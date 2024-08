¿Es ‘Rick y Morty’ tan inteligente como creen sus fans?

Rick and Morty es una serie divertida, apreciada por una gran variedad de personas. Desafortunadamente para la mayoría de esas personas, un sector de los fans de la serie está haciendo lo posible por desprestigiarlos.

Me refiero a esos pseudointelectuales que podrían encajar en el perfil de seguidores del movimiento GamerGate, asistentes a convenciones de vaporizadores o viajeros de metro que leen Nietzsche.

Si un día os dais un chapuzón por los hilos de discusión de Reddit, Facebook o Twitter, veréis que están los que creen que a) el hecho de que les guste una serie con temas de ciencia y filosofía los hace inherentemente más inteligentes que la media, o b) los jefes finales, que están convencidos de que la mayoría de espectadores de Rick and Morty no pueden apreciar el programa como ellos porque son incapaces de detectar los matices científicos y filosóficos presentados en cada capítulo.

Para averiguar si estos fans son realmente tan inteligentes como se creen o si es necesario tener fundamentos científicos y filosóficos para disfrutar de la complejidad de la serie, hablé con varios espectadores que, además, son expertos en esas disciplinas.

Doctora Pragya Agarwal, científica

VICE: Doctora Agarwal, ¿qué piensa de Rick and Morty?

Doctora Pragya Agarwal: No soy una gran fan, creo que no pertenezco a su nicho de audiencia, no la he seguido religiosamente. Pero me parece graciosa y puedo entender que le guste a tanta gente.

Como científica, ¿cree que se requiere un alto nivel de conocimiento para «entender» la serie?

No, no creo que nadie necesite un alto conocimiento científico. Tiene muchas capas; para las personas sin conocimiento científico está diseñado para ser graciosa, haciendo uso de referentes comunes de la ciencia ficción. En otro nivel, están los que son capaces de apreciar cierto humor con referentes científicos en un contexto más amplio, aunque la mayoría de ideas son tomadas de cosas extremas o imaginadas.

«La gracia de la serie es su accesibilidad. Muchas de las ideas científicas son incorrectas, o sea que no se basan en conocimiento científico riguroso»

¿O sea que no tengo que ser un genio para entender sus referencias científicas?

No, la gracia de la serie es su accesibilidad. Muchas de las ideas científicas son incorrectas, o sea que no se basan en conocimiento científico riguroso.

Pero si supiera de ciencia, ¿crees que podría disfrutar mucho más sus contenidos?

Bueno, existen unas referencias específicas que vienen de la ciencia, como los agujeros de gusano y el experimento de Schrödinger. Muchos de los chistes se basan en teorías pero llevadas al extremo, por lo que sí, quizá un poco. En cualquier caso, los chistes en sí se han creado de manera que puedan ser disfrutados por todos, incluyendo quienes no estén familiarizados con las teorías que los inspiran.

Gracias.

Peg O Connor, filósofa

Hola, Peg. ¿Cuál es tu valoración general de Rick and Morty como serie?

Peg O Connor: Tengo sentimientos encontrados sobre Rick and Morty. Por un lado, me encanta que se traten cuestiones filosóficas y físicas en una serie, cosas como: «¿hay algo con sentido y valor en este mundo?» o, «¿es nuestro mundo uno entre muchos mundos?». Eso me parece increíble.

Pero como mujer en mi profesión, veo comportamientos masculinos que han convertido a la filosofía y la física en las disciplinas más dominadas por los hombres y más hostiles hacia la mujeres. Esto es difícil para mí como espectadora. Rick es realmente malo y su comportamiento irresponsable es parte del transcurso normal de la serie. Como hombre, siempre sale bien parado, como mujer sería ridiculizada.

«Los hombres adultos y jóvenes gustan de adquirir conocimiento, enfrentarse a sus enemigos o incluso a otras versiones de sí mismos, ser héroes o salvar el mundo. Por eso les gusta tanto la serie»

¿Crees que por eso la serie es tan popular entre las comunidades de filósofos y físicos?

La popularidad está más bien ligada a su formato de serie de animación, sobre todo. Los Simpson tienden a suscitar todo tipo de inquietudes sociales, morales y económicas por su formato. Hay una crítica radical en Los Simpson; no hay una crítica radical en Rick and Morty, al menos no en los capítulos que he visto.

Pero la serie es perfecta para chicos jóvenes interesados en la ciencia y la filosofía. Los hombres adultos y jóvenes gustan de adquirir conocimiento, enfrentarse a sus enemigos o incluso a otras versiones de sí mismos, ser héroes o salvar el mundo. Por eso les gusta tanto la serie.

