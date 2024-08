Richard Swift, erudito del indie, fallece a los 41 años

El cantautor, multi-instrumentista y productor Richard Swift, conocido por su trabajo con The Shins y The Black Keys, así como por sus álbumes de solista meticulosamente elaborados, murió la mañana de este martes 3 de julio en Tacoma, Washington, informó Pitchfork. Tenía 41 años. No se confirmó ninguna causa inmediata de muerte, pero Swift fue hospitalizado recientemente con una condición médica que “amenazaba su vida”.

Swift lanzó The Novelist, su primer EP, en 2003, y lo relanzó junto con su mini-álbum debut Walking Without Effort después de firmar para Secretly Canadian en 2005. Se convirtió en un ícono de la escena indie rock, lanzando un puñado de canciones y EPs con estatus de culto. El último de ellos, The Atlantic Ocean LP de 2009, contó con colaboraciones de Mark Ronson, Ryan Adams y Sean Lennon.

Se unió a The Shins en 2011 y tocó con The Black Keys como guitarrista en su gira de 2014 antes de unirse a la banda de garage de Dan Auerbach The Arcs, con quien lanzó el álbum Yours, Dreamily de 2015. Trabajó como productor en discos para Tennis, Tijuana Panthers, Kevin Morby, Foxygen y muchos otros. La colaboración de Swift con Damien Jurado, Other People’s Songs Volume One, salió en 2013.

“Hoy el mundo perdió a uno de los músicos más talentosos que conozco”, escribió Auerback en Instagram. “Te extrañaré amigo mío”.

