¿Reunión? Frank Iero dice que My Chemical Romance aún se junta y “habla de negocios”

Con todo esto del #10YearsChallenge, ha sido básicamente imposible no acordarse –y autobullearse– de la bonita época en que los flecos pegados con gel y los Vans ajedrez funcionaban como ejes rectores del universo. Y en ese universo, existió un nombre propio que se convirtió en tirano absoluto de audífonos e infrarrojos, la banda que le dio cimientos a la esencia, estética, y sonido del emo dosmilero: My Chemical Romance.

Si pasaste por la adolescencia entre 2006 y 2009, te gusta al menos una canción de MCR. Aunque fueras de esos que se hacían los punks para odiar todo lo que tuviera delineador, alguna vez bajaste “Helena” de Ares o disfrutaste el video de “I’m Not Okay” en MTV. Es un hecho, ni siquiera me arroben.

Aunque para ese momento ya habíamos pasado de alguna forma esa puñeta mental, es innegable que el anuncio de la separación de My Chemical en 2013 causó luto en nuestra generación. Y la nostalgia por ver de nuevo al quinteto de Newark todavía nos invade, aunque hasta ahora las súplicas no han surtido efecto, más allá del relanzamiento de The Black Parade por su décimo aniversario.

No obstante, la esperanza todavía no está perdida. Frank Iero, guitarrista de la banda, se sentó a platicar con Seaton O’Connor, y declaró que los miembros de MCR “se reúnen anualmente en una especie de barbecue donde sus hijos pasan el rato y ellos aprovechan para hablar de negocios y planes para el próximo año”.

De esta forma, es como los Way y compañía planearon el reissue de su disco más popular dos años atrás, y como de alguna forma, podría gestarse su reunión en un futuro próximo, aunque por el momento parezca difícil.

El propio Iero anunció hace unos días que formaría una nueva banda en 2019, mientras que Gerard Way lanzó su más reciente track en diciembre pasado, a la vez que prepara la adaptación de su cómic, The Umbrella Academy, a una serie de Netflix.