Me pregunto si habrá mujeres jóvenes interesadas en este tipo de cosas a las que también les guste Rick and Morty, o si por el contrario pasan el tiempo intentando identificarse en estas historias debido a que su género ha sido relegado.

«Me gustaría que hubiera una versión más moral de la filosofía en su universo»

¿Crees que solo las personas inteligentes pueden entender la serie en términos generales? No me siento cómoda respondiendo eso, especialmente porque los filósofos se han ganado una reputación (muy merecida) de ser elitistas y de hacer de la filosofía algo abstracto y lejano a los asuntos cotidianos, de manera que las personas la ven como algo muy ajeno a ellas.

Esto es realmente malo, porque como era practicada originalmente entre los griegos antiguos, como Platón y Sócrates, la filosofía era una actividad pensada para vivir una buena vida. Este no es el concepto filosófico que promueven Rick and Morty, así que me gustaría que hubiera una versión más moral de la filosofía en su universo. Tal vez sería una forma de lidiar con la dominancia masculina y la misoginia que destila toda la serie.

Gracias, Peg.

Jack Warner – Guionista

Hola, Jack. ¿Qué piensas de Rick and Morty?

Jack Warner: Pues yo fui muy fan de Community, una serie muy popular cocreada por Dan Harmon, que, como Rick and Morty, tuvo una enorme cantidad de fans cuya actividad se centraba básicamente en Tumblr; se pavoneaban de comprender mejor la serie porque ellos compartían sus teorías e interpretaciones. Luego, Dan Harmon empezó a desarrollar la serie pensado en esa comunidad y les dio todo lo que pedían… así que la serie empezó a diluirse cada vez más.

David Mitchell habla de una vez, trabajando en el backstage de un teatro, había un actor que hizo un gesto natural que enloqueció al público; visto el éxito, el actor interpretó cada noche el mismo gesto, y al final ya no de manera sutil, sino mu forzada, de forma que dejó de ser gracioso. Creo que eso es lo que le está pasando a Rick and Morty.

Diría que el grueso de su humor se deriva de reconocer cosas cotidianas y proyectarlas en un ambiente loco de ciencia ficción

¿Crees que su guion requiere algún tipo de nivel avanzado de conocimiento?

No. Supongo que viene bien tener referencias de cine de ciencia ficción, pero la mayoría de su humor nace del día a día. Diría que el grueso de su humor se deriva de reconocer cosas cotidianas y proyectarlas en un ambiente loco de ciencia ficción.

Algunas de las cosas más graciosas ocurren cuando permiten que Justin Roiland improvise en sus personajes sin guion. Conozco a algunos idiotas a los que les encanta la serie y a gente muy inteligente que también. La marca de un buen programa de televisión es que le guste a una gran variedad de gente. No a muchas personas iguales. Pero creo que por lo general la ciencia ficción es un género que la gente inteligente cree que les pertenece. Recuerdo que se produjeron debates similares en torno a Futurama.

¿Es una serie bien escrito en términos generales?

Creo que está bien escrita. Dan Harmon y Justin Roiland son ambos maestros en su arte y son dos tipos muy graciosos. Episodios de Rick and Morty pueden ser parte de una masterclass para señalar cómo se estructura un episodio de serie de televisión. Además, su imaginación es increíble.

La ciencia ficción y la animación orientadas a los adultos tienen un audiencia de nicho, e internet ha ofrecido a los fans un punto de encuentro cómodo y rápido

¿Por qué crees que hay gente que se ponen a la defensiva con sus series de televisión favoritas?

Creo que la televisión es el medio más personal; es fácil de consumir, puedes verla tumbado en la cama y dejar que te arrastre. Si la estás viendo solo en casa, puedes pensar que se hizo solo para ti. Por eso la gente conecta tan apasionadamente cuando se trata de la tele. Es fácil de consumir y tiene un gran impacto, así que si tienes alguien con quien hablar de tu serie favorita, se creará un vínculo instantáneo.

La ciencia ficción y la animación orientadas a los adultos tienen un audiencia de nicho, e internet ha ofrecido a los fans un punto de encuentro cómodo y rápido. Si estás fuera del circuito comercial, agradecerás esa vía de escape. Mira cómo la gente mayor ha congeniado en Twitter con lo del Brexit: hace unas décadas se pasaban las tardes charlando en el pub, pero ahora se conectan de otra manera. Pasa lo mismo con las comunidades de fans: siempre es agradable obtener la aprobación por lo que parece un gusto subversivo.

Gracias, Jack.

