Rincón Creativo: una charla sobre ingenio y adaptación en el aislamiento

De niña recuerdo escuchar a mi abuela decir: “aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión”. Me parecía muy lógico aunque hoy lo entiendo de otra forma, pues esta vez nos aplica directamente: Estamos confinados a nuestras casas por motivos de salud nacional y mundial, y aunque muchos disfruten de su hogar, el no poder salir lo convierte en una especie de jaula.

Es muy diferente elegir quedarte en casa a que te digan que “no puedes salir”. Nos frustra. Nos cierra. Nos pone ansiosxs. Comportamiento básico del ser humano.

¿Cómo hacer para no dejar que las preocupaciones derivadas del encierro y ansiedad nos jueguen en contra? ¿Cómo usar el aislamiento a favor? Empecemos por no creer que tenemos que convertirnos en una especie de versión mejorada de uno mismo. No perder de vista que el aislamiento es únicamente físico y que tenemos miles de formas de mantenernos en contacto. Y por supuesto, saber que como siempre, podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad.

Hace algunos días, celebrando a Air Max, desde VICE realizamos un live stream con Fersanrat (tatuadora), Luis Díaz (Músico y productor, miembro de Ghetto Kids) y con Paulina Tysa (tatuadora y muralista) sobre sus rincones creativos, sus escapes mentales, y las herramientas a las que recurren para convertir este aislamiento obligado en una situación más llevadera.

Hablamos un poco más con cada uno de ellos sobre los pequeños cambios y ajustes en pensamiento y hábitos que les están ayudando a pasarla mejor durante la cuarentena.

VICE: Para el freelance es normal trabajar de casa, ¿pero cómo crees que el encierro ha afectado tu flujo de trabajo?

Fersanrat: Por el momento no puedo tatuar y no hay llamados ni producciones así que trato de mantenerme activa en redes sociales. No dejo de subir dibujos o cosas en las que esto trabajando, también estoy abierta a nuevas formas de trabajo y colaboraciones. Esto es un nuevo aprendizaje y me gustan los retos. También me ayuda a pensar en nuevas formas de crear y promover.

¿Has empezado hábitos nuevos que siempre quisiste pero no tenías tiempo?

Todos los anteriores. Solo leer lo hacía cotidianamente; la cocina nunca me ha gustado y ahora estoy aprendiendo. Me siento bien. También he tratado de hacer algo de ejercicio por que estoy acostumbrada a caminar mucho y ahora no lo hago.

¿Qué fuentes de inspiración has encontrado?

¡Sí! Ahorita estoy apunto de terminar un libro que me está gustando mucho, se llama Una novela criminal de Jorge Volpi y estoy fascinada, hay muchas referencias que a veces no entiendo y me gusta buscarlas y aprender. Eso me enriquece muchísimo y estimula mi mente, además la historia está situada en México lo cual me emociona aún más. También he visto películas y series que tenía pendientes. La mayoría me han inspirado a soñar pesadillas pero hasta eso me parece divertido y todo eso me da ideas para crear.

VICE: ¿Cómo es tu rutina de trabajo en un día normal, y como tuviste que adaptarla a estos días de encierro?

Paulina Tysa: En un día normal de trabajo el celular no para y yo tampoco. Dibujar flashes, agendar citas, organizar muros, entregar pedidos. En mi caso me di cuenta que vivo en cuarentena encerrada en el estudio, lo raro es no poder tatuar y no tener contacto con la gente en general. Me tuve que poner creativa y para llevarme el trabajo a casa limité a todo lo que me hacía falta por ilustrar, y en eso estoy. En todos los proyectos yo dirijo la parte creativa, entonces me ayuda bastante tener tiempo para todos.

¿Para el freelance es normal trabajar de casa, pero cómo crees que esto ha afectado tu flujo de trabajo, o el cómo hacer que la gente se acerque a tu trabajo sin preocupación?

