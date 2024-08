La guía secreta de los mejores restaurantes mexicanos de Madrid

‘La Guía Secreta’ es la columna de VICE donde las personas que más saben de un tema comparten con nosotros sus recomendaciones secretas. Si tú también tienes alguna sabiduría especial y quieres compartirla, escribe a esredaccion@vice.com.

Nos ha pasado a todos. Te vas a vivir fuera o incluso vas de viaje a un país que no es el tuyo y, de repente, te encuentras con un restaurante de un país que sí es el tuyo. Te pica la curiosidad de cómo harán las migas en Australia o de cómo se las apañan para tener cochinillo de Segovia o todos los ingredientes para una paella en Berlín y entras al restaurante.

Pides paella y unas bravas, pero te das cuenta nada más probarla de que eso no tiene nada que ver con una paella. Y de que las bravas no llevan salsa brava sino mayonesa. Y te sientes imbécil porque por lo que te van a cobrar por ese arroz con (pocas) cosas y por esas (no) bravas te podrías haber comprado siete currywurst.

A los inmigrantes residentes en España también les ocurre. También van a los restaurantes de sus países de origen y salen lamentándose. Por la calidad de la comida y porque, por culpa de muchos bares y sobre todo de cadenas, los españoles pensamos que la comida de su país es como la que ofrecen en sus países. Los mexicanos, por ejemplo, se echan las manos a la cabeza cada vez que, en España, confundimos la comida mexicana con el tex-mex.

«Muchos españoles piensan que la comida mexicana es, básicamente, queso cheddar, crema agria y pico de gallo y no: la gastronomía mexicana es muy extensa y elaborada, no tiene nada que ver con eso», comenta Tanya.

Para que no nos vendan gato por liebre, para que no nos hagan pensar que la gastronomía mexicana se reduce a tacos con guacamole precocinado y micheladas que en realidad no lo son le hemos preguntado a doce jóvenes mexicanos sus lugares favoritos para comer (y tomar) en la capital. Esta es la guía secreta de los restaurantes mexicanos en Madrid.

Feli, 33 años

Llevo 14 años viviendo en Madrid y he notado que más o menos en los últimos 5 el nivel de la gastronomía mexicana aquí ha aumentado muchísimo. Al menos la gente ya va diferenciando el tex-mex de los verdaderos restaurantes mexicanos. Mi favorito es una cantina donde ponen buenas bebidas, comida estilo antojitos (tapas) mexicanas y buenos cócteles, sobre todo de mezcal. Se llama Mezcaloteca Corazón Agavero (calle Humilladero, 28). Cuesta más o menos 20 euros por persona —depende de cuántos mezcales te tomes—. Hay un plato degustación que trae un poco de todo de comida acompañado de una experiencia Agavera. Te explican todo lo que comes y bebes y me encanta.

De las cadenas de comida mexicana, que hay un montón en la ciudad, pienso que lo más importante es que los que vayan sepan que la comida de México no es patrimonio de la humanidad por tener nachos y burritos y a eso se le denomina tex-mex.

Feli ha ido a más de 50 restaurantes mexicanos en Madrid.

Sabino, 35 años

Yo sí que creo que en Madrid haya buenos restaurantes mexicanos y con mucha variedad. Pero es cierto que esto no significa que toda la comida sea buena. Es decir, si tengo ganas de una torta iría a un sitio, pero si tengo ganas de pozole iría a otro y así, por lo tanto no he comido en uno en el que todo todo sea bueno. Cuando llegué a la capital había unos 20 o 25 restaurantes mexicanos aquí, a día de hoy existen más de 100.

Mi favorito es el DF Bar tortería mexicana (calle del León, 31), principalmente porque es un lugar especializado en tortas y porque la mayoría están muy buenas. En otros lugares hay tortas pero bastante sencillas o con poca variedad, pero solo en este lugar tienen una variedad bastante buena.

Además tienen unas salsas caseras realmente picantes y esto siempre es importante para la comida mexicana. Hay cosas muy ricas, pero para empezar a abrir el apetito, una margarita siempre está bien. Para comer, los tacos de pollo ahogados que llevan una salsa de tomatillo verde con lechuga, crema y queso están genial, y también el ceviche acapulqueño. De segundo me encanta la torta de pastor o cubana, pero tampoco dejaría de pedir la torta de cochinita.

Sabino ha ido a entre 30 y 40 restaurantes mexicanos en Madrid.

