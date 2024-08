Revocan los lineamientos sobre cannabis medicinal en México

El pasado 26 de marzo, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, revocó los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma”, publicados el 30 de octubre de 2018, y con los que se pretendía establecer las reglas que la autoridad sanitaria utiliza para la evaluación y dictamen de las solicitudes de autorizaciones, así como los los criterios sanitarios para la comercialización e importación de productos con amplios usos industriales.

Esto significa que, por el momento, la importación y comercialización de productos cannábicos continúa prohibida, incluso con fines medicinales y científicos, mientras se establecen las reglas para adecuarse los cambios hechos desde 2017 a la Ley General de Salud para regular los usos médicos de la marihuana en México. Además, las autorizaciones emitidas en materia de cannabis y sus derivados serán revisadas para determinar su validez conforme al marco legal.

En un comunicado firmado por José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se afirma que la emisión de dichos lineamientos presenta vicios en la misma, “toda vez que carece de la debida formalización y publicidad para los efectos jurídicos correspondientes”.

Los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma” fueron publicados el 30 de octubre de 2018 por el entonces titular de la COFEPRIS Julio Sánchez y Tépoz. Sin embargo, al no estar firmados por por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal —requisito para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación—, estos lineamientos no tenían el carácter de reglamento. Después de su publicación, en entrevista para VICE, el entonces comisionado aseguró que estos lineamientos eran una realidad, y que cumplían con la misma función operativa que un reglamento para que las personas pudieran comenzar a realizar sus solicitudes ante esta dependencia.



Sin embargo, un mes después de la publicación de estos lineamientos, la Secretaría de Economía solicitó a COFEPRIS detener la importación de productos cannábicos, argumentando que no se siguieron los procedimientos pertinentes para la modificación de la regulación correspondiente:

“Al respecto, es importante mencionar que de conformidad con los artículos 17 y 20 de la Ley de Comercio Erixteor el establecimiento de medidas de regulación y no restricción no arancelarias a la exportación o importación de mercancías deben someterse previamente a la opinión de Comisión de Comercio Exterior y publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como identificarse en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura correspondiente a la tarifa respectiva, lo que a la fecha no ha ocurrido”, se lee en el documento.

Por otro lado, El 15 de enero de 2019, en el tercer Reporte sobre Cambios e Instrucciones Recientes en la COFEPRIS, se dio a conocer que el recién nombrado titular dio la instrucción de “No dar respuesta a ninguna consulta ni solicitud relacionada con el tema de cannabis. En este sentido se destaca que a la fecha la COFEPRIS aún no ha emitido ningún permiso de importación en la materia”, así como “Eliminar citas de orientación técnica con la industria, limitando la comunicación a aquella entregada de manera escrita a través del centro integral de servicios”.

Finalmente, en el documento que revoca los lineamientos, también se instruye a que las Unidades Administrativas de la COFEPRIS para que “inicien la revisión de los documentos emitidos como supuestas ‘Autorizaciones’ en materia de cannabis, sus derivados y productos que contengan, a efecto de que se determine su validez de conformidad con el marco legal aplicable en esta materia”.

No todo está perdido

Aunque los lineamientos para el uso de cannabis medicinal hayan sido revocados, en febrero de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta del cannabis, con lo que se obliga al Congreso a modificar las leyes para que vayan de acuerdo con estas sentencias.

Actualmente existen diversas iniciativas en el congreso que pretenden regular la marihuana, incluida una propuesta por la actual secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero que contempla desde el autocultivo, hasta el comercio y los usos industriales de la planta. Por otro lado, el pasado 13 de marzo comenzó una serie de foros en el senado de la república para dialogar sobre la regulación del cannabis en México. En dichos foros, y tomando en cuenta la resolución de la corte, se estimó que para octubre de este año, la regulación íntegra del cannabis en México podría ser una realidad.