Soy tatuadora, lo cual afecta 100% no tener contacto físico. También soy muralista, y no poder salir a la calle a pintar es súper aburrido. La única chamba que me me viene bien ahorita es la ilustración y la repostería en el sentido que puedo experimentar recetas y formular contenido dentro de casa. Fue como un reto intentar relajarme y aplicarme a lo que sí está bajo mi control.

¿En qué ocupas las horas extra del día?

Me pongo a rapear, practico freestyle. Como delicioso, hago ejercicio o apretujo a mis gatos. También leo series, animé, pruebo drogas, experimento recetas de postres, paso mucho tiempo contemplando la naturaleza (vivo en Comala frente al volcán) o simplemente duermo profundamente, cosa que en horarios normales me sería imposible.

¿Qué haces cuando estar en casa te da ansiedad y no puedes salir?

Siempre he tenido problemas con la ansiedad, desde niña. He desarrollado un lenguaje bastante fluido con ella, una de las cosas que me permite sanarla y atacarla de frente es sin duda el arte en general. Todas las actividades donde está involucrada una herramienta de poder artístico, me han salvado mi cerebro de ataques de ansiedad. Me gusta meditar, lo hago desde hace tres años: escapar del cuerpo un rato siempre será maravilloso.

VICE ¿Cómo mantener tu mente activa en momentos de ocio?

Luis Díaz: Justo ahorita estamos súper bombardeados de cosas, así que mi recomendación 100% es darse tiempo para ustedes y de verdad tomárselo. Sabemos que la conexión humana en este momento depende de las redes sociales, pero también hay mucha catástrofe, muchos cambios en la información y nosotros como individuos tampoco estamos siempre en el mismo mood. Así que deberíamos usar las redes para lo que realmente son: mantenernos verdaderamente informados pero no abusar. Por otro lado, prestar poca atención a aquellas personas con superioridad moral que por estar en el teléfono en todo momento, tal vez; sin mala intención, se ponen a regañar a todo mundo. Al final cada quien está viviendo esto de la mejor manera posible, y lo mejor que podemos hacer es respetar los procesos de cada quien. Definitivamente no es necesario estar todo el día en Facebook, Instagram o Twitter. En ese caso, mejor estar en contacto con tu familia o tus amigos más cercanos virtualmente. Me parece mucho más sano.

¿Qué nuevas fuentes de inspiración has encontrado

Justo me he dedicado a los livestreams desde la semana pasada y sabiendo la saturación de streams que habría también me di cuenta que los que mejor funcionan son aquellos que tienen un horario, una temática y que suceden de manera constante. Me gusta mucho lo que hace El Gurú en Rapetón, normalmente a las 8pm hace un stream para informar a la gente sobre cómo funciona la industria musical, o aclarar dudas o con invitados super buenos cuando se da. En la cuenta de la disquera de Tainy (Neon 16) Pabl1ts (manager y A&R) recibe beats de la gente y los analiza. Los jueves es lo mismo, pero con canciones completas. Da su punto de vista sobre cada tema que le van mandando. Me gusta mucho el lenguaje que usa porque es muy directo y honesto con la gente.

Regularmente estoy metido en el estudio haciendo temas, entonces en este tiempo he podido adentrarme más en conocer cómo ha cambiado la industria musical y estos dos canales son de lo que más he disfrutado ver.

¿Qué lección has aprendido de toda esta situación?

En cuanto a la industria musical, yo creo que esto nos va a llevar mucho a ser pacientes y a ser más analíticos a la hora de crear nuevas estrategias para trabajar y lanzamientos. Por otro lado, siento que hay que tomarnos un momento en reconocer lo que hemos aprendido de otras situaciones como lo que pasó con la H1N1. Un amigo español me visitó antes de todo esto y le sorprendió que hasta en los tacos de canasta había gel antibacterial o algo para limpiarse las manos. A lo que voy es que está bueno aprender a ver los aciertos que tenemos como sociedad, y no solo en las fallas.

