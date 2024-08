Conozcan a Retador, el Matador de la extrema derecha

Este artículo fue publicado originalmente en ¡PACIFISTA!, nuestra plataforma para la generación de paz.

Internet, con su asombrosa capacidad para convertirnos a todos en potenciales Luteros –listos para clavar nuestras atrevidas tesis justo en la pantalla de los demás– ha creado en el proceso una larga lista de milagros y aberraciones.

En algún lugar entre esos dos polos se encuentra la página de Retador, un creador de memes colombiano que, con una cantidad nada despreciable de trabajo, logra convertir la obra de uno de los caricaturistas más seguidos del país en un un manifiesto gráfico de extrema derecha.

Desde diciembre de 2013, Retador, quien prefiere reservar su identidad, ha venido publicando caricaturas que imitan (e imitan bien) la línea gráfica del dibujante que conocemos como Matador, para ponerla al servicio de sus propios argumentos.

Su trabajo es rechazado por la mayoría visitantes ( “A este gusano le cabe una demanda, por violar derechos de autor”) dice el primer comentario en su página. Y siguen así. Pero recientemente también ha comenzado a tener resonancia entre cierta audiencia:

En marzo de este año una de sus caricaturas (una en la que el presidente Santos se encuentra vestido con un pañal al lado de un pedazo enorme de mierda que cubre casi todo el mapa de Colombia) rompió por primera vez la barrera de los mil compartidos. En abril, una imagen del presidente Santos con moscas en la cola logró casi 3.000 compartidos (superando en este aspecto a muchas de las caricaturas de Matador) y desde entonces ha vuelto a conseguirlo unas cuántas veces.

¡Pacifista! conversó acerca del problema de las caricaturas chiviadas con el verdadero Matador y con el tipo que hace las caricaturas más parecidas a las suyas.



Retador

¡Pacifista!: ¿De dónde sale la idea de crear esta página?

Retador: Yo veía en las redes sociales como la gente pretendía hacer críticas, creando memes que se basaban en las imágenes que otras personas publicaban: fotos, dibujos y caricaturas. Dentro de los caricaturistas colombianos, Matador era el que más se destacaba, y las suyas, eran (y siguen siendo) las caricaturas que mas se compartían y se utilizaban para generar memes.

Un día, Matador publicó una caricatura en la que los “globos” de los diálogos estaban en blanco, e invitaba a que sus seguidores colocaran los textos para hacer un meme. Esa invitación me dio la idea de comenzar con los memes-caricaturas para expresar mis posiciones y mis pensamientos políticos.

Durante algún tiempo lo hice, publicando las caricaturas en mis páginas personales de las redes. Después pensé que seria buena idea publicarlos en una página … “a ver qué pasaba”….. y así arrancó esta serie de publicaciones.

Es raro ¿no? Que usted sea seguidor de Matador y resulte haciendo caricaturas tan parecidas pero con mensaje totalmente opuesto. ¿Le gusta el trabajo de él?

Sí claro. Es un gran caricaturista. Obviamente no comparto su pensamiento político, pero eso no me impide apreciar sus cualidades de artista. El contenido es distinto porque nuestro pensamiento también lo es. Una de las personas que dejó un comentario en la página escribió que Retador y Matador eran como Doctor Jekyll & Mr. Hyde.

¿Y usted crea sus propios dibujos o trabaja a partir de las caricaturas de Matador?

Las dos cosas. La regla básica que utilizo es que mis dibujos deben guardar el mismo estilo de las caricaturas de Matador. En algunos casos, tengo que hacer los dibujos que hacen falta para completar mi idea, y los combino con caricaturas existentes.

No puedo hacer ninguna caricatura con algún personaje que Matador no haya dibujado. Incluso la letra de los textos debe ser igual. Conservar el estilo, es el factor crítico de mi concepto, y es además, un elemento adicional que le quiero sumar a mi crítica.

¿Por qué conservar el estilo de Matador es parte crítica de su concepto?

Las imágenes basadas en ese estilo ya tienen un posicionamiento entre los usuarios de las redes y en los lectores de medios escritos donde se publican las caricaturas de Matador, por ende el mensaje llega. Y está llegando a donde yo quería.

Adicionalmente, como las posiciones políticas de Matador y las de un gran número de sus seguidores, son por lo general muy diferentes a las mías, un mensaje opuesto al suyo que conserva el mismo estilo visual, cala fuerte dentro de ese público (el de Matador).

Si le entiendo bien, ¿es como una manera de provocar a ese público (el de Matador)?

Por supuesto que mis memes provocan reacciones de rechazo, pero lo que yo pretendo no es eso. Quiero llamar la atención para que vean que hay otros puntos de vista.

La verdad, sin los memes muy pocas personas leerían mis opiniones.

Me quedé pensando en lo que usted me decía de que el mensaje está llegando donde usted quería, ¿a qué se refería?

Me refiero a tener una divulgación mucho mas amplia de mis puntos de vista. Siendo un ciudadano de a pie, mis comentarios y controversias en las redes sociales estaban circunscritas a mis más bien pocos amigos y familiares. Con los memes de Retador, el número de personas alcanzadas se ha multiplicado de manera muy significativa.

Estuve leyendo los comentarios, hay varios que lo acusan de plagiar el trabajo de Matador. ¿Se considera un plagiario?

Plagiario es uno de los adjetivos más benévolos de los que se me acusa. Hay quienes utilizan en sus comentarios epítetos más fuertes y hasta insultos de grueso calibre. La verdad, eso no me afecta.

