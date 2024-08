Los reverendos queer que quieren modernizar a la iglesia cristiana

El reverendo M. Barclay, ordenado en la United Methodist Church, admite que no hay mucho trabajo para los pastores queer cuyo género no es binario. Es por eso que, después de sentir más temprano en el año una insatisfacción profesional, se sentó y se preguntó algo importante: «¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida?» (Honestamente, estoy igual).

La autoevaluación llevó a Barclay a revisitar un viejo sueño que se había planteado con un amiga y colega queer, la Reverenda Anna Blaedel, y ambos decidieron lanzar Enfleshed, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los líderes de la fe y a los feligreses, a hacer sus prácticas más amistosas con las personas queer.

La organización ofrece de todo, desde una liturgia matrimonial proLGTB, a funerales o retiros, e incluso hasta consultas individuales, que pretenden ayudar a las personas a navegar por las aguas sagradas, a menudo turbias, de la fe queer. El propósito de Enfleshed es acercar a la iglesia a las prácticas sociales del siglo XXI.

Barclay contó como él (en inglés Barcley prefiere ser referido como «They», es decir ellos) y Blaedel compartieron la frustración que les produjo el acercamiento de los líderes cristianos frente a temas como el sexo y las relaciones raciales; la esperanza de la organización es precisamente ayudar a combatir el cisma entre la institución católica y la sociedad moderna.

Hablamos con Barclay sobre su propio viaje hacia la aceptación, las dificultades que encaró predicando ante las personas queer, y el futuro ministerio LGTBI.

VICE: ¿Por qué escogieron “Enfleshed? [encarnados]” Es una palabra increíblemente cargada y poderosa, especialmente para los católicos como yo. Al escucharla pienso en Comunión, en el cuerpo de Cristo.

Reverendo M. Barclay: La palabra significa mucho para nosotros. Para Anna y para mi, poner nuestra carne en la fe no solo evoca la tradición Católica (Dios encarna) sino que creemos que Dios lo hace continuamente. Los lugares donde hay más dolor en el mundo, y los lugares que nosotros como sociedad llamamos perversos (como nuestra sexualidad), Dios los habita. Estamos comprometidos en profundizar en ellos. Hace que lo que hagamos sea particularmente importante para nosotros.



El lema de su grupo es: «Traer lo importante de vuelta al evangelio, para la justicia, la liberación y el deleite». Pero, ¿qué es exactamente lo importante?

Cuando las personas empezaron a seguir a Cristo, su movimiento era uno de liberación, en busca de la integridad. Nosotros reconocemos que Jesús fue crusificado por el Estado dado su compromiso radical con los marginados. Es muy desafortunado ver la dificultad que tienen las iglesias hoy en día, en comprometerse con el mismo set de valores. Lo que queremos es que el movimiento vuelva a poner en el centro ese aspecto, no solo la justicia social, sino también nuestra espiritualidad interior.

Siempre has estado en sintonía con tu espiritualidad, ¿correcto?

Crecí siendo extremadamente conservador y fundamentalista en mi fe. Duré comprometido de esa manera por un tiempo. No fue sino hasta que llegué a la Universidad que fui provocado de muchas maneras, y tuve que replantear mi creencia. Eso me propulsó a ingresar al seminario y no fue sino hasta mis veintes que me di cuenta de que era queer, después trans. Esto ocurrió al mismo tiempo en el mejor y en el peor momento. Pero me siento muy afortunado de haber vivido mi proceso rodeado de teólogos feministas y queer. Honestamente, desde entonces, es mi fe la que me hace sentir orgulloso de mi identidad queer y trans.

Una gran mayoría de las personas LGTB temen a la religión, sobre todo por el daño que les provocó en el pasado. ¿Qué tan difícil es integrarlos en el ministerio?

Ha sido lo más difícil, en el sentido de que he recibido personas queer y trans quienes están luchando para encontrar un lugar en la comunidad cristiana que comparta sus creencias o los acepte por lo que son, o que incluso integre su identidad a la fe cristiana. Genera rabia y dolor que esto pase todavía hoy, todos los días. Y no es imposible encontrar pastores queer o trans. En los últimos seis o siete años, el ministerio LGTBI ha crecido rápidamente, es maravilloso. Solo entre los Metódicos, hay ciento cincuenta clérigos queer, y eso considerando que somos una denominación discriminatoria. Pero dada a la inmensidad del movimiento cristiano, y dadas las diferentes maneras en que ha sido manifestado, todavía hay mucho daño que se le causa a las personas que solo quieren vivir en su fe.



¿Qué hará Enfleshed por aquellos quienes sí muestren interés en perseguir su espiritualidad?

Uno de nuestros sueños es poder construir un equipo completo de pastores queer y trans, especialmente de color, que provengan de diferentes lugares y puedan hablarle a las personas que han sido marginadas y sobre cómo ahora, ellos mismos, encontraron la liberación en su propia fe. En la medida en que Enfleshed crece, podemos tener grupos de personas capaces de ofrecer un cuidado pastoral significativo que esté en equilibrio. Yo nunca tuve eso al crecer. También queremos lograr ofrecer liturgias que sean incluyentes con la población queer, y no patriarcales, reescribiendo algunas y creando otras.

¿Cómo está reaccionando la gente a Enfleshed y su misión?

Hemos recibidos muchos agradecimientos. Creo que las personas están hambrientas de una espiritualidad que importe, que les hable directamente sobre sus vidas, y que no tema decir las cosas que se deben decir. Hay muchas personas que tienen miedo de meterse en problemas o que sus políticas radicales se salgan supuestamente de su fe. La personas están encontrando nuestro servicio significativo.

¿Qué le dirías a un feligrés escéptico?

Los empoderaría diciéndoles que no solo están bien y son tolerables ante los ojos de Dios, sino que su vida debe ser celebrada por lo que ellos son exactamente. Incluso si no hay nadie a su alrededor que les diga eso, hay una ecclesia queer que los rodea y que los enraíza profundamente.



La entrevista ha sido condensada y editada por claridad.