Fermín, 33 años

Llevo poco más de 10 años en España y los restaurantes han evolucionado bastante en esta década. Algunos han pasado de restaurantes de comida tex-mex a una auténtica comida mexicana. Mi favorito en Madrid es uno muy pequeño, se llama Taco & Burro Maya (Paseo de Santa María de la Cabeza, 60). Cuesta más o menos 15 euros por persona y lo descubrí caminando hacia casa de un amigo. Encontréƒ un letrero que decía «TACOS» y me dio curiosidad. Entré para probar y lo que más me llamó la atención fue ver que hacían el guacamole al momento.

La carta no es muy extensa, pero recomiendo un plato de guacamole porque lo preparan al momento, cosa que en casi ningún restaurante hacen. Los tacos de un auténtico suadero con queso están para chuparse los dedos. En cuanto a los restaurantes de comida rápida mexicana, que son los que conoce todo el mundo, como Tacowey, diré que no son de auténtica comida mexicana. Pero no te negaré que a las 5 de la mañana de fiesta no están mal.

Fermín ha ido a más de 25 restaurantes mexicanos en Madrid.

Víctor, 28 años

El restaurante que más me gusta en Madrid es El Mestizo (Recoletos, 13). Combina una buena carta entre semana y termina por enamorar con su buffet de los domingos. Además, el servicio es genial, el cheff Don Male un encanto, y la ubicación en calle Recoletos está fantástica. Lo conocí por Facebook y el precio medio de la carta es de 20 a 25 euros por persona. Merece la pena porque la mayoría de restaurantes mexicanos en la capital no son realmente buenos y únicamente «recuerdan» a los sabores de México.

Mi recomendación es ir el domingo y probar el buffet: pozole, pancita, barbacoa (la mexicana), quesadillas, tacos de cochinita, chicharrón verde… todo está genial, y lo suyo es quedarte al Mariachi que llega a las 2 de la tarde. Respecto a las micheladas, es difícil decir dónde sirven la mejor de Madrid. Hasta en México va por gustos. Yo diría que las mejores son las del Bar DF, y la de los Takos (aunque este último seguro que es por los tacos que sirven ahí, que la hacen saber mucho mejor)»

Víctor ha ido a más de 20 restaurantes mexicanos en Madrid.

Luis, 30 años

Si tuviera que elegir mi restaurante mexicano favorito en Madrid sería sin duda Taquería Mi Ciudad (calle de las Fuentes, 11). Me la recomendó un amigo que había vivido en Madrid y mi plato favorito son los tacos de pastor y cochinita pibil.

Realmente no estoy acostumbrado a comer mucha comida mexicana fuera de casa, en casa siempre sabe mejor, y este lugar me gusta porque no es caro pero tampoco barato. Es accesible y tienen variedad de diferentes platillos. La comida mexicana es muy extensa y tener un lugar favorito es complicado, ya que cada uno está especializado.

Luis ha ido a más de 20 restaurantes mexicanos en Madrid.

Evangelina, 34 años

Un día de paseo por Antón Martín con mi novio descubrimos Tortería DF (calle del León, 31), que se ha acabado convirtiendo en mi restaurante mexicano favorito en Madrid. Vimos que hacían tortas mexicanas y entramos. Vimos un frigorífico con el logo de refrescos Jarritos y nos sentamos. Escuchamos que el cocinero tenía acento chilango y pedimos. Lo mejor sin duda es la torta de cochinita pibil y la típica de milanesa.

El plato más complicado de conseguir fuera de México, el que peor hacen los mexicanos de aquí son las memelas, las garnachas, las tostadas… la comida más de calle es lo más difícil de encontrar. Y, aunque no es un plato, más de una mataría por unos esquites.

Evangelina ha ido a más de 15 restaurantes mexicanos en Madrid.

Tanya, 26 años

Cuando eres de un país donde la comida es tan exótica para los extranjeros, es muy fácil encontrarte con numerosos restaurantes “típicos” o “tradicionales”. Pero la realidad es que pocos son los restaurantes que realmente cuentan con un nivel aceptable, sobre todo porque es muy difícil conseguir los ingredientes. En Madrid existen muchos restaurantes de comida mexicana, pero son muy pocos los que realmente valen la pena y aún menos los que dan buena comida. Los precios son desorbitados. Mi restaurante favorito, por ejemplo, es Punto MX (General Pardiñas, 40) pero cuesta unos 150 euros por persona si incluyes bebidas y cocktails. Muchos dicen que está sobrevalorado, pero por algo tiene una Estrella Michelín. Es un poco caro pero lo vale.

