Residente le tiró a Kendrick Lamar, “This Is America” y a todo el rap gringo

Lo discutimos en su momento y no está de más repetirlo: René Pérez Joglar es una referencia clave del rap hecho en Hispanoamérica. Sin rankings, opiniones, ni gustos de por medio. Es un fact. Residente crea discusiones con su música, pero también cada que se sienta frente a una cámara con un micrófono en la mano. Para bien o para mal.

Hace unos días, UMOtv publicó una entrevista en video realizada al boricua en su paso por España, donde habla por temas tan diversos como su extensa gira por el mundo, su tiradera con Tempo, el estado de la sociedad actual y el talento latino en las diversas caras de la industria artística. Los treinta minutos de palabrería son oro, aunque destaca especialmente la parte final de la entrevista, donde se centra en el hip hop producido en Estados Unidos, el cual considera una movida egoísta y ajena a otras latitudes.

Videos by VICE

“Eso a mí me molesta. Está chévere y todo, pero a mí me parece que los raperos gringos, bueno, los voy a llamar estadounidenses, viven en su mundito en donde ellos se creen el centro del mundo y donde ellos se ganan los premios esos [Pulitzer] porque no se han dado cuenta que no sé, en Nigeria, hay un rapero que les parte el culo a todos ellos”, declaró visiblemente enojado.

La respuesta vino a colación tras ser preguntado por el Pulitzer ganado por Kendrick Lamar el año pasado, al cual se refirió diciendo que “si Kendrick hubiera hecho su disco [Residente] tras viajar por once países, se la estuvieran mamando hasta el sol de hoy y no le hubieran dado un Pulitzer, sino siete”.

Además, le devolvió legitimidad al rap producido en español al considerarlo notablemente mejor que cualquier otro. “Yo te digo, si hiciera un corillo de raperos en español, contra un corillo de raperos de EE.UU., les partimos el culo. Pero bien partido, en todo el sentido de la palabra… Hay que devolverle el orgullo a la música hispana porque de verdad está cabrona”, dijo.

Y bueno, para cerrar, también le tiró a Childish Gambino por “This Is America”. “Es una manera asquerosa de sacar del mapa a todo un continente, apropiándose de un nombre que no es suyo, aparentemente de manera inconsciente, aunque yo me pico las dos bolas si es que él no lo pensó así”.

René no está tan equivocado, aunque su furia quizás debería tomar otra dirección. Consumidores, instituciones, disqueras, y la gente que no le presta atención a una movida en español que, efectivamente, está cabrona.

Mira la entrevista completa aquí abajo y saca tus propias conclusiones:

Conéctate con Noisey en Instagram.