Retratos de mujeres hermosas que no siguen estereotipos de belleza

La primera vez que alguien me dijo “gorda” tenía siete años. “¿Por qué me dicen así?”, me pregunté y aunque no entendí de qué me hablaban, comprendí que algo “estaba mal conmigo”. De alguna manera, esa palabra me persiguió durante mucho tiempo, haciéndome sentir durante años que yo no era nada más que eso y que todo mi valor se resumía a esa palabra.

Con los años descubrí que una puede ser bonita y sensual a su manera, seas como seas, sin tener que seguir estereotipos de belleza. Es un camino largo y hay días muy malos, pero también hay otros buenos y gratificantes. Estos días van acompañados de otras mujeres que te empoderan y te hacen sentir que no estás sola.

Decidí platicar con algunas de estas mujeres que, a través de su imagen, fotos, redes sociales y amistad, me hacen sentir poderosa todos los días.

Karla Donato AKA Roho

27 años, maquillista y nail artist

VICE: ¿Cómo definirías la belleza?

Roho: Para mí, la belleza es tener seguridad en ti misma. Que te valga verga lo que los demás piensen y tú te arregles y veas como quieras y eso te haga sentir bien.

¿Haces esto?

Si

¿Cómo llegaste a este punto?

Como que siempre he sido súper girly y desde chiquita me ha gustan mucho los colores, entonces soy artística en ese sentido; siempre me ha gustado ser yo, ser única y verme diferente, pero siempre siendo yo.

¿Qué piensas de la palabra “gorda”?

Que no debería ser un insulto, como suele ser. Las personas te dicen “gorda” como insulto y es sólo una forma de ser y ya.

¿Alguna vez te afectó esta palabra?

Sí, desde chiquita he sido como chubby, y siempre he sido muy consciente de esto. Me acuerdo que como a los seis años empecé a subir de peso y desde entonces me hice consciente de “ser gordita”.

¿Cómo ha influenciado tu imagen en tu trabajo?

Me gusta mucho ser femenina y me gusta representarme cómo latina, mexicana, específicamente chicana, y también tengo un poco de punk por ahí [risas] y muchas cosas juntas que me gusta representar como curvy women, mujeres sexys que no les importa enseñar un poco de piel.

¿Cómo crees que los medios podrían abordar mejor el tema body positive?

Escogiendo modelos o gente real, con cuerpos reales, no sólo este tipo de curvy models con cuerpo tipo reloj de arena que, de todos modos, es típicamente hermoso. Siento que deberían de buscar gente que sí sea real con diferentes tipos de cuerpo y no sólo intentar ser innovadores cuando realmente no lo son, porque finalmente siguen estandarizando la belleza.

¿Hay alguna manera en que ayudes a otras mujeres a sentirse mejor con su imagen?

Pongo uñas y maquillo, así que siento que sí. Cuando termino se ven al espejo y se sienten hermosas. Veo que piensan como “fuck yeah” cuando miran sus manos o rostros y siento que esto las hace sentir empoderadas, también el hecho de que se atrevan a hacer cosas más dramáticas, porque a veces nos restringimos a nosotras mismas por no querer vernos muy crazy.

¿Qué te hace sentir poderosa?

El maquillaje, la ropa, mis uñas, la música que escucho, recordarme quién soy y de dónde vengo; toda la mierda por la que he pasado, dónde he vivido y dónde sigo viviendo; recordarme siempre mi proceso. También me empoderan otras mujeres empoderadas que son ellas mismas, que se ven como quieren y they don’t give a fuck.

¿Qué le dirías a las mujeres que siguen sufriendo por los estereotipos construidos contra sus cuerpos?

Que si hay algo que no te gusta de tu cuerpo deberías cambiarlo, pero no para que la gente te acepte, más bien para trabajar la relación contigo misma, verte al espejo y decir hell yeah, I look bomb, ver dentro de ti lo que tú quieres y que te deje de importar lo que los demás quieren o exigen de ti.

Darinka AKA Diabla Fire

25 años, artista y modelo curvy

VICE: ¿Cómo definirías la belleza?

