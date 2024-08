Retratos cotidianos desde el corazón de la Ciudad de México

En el trabajo, caminando o en el metro, millones de personas y sus historias, reales o imaginadas, se cruzan todos los días en la Ciudad de México.

Un policía da los buenos días con el dedo medio mientras vigila una manifestación.

Una pareja en la misa de San Judas Tadeo en la colonia Guerrero.

Casi en la puerta del Templo de San Hipólito, en medio del tianguis y la música que suena, los fieles de San Judas Tadeo van con sus estatuas y ofrendas en su apelación a esa justicia que no se vende, o que se vende con reglas más accesibles para todos, sobre todo, para los desesperados casos difíciles.

Mujer sale del altar de la Santa Muerte en Tepito.

Atrás, las vecindades aguantan estoicas con sus paredes dañadas desde el sismo, no éste, sino el de hace 33 años. Sin mantenimiento aguantan, y aguanta también la gente que está adentro y no tiene a donde ir. De casos difíciles sabe la Niña Blanca, la de Tepito, que ya no festeja más cumpleaños desde que llegó a los 15 como el altar más popular de la Ciudad de México. Un ojo azul mira desde un costado.

Coyote Emplumado hace una limpia con hierbas y humos en el Zócalo.

Cronos toca la flauta fuera del Palacio de Bellas Artes.

Quienes danzan en el Zócalo saben que ya no pueden bailar en la plancha central porque siempre está ocupada por actos oficiales. El Coyote Emplumado grita: “¡Tú! ¡Tú necesitas una limpia!” Más adelante, Cronos ambienta la Alameda con su concierto interrumpido de flauta. Se detiene con cada recuerdo que le llega y que te quiere comentar, porque él no es de aquí ni toca bien la flauta, pero los días son largos, dice, y el tiempo ya le pesa en las rodillas.

Miguel Hidalgo en el Palacio de Bellas Artes.

A Miguel Hidalgo el tiempo no le pesa, a pesar de llevar muerto más de cien años. Éste, el vivo, camina erguido y con las ideas bien ordenadas, como si ya las hubiera repetido varias veces. Es la séptima generación que desciende del cura Hidalgo, dice, el de la Independencia con mayúscula. La historia del país corre entre sus dientes: está molesto por cómo terminó todo, pero no le sorprende que “la mafia” haga reformas de todo tipo. Lo que le sorprende es “la pasividad de la gente ante esas ratas”. Grita, mienta la madre y apenas un grupito de gente lo mira de reojo. Cuando se calma, una niña se acerca y le pide una selfie, que acepta, porque se acuerda de su hija, Alejandra, que terminó la carrera de derecho años atrás.

Hombre borracho en la Plaza de la solidaridad.

Tirado en un rincón de la Plaza de la Solidaridad, un hombre borracho no logra mantenerse derecho.

Martín duerme por el parque Revolución.

Dormido también está Martín. Tras una noche larga, el cuello torcido hacia abajo, respira como puede con esos mocos que ya le cuelgan hasta el pecho. No dirá nada al despertar. Se sobará la nuca y volverá a dormir a casa, en las puertas del Oxxo, junto a la escuela de danza y actuación, dónde está más calientito.

Guasón, actor migrante deportado de los EU posa para foto en el Barrio Chino de la CDMX.

El Guasón también es actor y su acento entreverado denota que estuvo en el gabacho, en Los Ángeles, de dónde lo deportaron hace varios años. Allá había teatros y casinos y aplausos y dólares al terminar la función. Acá, al peso que cosecha, le responde con su sonrisa desdentada, que no es de burla sino de agradecimiento.

Manifestante con un esténcil pide la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Un manifestante marca con spray la cara del presidente en la fachada del Banco de México, exigiéndole la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

Recluso en el Penal de Santa Marta Acatitla.

El de los ojos claros ya lleva un rato adentro, vestido de beige en el presidio, dónde la libertad se mide en billetes y cada paso está vigilado.

Pulga Punk camina sobre el Eje central.

Dos hombre se besan junto al baño de un bar en Garibaldi.

Cuando cae la noche y la luz cambia, salen los punkis, los solos, los raros. Punkys con picos o con nariz de payaso que se pasean por Correo Mayor, bailarines que respiran a pesar de las medias que traen en la cara, que respiran a pesar de interminables besos apasionados en la puerta del baño del lugar.

Joven pide ayuda para sacar a su amigo que murió en un accidente automovilístico en la Condesa.

A toda velocidad viene un auto hasta que la noche lo frena, lo gira, lo voltea hasta que lo deja de nuevo con las llantas en el piso. La chica sale gritando primero y luego él, con los dedos de las manos estirados de pánico, gritándole al amigo que no se fuera, que se quedara, que aguantara, que pronto llegaría la ayuda, aunque las sirenas aún sonaban lejos. Cuando la ayuda llegó, la patrulla se lo llevó a él, enmudecido, al que manejaba.

Ángel de Tepito arregla un cuerpo para su funeral.

Rodeado de muerte está el Ángel de Tepito, encargado de embalsamar, vestir, maquillar y transportarlos a todos, pelear con peritos y abogados para ayudar a las familias cuando las instituciones se cierran. El Ángel a veces ni cobra, porque no hay nada más sagrado que ese trabajo en el país de los cien mil muertos de una guerra absurda, la que apura el fuego sobre cientos de cuerpos, que les fracturan los huesos hasta salir bailando, convertidos en humo, lejos de aquí.