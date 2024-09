Revive el fascinante set de Radiohead en Coachella

Radiohead ha compartido imágenes de su actuación principal del segundo fin de semana del Festival de Música de Coachella.



Los asistentes al festival y los streamers recuerdan cómo el rendimiento del primer fin de semana de la banda se vio afectado por dificultades técnicas, como el corte de sonido y la retroalimentación del oído. Thom Yorke y su equipo salieron del escenario dos veces, aunque Yorke fue capaz de hacer una broma culpando a los «malditos alienígenas» por los problemas técnicos.

Videos by VICE

Relacionados: Este paquete para Ableton Live te deja usar el groove de todas las canciones de Radiohead

Afortunadamente, el segundo fin de semana fue mucho mejor. Aunque «Creep» de Radiohead fue eliminada de la lista, las dos horas aún estaban llenas de momentos fascinantes, incluyendo el número de apertura «Daydreaming», «Everything in Its Right Place» y «Paranoid Android». (Max Van Westerop, el usuario de YouTube, compartió una lista de canciones con fecha y hora para aquellos que quieran avanzar rápidamente a sus canciones favoritas.) Como la banda insinuó al compartir en las redes sociales, parece que este es el primero de los recientes conciertos en vivo En el futuro.

Radiohead recientemente celebró el 20 aniversario de su tercer álbum, OK Computer, en el cual discutimos el amor que la banda siente por la música electrónica en el último podcast de THUMP