Darinka: Para mí, más que la belleza externa, es lo sublime: las cosas que no son estéticamente placenteras y aún así te parecen bellas porque todo es subjetivo. Hay cosas que no son necesariamente bellas por estereotipo, pero son bonitas por su energía o por algo que te provoca, y eso es belleza.

¿Entras en esta definición?

En mi propia definición, sí.

¿Cómo llegaste ahí?

Aún estoy llegando. Sinceramente ha sido todo un proceso de desprogramarme y quitarme de la cabeza todas esas cosas con las que crecí, que fueron difíciles. Soy de Tamaulipas, donde la gente es súper machista y los estereotipos están muy marcados. Ahí te hacen sentir que como mujer, tu valor humano es tu valor corporal, tu valor depende de tu apariencia. Ha sido un proceso difícil desprogramarme de todo eso, he tenido que confrontar esas cosas y darme cuenta que eso no es cierto.

¿Qué piensas de la palabra “gorda”?

Utilizada como insulto es ridículo, es como decirle a alguien “flaco”, ¿y luego qué, güey? ¿En qué les afecta cómo se ve el cuerpo de alguien más? Es más como una onda de mujeres que siempre intentan regular nuestros cuerpos, creo que es eso, lo de decir “gordito” a los hombres para decir que son “cute” pero para las mujeres es como “es una gorda” a manera de insulto. Yo estoy chido, me gusta mi cuerpo y si a ti no, es tu problema.

¿Alguna vez te afectó esta palabra?

Sí, la neta sí, sobre todo de adolescente. Ahora soy talla 12, y cuando tenía entre 13 y 16 rondaba las tallas 6 u 8. Comparada con mis amigas que eran súper skinny, a mí ya me afectaba en ese entonces porque sentía cómo las personas me decían cosas porque no me atrevía a ponerme un bikini. Hasta ahora que soy una talla mucho más grande ya me vale, pero veo fotos de antes y pienso: “güey, estabas loca, te veías delgada, ¡relájate!”

¿Ha influenciado tu imagen en tu trabajo?

Sí, sobre todo en el tema del modelaje. Antes me contactaban agencias y aunque fuera talla 6 me decían cosas sobre mi peso, entonces esa puerta nunca se abría porque mi tipo de belleza no era “aceptable”. Creo que desde que yo misma he tenido autoaceptación y empecé a hacer mis propias fotos como me gustan, con mi propio styling, mi propio makeup, yo misma me he vendido como la persona que quiero ser y creo que eso me ha abierto más puertas.

¿Cómo crees que los medios podrían abordar mejor el tema body positive?

Es más sobre la inclusión y no solamente meter a chicas plus-size o sólo un tipo de chica plus-size, porque actualmente es un tema que no están metiendo para modificar una ideología, sino que la industria lo ha metido como “ah, aquí hay una fuente de dinero, entonces, ¿cómo podemos tener un profit de esto?” No cambian la ideología y esto crea que no haya la inclusión necesaria. Eso no ayuda porque queremos que haya diferentes tipos de personas representadas, como yo, que soy un tipo, pero mi amiga es otro y mi otra amiga otro. No todas somos iguales y no todos los cuerpos son iguales, deberían representar este tipo de belleza en todos lados y no sólo en campañas con productos específicos para chicas curvy.

¿Cómo ayudas a otras mujeres a sentirse mejor con su imagen?

Siendo yo misma y aceptándome a mí misma como soy, a pesar de mi peso. Eso es algo que casi no pienso, poco a poco lo he ido superando y creo que la aceptación es algo contagioso. Cuando tú te sientes bien sobre ti misma, eso lo contagias.

¿Qué te hace sentir empoderada?

Salir a la calle como se me dé la gana, a pesar de que estoy consciente de las castrantes y fastidiosas miradas, sobre todo masculinas, que se quieren imponer sobre ti todo el tiempo. Me encanta salir y vestirme como quiero y punto.

¿Qué le dirías a las mujeres que siguen sufriendo por los estereotipos construidos en contra de sus cuerpos?

Creo que tienen que mirarse al espejo y decir: “¿sabes que? Estoy chingona, güey, me veo chingón y me vale madres lo que los demás digan”. Aunque no encajes, güey, creo que el cuerpo es un ente cambiante y no importa la manera en que te veas en este momento, puede que tu cuerpo cambie para la semana siguiente, pero lo tienes que apreciar en este momento y saber que puedes hacer con él lo que tú quieras porque es tuyo.