Por lo general utilizo las frases textuales que el personaje o los personajes del meme han pronunciado públicamente ante los medios, frases que combino con el título para generar una crítica o fijar mi posición sobre un tema.

Y por supuesto que no, no me considero un plagiario, pues no estoy ni copiando en lo sustancial, ni estoy haciendo aparecer como propias las caricaturas de Matador. Lo sustancial es el mensaje, el meme sólo es un gancho para atraer la atención… quita el meme y siempre encontrarás ideas diametralmente opuestas a las de Matador.

¿No considera que es incorrecto aprovecharse de la línea gráfica de un caricaturista para controvertir su mensaje?

No, no lo considero así. Desde hace meses Matador tiene un concurso en el que invita a sus seguidores a generar memes con sus caricaturas. No creo que lo haya hecho con la condición de que las opiniones allí expresadas tengan que estar completamente alineadas con la suyas. Eso sería absurdo, sería coartar la libertad de expresión que él mismo defiende y promueve. Sería contradictorio que Matador invite a hacer memes y después se moleste porque la gente piensa distinto a él.

Al contrario de lo que mucha gente cree, yo no pertenezco a ningún partido político, ni me pagan un solo peso por hacerlo. Tengo que trabajar como cualquiera para traer el pan a mi casa, e invierto parte de mi tiempo libre haciendo los memes.

En el pasado todo este asunto de las caricaturas modificadas ha sido objeto de polémica por un incidente con en el que, sin saberlo, Óscar Iván Zuluaga resultó publicando en Twitter una caricatura de Matador que había sido modificada…

Muy cierto, han sido objeto de mucha polémica. Y no solo se ha generado polémica en torno al incidente con Óscar Iván Zuluaga. Ahora hay otro “escándalo” con una congresista del Centro Democrático que publicó un mensaje con otra caricatura de Matador modificada.

Pienso que la generación de memes basada en las caricaturas que Matador publica no es distinta a la de los memes que se basan en otros dibujos o fotografías. ¿Habría entonces que prohibir todos los memes en las redes sociales?

¿Es usted el autor de esas caricaturas modificadas que han sido objeto de polémica?

No he sido el autor de las caricaturas que han generado controversia. No sería correcto difundir el pensamiento contrario haciéndome pasar por Matador, y es por ello que todos mis memes están firmados por Retador, seudónimo que por sí solo se explica.

Cientos de seguidores de “me han echado al agua” con Matador en los comentarios de las redes, pero a él eso no parece importarle, y si algún día llegó a ver alguno de mis memes, seguro le causó risa.

Entonces, más que caricaturista, ¿Retador es un creador de memes?

Sí, así es, Sebastián. Retador es un creador de memes.

Matador

¡Pacifista!: ¿Ha visto la página de Retador en Facebook?

Matador: Sí la he visto. Debe ser un trabajo muy elaborado hermano, porque monta todo muy bien. Desde hace rato el hombre está poniendo cosas por ahí.

¿Y qué tal le parecen?

Hermano, lo primero que uno ve ahí es la incapacidad de la gente para producir sus propias vainas. Lo que hace esta persona es tergiversar el sentido de la caricatura. Obviamente es un uribista porque lo hace con esa mirada. Yo creo que mucha gente que lee rápido piensa que esas son mis caricaturas. Pero bueno

¿Se siente plagiado?

Estas cosas están en el azar de las comunicaciones: que alguien coja y modifique una caricatura. Obviamente eso tiene unas repercusiones penales, pero yo nunca he cuestionado al que firma como Retador. Yo dejo que eso fluya, no hago alaharaca como vos.

La persona que firma como Retador dice que él no hace caricaturas como Matador, sino memes basados en las caricaturas de Matador. ¿Para usted cuál es la diferencia entre un meme y un caricatura?

El meme puede tomar elementos de una foto o de algo que ya existe y volverlo caricatura. Pero lo que hace este señor no son memes, es tergiversar algo que en sí ya es una caricatura. Él solo cambia el texto y el significado de algo que ya tiene humor para darle otro sentido. Es como hacer un meme de un meme.

Como el Centro democrático no tiene humor, entonces le toca coger de otras partes.

El tipo me dijo algo que encuentro chistoso…

Qué te dijo, contame…

Según Retador, él comenzó a hacer las caricaturas por invitación de un concurso en el que usted publicó una caricatura y dejó los diálogos en blanco para que la gente los completara…

Pero eso es mierda y le voy a decir por qué: el concurso empezó hace unos cuatro meses y Retador viene haciendo esto desde hace años. Es más una forma de curarse en salud de él: decir yo lo hago a partir del concurso.

Igual dígale a Retador que le mando un saludo y un abrazo, que todo bien. Va a tocar hacer una caricatura original y regalársela. ¡Qué putas!

Nunca me he quejado. Yo no sé ni cuantos seguidores tenga Retador. Porque si me pongo a sacar un trino diciendo que fulano de tal me copia sería darle publicidad gratis, que es lo que mucha gente está buscando. Algo parecido pasó la semana pasada con una congresista del Centro Democrático que compartió una caricatura mía modificada.

¿Cuál será la obsesión de la derecha con sus caricaturas?

Siempre son del Centro Democrático. Pasa con ellos que como no tienen sentido del humor, les toca coger de otra parte y modificarlo. No tienen ni un humorista, ni un caricaturista que apoye sus ideales.