Por qué te da por apuntarte al gimnasio cuando rompes con tu pareja

Kaeli Sweigard quedó destrozada cuando su novio la dejó. Ambos compartían una gran pasión por los deportes de combate, y Sweigard se volcó en practicarlos para superar la ruptura. “Estaba tan disgustada que no sabía qué hacer, y uno de mis mentores de jiu jitsu me recomendó que entrenara cada vez que pensara en él, y así lo hice”, recuerda esta trabajadora de marketing digital de 30 años de Toronto.

Sweigard empezó a referirse a sus clases de jiu jitsu como a su nuevo novio. El deporte le cambió el cuerpo, pero también la actitud. “Después de la ruptura me puse más en forma porque me empecé a tomar el entrenamiento más en serio”, recuerda. “El simple hecho de tomarme el deporte más en serio y convertirlo en mi foco de positividad hizo que me tomara las clases de otra forma”.

La reacción de Sweigard a la ruptura fue, en general, beneficiosa para ella y es un fenómeno que ha dado en llamarse revenge body, un término que se ha popularizado durante la última década, sobre todo entre los medios de habla inglesa cuando hablan de celebridades. Un ejemplo reciente es el de Donald Trump Jr., quien después de su divorcio publicó varias fotos en las que aparecía sudoroso después de haber practicado CrossFit.

Pero el ejemplo más significativo, sin duda, lo encarna uno de los miembros de otra familia tremendamente famosa: Khloé Kardashian. A Khloé siempre se la ha considerado la pobre niña rica del clan por su figura algo menos esbelta que la que lucen sus hermanas. Tras su ruptura con el jugador de baloncesto Lamar Odom, se volcó en el ejercicio para adelgazar. Su “venganza” —contra su exmarido, sus hermanas y sus fans— se completó en enero de 2017, un mes después de que se formalizara el divorcio, con el estreno de su programa Revenge Body with Khloé Kardashian.

“Querer que los demás te encuentren atractivo no requiere necesariamente de interacción directa con otras personas. De esa forma, uno puede proteger su autoestima y evitar un posible rechazo centrándose en el físico, en lugar de en otras cualidades, como un carácter afable, o la bondad”

En su trabajo, la profesora de Psicología de la Universidad de Buffalo Lora Park sugiere qué perfiles de personalidad podrían tender a buscar este tipo de transformación física tras una ruptura. Park y sus compañeros han investigado ampliamente la autoestima y en qué medida esta se basa en el físico y el estado de la relación sentimental de una persona. “Las personas con la autoestima baja y que basaban su valía en la aprobación del otro se mostraban más preocupadas por parecer atractivas y estar en forma”, concluye Park.

Una de las ventajas de buscar la validación de los demás en función del atractivo es que el riesgo emocional es menor. “Querer que los demás te encuentren atractivo no requiere necesariamente de interacción directa con otras personas. De esa forma, uno puede proteger su autoestima y evitar un posible rechazo centrándose en el físico, en lugar de en otras cualidades, como un carácter afable, o la bondad”, señala Park.

En la comunidad de psicólogos se refieren a ello como motivación intrínseca y regulación introyectada. O dicho con otras palabras, hacer algo simplemente porque te gusta o porque tu autoestima depende de si lo consigues. “En eso consisten las contingencias de la autoestima. Cuando alguien apuesta toda su autoestima a un dominio concreto, ya sea la apariencia física o una relación, solo concibe el bienestar y se considera realizada como persona cuando tiene buen aspecto o está en pareja”, señala Park. “Eso supone una enorme presión, puesto que no siempre es posible lograr sus objetivos en dichos dominios”.

El trabajo de Park también sugiere que “mostrar un alto grado de sensibilidad al rechazo basado en el físico” y la excesiva dependencia de otra persona para validar la autoestima pueden influir en nuestra motivación para conseguir un “cuerpo de venganza”. Las personas con estas vulnerabilidades “están más expuestas a experimentar consecuencias negativas y, por tanto, son las que más motivadas van a estar para reparar el daño a su autoestima después de una amenaza”. Asimismo, en la era de las redes sociales, esas vulnerabilidades se ven amplificadas por la constante necesidad de compartir fotos.

“Perder peso y volver a estar en forma nos sirve como refuerzo”

Pero esto no significa que todos los casos de fitness posruptura sean nocivos desde el punto de vista psicológico. Para empezar, es posible pasar de las motivaciones externas a las internas. Por otro lado, esas mejoras externas pueden ser especialmente beneficiosas cuando la herida de la ruptura está todavía fresca. “Perder peso y volver a estar en forma nos sirve como refuerzo”, dice Amy Flowers, psicóloga clínica especializada en imagen corporal. “Mucha gente te dirá lo fantástica que estás, lo cual potencia ese comportamiento”.

Luego existen varias razones de sentido común por las cuales alguien podría tratar de gestionar su ruptura poniéndose en forma en el gimnasio. El fin de una relación puede resultar desconcertante. Según Flowers, centrarte en cultivar tu forma física es, en parte, un tema de control. Puede tratarse de una ilusión de control, pero “es una forma de sentir que estas haciendo algo, que no te estás limitando a quedarte sentada y languidecer, sino que vas a intentar mejorar”.

Y, claro está, las personas que acaban de quedarse solteras de repente se encuentran con mucho tiempo libre. “En primer lugar, te da algo que hacer: sal de casa y vete al gimnasio. No te aísles”, señala Flowers. “Las mujeres, especialmente, sienten el deseo de potenciar su atractivo para atraer a posibles nuevos compañeros. Aunque disponer de mucho tiempo y energía también podría aprovecharse para determinar quién eres y qué quieres”, añade Flowers.

En el caso de Sweigard, ella había estado esperando para darle duro al entrenamiento de artes marciales. El catalizador fue la ruptura, pero acabó convirtiéndose en un estilo de vida, del que ha dejado constancia en su blog de jiu jistsu.

“El concepto de revenge body resulta muy apropiado porque el físico es la moneda de cambio de nuestra era»

Como señalan Park y sus compañeros, la búsqueda de la autoestima puede salir cara. Tal vez los ejemplos más llamativos de cuerpos esculpidos por despecho sean los que más perduren en Instagram, pero sería interesante saber cuáles son las motivaciones de esas personas.

Al margen de las motivaciones, no cabe duda de que se trata de un fenómeno muy del siglo XXI. “El concepto de revenge body resulta muy apropiado porque el físico es la moneda de cambio de nuestra era, una forma rápida de obtener estatus y aprobación y de mejorar la autoestima”.