Karla Frías AKA Baby Putx

23 años, artista plástica y visual

VICE: Para ti, ¿qué es la belleza?

Baby putx: ¿La belleza? Uy, es súper ambiguo y depende de quién la mire, es súper diferente.

¿Eres bella?

Para mí, sí, para muchos no y eso es padre. Aceptarse es un proceso súper largo porque hay muchos altibajos. Siempre fui una chica gorda en una familia que está muy apegada a la estilización del cuerpo y la dieta eterna, pero desde que descubrí el feminismo en mi vida lo abracé y de ahí ha partido mucho el tema de la aceptación.

¿Qué piensas de la palabra “gorda”?

Fue una palabra que en algún momento me destruyó, mayormente en la infancia y adolescencia pero ahora me encanta. Me apoderé de ella y ahora creo que simplemente es una posibilidad más de un tipo de cuerpo.

¿Cómo crees que los medios podrían abordar de una mejor manera lo body positive?

Creo que el canon de belleza al que siempre se recurre es la belleza occidental europea y blanca, y en México es un tema muy complicado pero creo que sólo se trata de tener más apertura y dar visibilidad a todo tipo de cuerpos.

¿Ayudas de alguna manera a otras mujeres a sentirse mejor con su imagen?

Justo ayer tuve una experiencia curiosa cuando platicaba que tuve trastornos alimenticios durante la adolescencia. Publiqué esto en mi Instagram y muchas personas recurrieron a mí mandándome mensajes, dándome las gracias por hacer un tema como éste visible y se trata mucho de sororidad, abrazarnos entre todas y ver que es un proceso que desgraciadamente tenemos que pasar pero de alguna forma estamos todas inmersas en ello

¿Qué te hace sentir poderosa?

Son muchas cosas, es un proceso de autodescubrimiento pero creo que mi cuerpo, mi palabra y las ganas. Tiendo mucho a incomodar y me encanta, eso me hace sentir mucho poder

¿Qué le dirías a las mujeres que siguen sufriendo por los estereotipos construidos en contra de sus cuerpos?

Que esto es poco a poco, es una carrera larga, empieza amándote más allá de todo, aceptándote, viéndote al espejo y amando cada centímetro que tengas.

Mar

24 años, ilustradora y diseñadora textil

VICE: ¿Qué es la belleza para ti?

Mar: La belleza es algo único de cada persona. Me costó 24 años pensar así, separar lo bello de los anuncios y las películas, y encontrarlo en mí y en lxs demás.

¿Cómo lo lograste?

Empecé a considerarme y reconocerme a mí misma como bella hace muy poco, aunque hay días en que es muy difícil creérmelo.

¿Qué piensas de la palabra “gorda”?

Es una palabra que me ha perseguido desde siempre.

¿Alguna vez te afectó?

Cuando me metieron a ballet y me decían que no era lo suficientemente delgada para estar ahí. Cuando la directora de la academia se la pasaba diciéndome a mí y a otras compañeras que teníamos que bajar de peso para el recital de invierno. Cuando mi mamá me decía que debía cuidarme más y mi hermano me decía “gordís” de cariño. Cuando en la primaria me molestaban por gorda y cuando me imaginaba a mí misma cortándome la piel y grasa sobrante, cuando fantaseaba con estar delgada y mi vida perfecta si lo fuera.

¿Cómo ha influenciado tu imagen en tu trabajo?

Mi trabajo es personal y muy autorreferencial. La forma en que me percibo es la forma en la que mi trabajo fluye.

¿Qué te hace sentir empoderada?

Estar con mis amigas y amigues que se saben bellas, usar lo que quiero, jugar con mi feminidad y masculinidad. Usar aretotes, cortarme el cabello, escribir. Bailar.

¿Cómo piensas que los medios podrían abordar mejor el “Body Positive”?