Ahora que si se trata solo de satisfacer un antojo incontrolable, Taquería Mi Ciudad (Hileras, 5) es una parada obligada. Los tacos saben a México y la comida no es cara en absoluto, unos 20 euros por persona.

Tanya ha ido a 8 restaurantes mexicanos en Madrid.

Ana, 24 años

Mi favorito es Takos (calle de la Abada, 2), una taquería cuyo precio oscila entre los 12 y los 15 euros. La conocí porque la recomendaron en un grupo de Facebook de mexicanos en Madrid al que pertenezco.

Los que más me gustan son los tacos al pastor, podría decir que son casi como en México, están muy logrados. Obviamente también hay que pedirse una michelada con clamato. Desde mi punto de vista, la mayoría de platos mexicanos son difíciles de replicar aquí en España porque es complicado encontrar los ingredientes que se necesitan. Lo más complicado de encontrar creo que sos chiles en nogada, mole verde, tamales, mole y también cosas como los postres y verduras y frutas como guayaba, jicama, guanábana, tuna, mango manila o limón verde

Ana ha ido a 7 restaurantes de comida mexicana en Madrid.

Irais, 33 años

Mi mexicano favorito en Madrid es Tepic (Ayala, 14). Lo conocí por una amiga que lleva ya muchos años viviendo en España y me encanta porque hay tacos, tostadas, enchiladas… Las micheladas son aceptables todas las que he probado. Incluso las que sirven restaurantes que no son de comida mexicana, como La Pescadería o Lamucca.

Lo más difícil de conseguir en España son las distintas variedades y estilo de mariscos que hay en México. Por lo demás, puedes encontrar distintos productos. A lo que siempre diría no es al guacamole prefabricado que venden en los supermercados españoles.



Irais ha ido a 7 restaurantes mexicanos en Madrid.

Andrea, 28 años

Takos al Pastor (calle de la Abada, 2) es mi apuesta en Madrid, pero también me gusta mucho Mestizo (Recoletos, 13). El primero lo descubrí caminando por el barrio. Me llamó la atención ver la bandera mexicana y que hubiera cola para entrar (siempre la hay, porque es muy muy barato).

Lo mejor para pedir son los tacos al pastor y los de cochinita pibil. En Mestizo puedes pedir cualquier cosa, todo es muy rico. A mí me gustan mucho las sopas y el molcajete. En España hay buenos restaurantes de comida mexicana, encontrar buenos productos de allí es otra historia. El más difícil de conseguir son las tortillas de maíz blanco. En México se compran directamente en la tortillería o en cualquier supermercado, pero son de ese mismo día, aquí no. Los chiles secos que se usan para hacer muchas salsas y adobos que son bases y fondos para muchos platillos también son complicados de encontrar.

Andrea ha ido a 6 restaurantes mexicanos en Madrid.

Daniela, 33 años

En Madrid hay algún restaurante mexicano bueno, pero la mayoría son mediocres y hacen más bien platillos tex-mex que auténticos platos mexicanos. Mi favorito es Chilango (Manuela Malasaña, 12) que cuesta más o menos 20 euros por persona. Lo conocí porque me lo recomendó una amiga. Lo mejor es el pozole, el mole y las quesadillas de flor de calabaza o con huitlacoche (hongo del maíz). También están muy buenas las micheladas, nada sobre condimentadas y se pueden preparar con cerveza Pacífico, que para mi gusto es la mejor para “michelar”.

Las cadenas de comida rápida mexicana son, directamente, asquerosas. Vamos, prefiero ir a un Burger King antes que poner un pie en una de esas: las tortillas saben a cartón, el guacamole no se compra, se hace en casa y frijoles ni me he atrevido a comprar, parecen una mala apuesta.

Daniela ha ido a 6 restaurantes mexicanos en Madrid.

Misael, 30 años

Aunque es una cadena con varios restaurantes en Madrid, me gusta mucho La Mordida. Lo descubrí en mi búsqueda desesperada de comer tortilla de maíz, algo que realmente te haga sentir en México. Los precios son muy variados, pero la media es de doce euros. Recomendaría los tacos al pastor y el mole verde, son dos platos bastantes ricos. También me encanta El Chaparrito (Ventura de la Vega, 11). La comida precocinada «mexicana» que venden en España, tipo guacamole o tortillas, no me gusta nada. Solo recomendaría comprar los frijoles.

Misael ha ido a 6 restaurantes mexicanos en Madrid.