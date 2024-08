Ahora que Rihanna cumplió treinta años yo también quiero tenerlos

Como la mayoría de los humanos, tengo metas, sueños y ambiciones las cuales me gustaría alcanzar en algún momento durante mi existencia terrenal. La mayoría creo que son bastante alcanzables, otros, como comprar una casa, se antojan más lejanos, ya sabes. Sin embargo mi objetivo más reciente, textualmente me lo planteé ayer, y es cumplir treinta años.

Esto es porque ayer, 20 de febrero, fue el 30º cumpleaños de Robyn Rihanna Fenty, y eso significa que treinta ya no es solo una edad: es un estilo de vida, algo aspiracional. Si Rihanna lo está haciendo, yo también quiero hacerlo —algo así como cuando una vez intenté comprar unas Fenty Slides durante una alarma de incendio.

Mientras escribo esto tengo 23 años, casi exactamente en un mes cumpliré los 24, pero Rihanna hace que los treinta se vean tan bien que en realidad desearía poder avanzar ya algunos años. Tal vez si tuviera treinta podría, como Rihanna, robar un vaso de vino de cualquier establecimiento en y hacerlo ver todo como un accesorio intencional en mi outfit. He robado una copa de vino de una barra una vez: la escondí torpemente en el bolsillo interior de mi gran chaqueta de mezclilla mientras estaba extremadamente borracha en una cita de Tinder, y luego arrojé la copa de vino en un basurero porque todo resultó más molesto que genial y me tiré el vino frente a mi cita, quien estaba guapísimo. Si tuviera treinta años, como Rihanna, haría del robo de cristalería algo natural y misterioso. En cambio, tengo 23 años y no tengo coordinación mano-ojo. ¡Oh! ¡Tener treinta!.

Me acabo de dar cuenta ayer, en tan Santo Día, de que si yo como Rihanna tuviera 30 años, sin duda todos mis problemas estarían resueltos. En ella, los treinta lucen sexy, se le segura de sí misma y estos años no son para nada un indicador aterrador de la mortalidad personal que debieran ser celebrados con un mini descanso o un cóctel, mientras piensas en el olvido inminente. Simplemente se ve bien mientras parece ser la CEO de la marca de maquillaje más buscada del mundo, así como también un músico querido. Inscríbanme ya en en el club de los treinta.