Prfff pues lo sad del movimiento “body positive” es que tiene presencia en los medios por el capitalismo, te dicen que eres perfecta así cómo estás y que no debes cambiar y luego te intentan vender tampones, jabón vaginal, fajas, brassiere push up o alguna mamada así. Además ninguna de la representación que vemos en los medios mainstream de “cuerpos disidentes” es realmente disidente; son mujeres blancas que tienen grasa de más pero en los lugares adecuados. Necesitamos más representación diversa y mejor representantes.

¿Hay alguna manera en que tú ayudes a otras mujeres a sentirse mejor con su imagen?

Me gustaría creer que de alguna forma mi trabajo impacta en les demás. Muchas veces he recibido mensajitos de morras y morres que comparten conmigo un poco de su travesía con su cuerpo, me encanta que se abran conmigo y sientan la confianza de compartirme sus experiencias aunque nos conozcamos a través de un Instagram.

¿Qué les dirías a las mujeres que aún sufren por los estereotipos construidos en contra de sus cuerpos?

Que se deje de creer lo que le dicen de ella y se comience a conocer para darse cuenta que le han mentido toda la vida. Que es una diosa, que no necesita ningún perro tampón, jabón vaginal, faja ni brassiere push up. Que ella es un ejemplo para otras, que nos vean, que se deje ser vista, que se vea ella a sí misma y comience a descubrirse de verdad.

Gizeh Jiménez

26 años, creatividad para entretenimiento, poeta y promotora cultural de eventos dirigidos a mujeres

VICE: ¿Cómo definirías la belleza?

Gizeh: Como cualquier cosa, creo que podemos encontrar belleza en todo, incluso en lo que no se considera convencionalmente bello.

¿Crees que tú entras en tu definición de belleza?

Sí, aunque a veces sea incapaz de verlo.

¿Cómo llegaste ahí?

No considero que sea una meta a llegar. No pasa que un día te despiertas queriéndote. Hay días en que me quiero mucho y hay días en que no me puedo mirar en los espejos. Hay situaciones que me despiertan mi dismorfia y puedo pasar semanas preocupándome por cómo salí en una foto. De hecho batallé mucho para aceptar estas fotos. Aceptarse es un camino de altas y bajas. Y cuando una se encuentra más estable entiende que es inhumano que socialmente te pidan que vivas odiándote. No es justo, así seas gorda, flaca, alta, chaparra, lo que sea. Una vez vi una frase que dice “más que ser bonita, desearía no desear ser bonita”. Y pues me llega hondo. Porque además como mujer se te exigen convenciones sociales diferentes a los hombres y pareciera que nuestra única misión es vernos bien. Si te sales del canon de belleza ya fracasaste como morra y pues no, con la edad entiendes que no le debes belleza a nadie.

¿Qué piensas de la palabra gorda?

Que se debe reivindicar. Hace poco cambié mis fotos de portada a “Perra Gorda”. Es lo que soy.

¿Alguna vez te afectó?

Mucho, aún lo hace. Por ejemplo, cuando era más morra prefería que alguien me dijera “pendeja” o “imbécil” como insulto, que “gorda”. Gorda hería más, gorda calaba más por toda la carga social negativa que arrastras al ser en efecto una persona gorda.

¿Cómo ha influenciado tu imagen en tu trabajo?

Una vez bromeaba con una amiga (que también es gorda y que es muy chingona) que toda la gente exitosa que conocíamos eran delgados. No es casualidad, es un patrón. Eres socialmente más aceptado cuando estás dentro del canon, hay un aire de éxito imaginario por cosas que a veces no son esfuerzo de nadie, nada más es genética o casualidad. Y aunque he tenido una vida laboral de la que estoy orgullosa, a veces sueño en cómo sería si yo me viera como se espera socialmente.

¿Qué te hace sentir empoderada?

Podría responderte que ponerme highlighter o comprarme un labial nuevo, pero no creo en el concepto del empoderamiento como mercadotecnia neoliberal. No me empodera lo que no empodera a todas las que no tienen mis privilegios económicos. Pero puedo decirte que me hace sentir bien crear comunidad con otras morras y sanar junto a mis amigas mis chaquetas mentales que traigo arrastrando desde la infancia. Es bonito tener con quién hablar y sentirte identificada.

¿Cómo piensas que los medios podrían abordar mejor el “Body Positive”?

Pues con más empatía.

¿Hay alguna manera en que tú ayudes a otras mujeres a sentirse mejor con su imagen?

