténtica, abandonando el complicadosonido envolvente, para traerte la completa experiencia Berghain: bajos directos, en tu cara, y sin sentido. Dicho esto, está filmada en un estilo Snapchat, y eso es un insulto personal, no solo para aquellos que se han tomado el tiempo de mirarlo, sino para el cine en general.



RATING: 1/5

Inside the Berghain! – Dirigido por, zazazouu



Corto pero no tan sustancioso. La cinematografía es rápida y desorientada, en lugar de centrarse en los puntos más finos de la arquitectura Berghain, solo vemos techo. En el momento en que finalmente la cámara baja, con la intención de mostrarnos algo más del paraíso secreto, el video se corta. Tan cerca, pero tan lejos. El video parece más bien el remate techno del club de fans de Tim Burton.

RATING: 3/5

Berghain! – Dirigido por, coldfire30622

Cuando brotó la noticia de que coldfire30622 estaba haciendo un video en Berghain, sabíamos que nos encontraríamos con algo un poco fuera de lo común, pero nada nos podría haber preparado para el valor expuesto en Berghain! Adoptando la utilización del enfoque de la steadicam, la película se asemeja a un video encontrado por las autoridades. Siempre favoreciendo el misterio, coldfire30622 nos mantiene indecisos, optando por imaginar a un Berghain que existe entre el espacio y la iluminación.



RATING: 4/5

Panorama bar sunday afternoon Steffi – Dirigido por, huskyboy9000

Situado en Panorama Bar, tal como la luz amarilla que ingresa a través de las ventanas polvorientas en la mañana, huskyboy9000 tituló su videoPanorama bar sunday afternoon Steffi, prometiendo un poco más de lo que quizá entrega. Confiar demasiado en el nombre, literalmente, poniendo Steffi en el título de la película, por desgracia no logra captar el espíritu real del club.



RATING: 2/5

berghain club in berlin – Dirigido por, DruggleForum

Tal vez puedas llegar a pensar que es simplemente un vídeo mal enmarcado grabado en un celular barato. Es una interpretación totalmente válida, pero berghain club in berlin es, de hecho, la sorprendente historia de un vaquero en busca de respuestas en el vientre del más famoso club nocturno de Berlín. Sin duda, no hay mucha diferencia respecto a los demás videos granulados de Berghain, pero la silueta del llanero solitario es algo difícil de olvidar.



RATING: 4/5

Berghain Berlin – The walk of shame – Dirigido por, Jan Baeten



A veces las más grandes películas no son las que llegan con una explosión, sino más bien con las obras tranquilas, sin pretensiones de la realidad humana. Berghain Berlin – The walk of shame es uno de esos filmes. Armado solo con una sombrilla, haciendo frente a los elementos externos del club, es el único video de esta serie que captura la verdadera experiencia Berghain. Filmada en su totalidad fuera del club, es un fiel reflejo de tres hombres enfrentando fallos, y de las mujeres que les ayudaron a enfrentarlos. Reconfortante, hilarante, y deliberadamente precisa, este es el Berghain que reconocemos como nuestro. Una obra maestra.



RATING: 5/5

Sigue a Angus y Mitch en Twitter.