Intento sanar a mis amigas de sus preconcepciones sobre sí mismas para sanarme yo de paso. También a través de mis proyectos de poesía busco generar confianza en otras mujeres para subirse a un escenario, para que cuenten en un poema sus experiencias de vida y se den cuenta que no están solas, que hay alguien sintiéndose como ellas.

¿Qué les dirías a las mujeres que aún sufren por los estereotipos construidos en contra de sus cuerpos?

Que es normal. Que es como dejar el cigarro, sabes que te hace daño y un día vas con madre no te has fumado tres cajetillas, pero al siguiente en una fiesta se te antoja cabrón y pasa, te fumas un cigarro, ni pedo a darle con lo que sigue. Lo que a mí me sirve en mis momentos de miseria es no castigarme yo por las cosas que otros piensan de mí y no ser tan cruel, tratarme como me gustaría que los demás me trataran, aprender a tener compasión conmigo misma.

Mónica, 22 años y Romina, 32 años

Estilistas

VICE: ¿Cómo definirían la belleza?

Mónica y Romina: Sentirte bien en el interior y reflejarlo en el interior, mientras haces lo que te gusta y te vistes como quieres.

¿Crees que ustedes entras en ésta definición?

Sí.

¿Cómo llegaron ahí?

De repente me vi en el espejo y dije estoy bien guapa, me gusta mucho mi look y mi belleza, dije así soy y lo que tengo lo voy a explotar a lo máximo.

¿Qué piensan de la palabra gorda?

Que no está mal ser gorda sino que lo usen para un insulto y te quieran insultar con eso. Gorda no es lo peor ni lo más feo ni lo más asqueroso. Jamás te van a decir gorda y no lo vas a sentir como un insulto porque siempre nos enseñaron que eso es, esa palabra es muy absorbente.

¿Alguna vez les afectó?

Sí, muchas veces.

¿Cómo ha influenciado tu imagen en tu trabajo?

Siempre nos ha gustado la cuestión de la belleza y el cabello pero no creo que mi sobrepeso haya influenciado en nada.

¿Qué te hace sentir empoderada?

Mónica: Mi look, a mí me gusta salir a la calle y que me vean, mis tatuajes, mi pelo, eso me hace sentir empoderada.

Romina: A mí sentirme bien conmigo misma y ponerme algo que me gusta y pensar “me siento bien” con sentirme bien ya a mi no me gusta mucho que me volteen a ver pero sé que como me visto es casi imposible.

¿Cómo piensan que los medios podrían abordar mejor el “Body Positive”?

No sé, igual y poniendo maniquíes con cuerpos más variados.

Siempre que ves las revistas hay modelos rubias de ojos azules, guapísima y piensas “yo quiero ser así”, pero nadie en las revistas o espectaculares o anuncios ponen mujeres reales. Aunque usen modelos plus size nunca se ven cuerpos reales es decir con estrías o celulitis o cosas con las que las mujeres y todxs lidiamos día con día, cosas reales.

¿Hay alguna manera en que ustedes ayuden a otras mujeres a sentirse mejor con su imagen?

Sí, vemos chicas que llegan con su cabello que sienten equis y cuando salen les cambia la cara, ¡y hasta el humor! Creemos que todas las chicas buscan verse diferentes de alguna manera y a su manera, así sea un rayito o un corte o color muy locochón.

Amamos cuando vienen y nos dicen “quiero cerrar ciclos porque corté con mi ex” o me dicen “es que voy a ver a mi ex y me quiero ver increíble”, entonces hasta le echamos más ganas para que se vean bien guapas antes de ver al ex.

¿Qué les dirías a las mujeres que aún sufren por los estereotipos construidos en contra de sus cuerpos?

Que no se base en la opinión de los demás, ignora los comentarios feos de la gente fea y sea como seas alta, flaca, gorda siempre van a haber comentarios negativos. Entonces nada, que te valga lo que dicen de ti, sé segura, haz lo que sientas, no dependas de lo que piensen de ti, ponte esa blusa con la que se te ve la panza, no caigas en los estereotipos de que tienes que ser un palo para ponértela. Siéntete bien y lo vas a reflejar. La seguridad es todo.