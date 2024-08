Riobamba: Cómo hacer activismo con la música

Riomamba es una activista cultural, que a través de la música está poniendo el foco sobre el potencial creativo y la importancia de las comunidades latinas en Estados Unidos.

Actualmente vive en Brooklyn pero nació en otra ciudad de Estados Unidos, donde desde niña supo lo que es el racismo hacia los inmigrantes. Eso la motivó a esforzarse por reivindicar el papel de estas personas en la sociedad gringa.

Una de sus iniciativas más destacadas es Apocalipsis, una sello que fundó para darle proyección a innovadoras propuestas de urban latin. A través de este plataforma, fue co productora del primer showcase de reggaetón en Boiler Room.

Su grado en ciencia política de la Universidad de Boston, la llevó a ser la primera participante latina, en el programa Fulbright-mtvU, que incentiva la investigación de música popular internacional como forma de expresión cultural. Su participación en este programa se enfocó en los ritmos de cumbia gótica, hip hop y electro-champeta. Al mudarse a Nueva York, se convirtió en editor de música de la Plataforma Remezcla, en la que trabajó documentando a músicos latinos.

Esto es lo que nos dijo sobre su trabajo, vía Skype.

¿Cuál es tu historia de niñez con respecto a la música, cómo nació este interés y qué escuchabas de niña?

Nací en Massachusetts, mi mamá es de Ecuador y mi papá es descendiente de rusos judíos. La música me ha gustado desde que puedo recordar. Crecí tomando lecciones de piano. Luego en la secundaria comencé a conocer las escenas locales e ir a los shows. Donde crecí había mucho punk, hardcore y noise, así que esos fueron mis inicios en la música. Las fiestas familiares en las que crecí fueron el ambiente donde conocí la salsa, el merengue y el latin pop.

Y eso fue lo que te llevó a integrarte al mundo del latin urban…

Justamente esa fue otra parte de mi educación musical, en la comunidad de inmigrantes ecuatorianos. Crecí en la parte oeste de Massachusetts, cerca de una ciudad que se llama Springfield. Ésta y la ciudad contigua, que se llama Holyoke, son básicamente de latinos y negros. Yo crecí en un suburbio de Springfield habitado por blancos. La proximidad con las otras ciudades fue de gran influencia, ya que asistir a las fiestas y actividades con la comunidad latina me ayudó a conectar con una realidad diferente a la de la sociedad blanca en la que crecí. Mientras fui creciendo comencé a conectar con artistas y colectivos que me ayudaron a explorar esa parte de mi cultura. Massachusetts puede ser un lugar muy sectario y eso fue algo que viví durante la infancia y que quise desafiar.

¿Y cómo fue cuando comenzaste con la onda DJ, a producir y el surgimiento de tu disquera Apocalipsis?

Comencé como DJ a los 24 y la parte de producción es muy reciente. Apocalipsis fue creado de la necesidad de generar un espacio para contar las historias y amplificar las voces de personas que se identifican con la experiencia y perspectiva de “ni de aquí, ni de allá”. También quise construir una infraestructura que expanda el ámbito de representación de las identidades en la industria de la música.

¿Qué artistas forman parte del sello y qué trae

El primer lanzamiento será de amaF alaM, productor de Ibarra, Ecuador. Este proyecto me parece muy especial porque trabaja con una comunidad indígena de ese país e incluye sampleos de esa música folclórica sudamericana, creando hermosos paisajes ambientales.

Otro lanzamiento será de Kelman Duran, un productor dominicano basado en L.A., que es residente de las fiestas Rail Up y produce paisajes sonoros a través de la deconstrucción del dembow.

Cuéntanos sobre las experiencias de compartir escenario con Tego Calderón y Maluma.

Abrí sus conciertos y fueron experiencias increíbles. Me sentí realmente orgullosa de que por primera vez no solo estaba siendo una mujer representando al latin urban, sino que también estaba obteniendo una especie de recompensa después de tantos años de creer en esta música y su poder para tender puentes entre comunidades underground, y ser un espacio de goce y representación, especialmente para los latinos en Estados Unidos, justo en este momento en el que es un tema importante en la agenda política.

Como activista que eres, además de la disquera qué otras acciones llevas a cabo para difundir la importancia de la cultura latina en Estados Unidos.

Hago la mayor difusión posible para que se respeten los derechos y dignidad de los inmigrantes en Estados Unidos. Por otro lado, hablando de la creación artística en estas comunidades, creo que nosotros merecemos tener acceso a los mismos recursos y oportunidades que cualquier ciudadanos norteamericano, para poder hacer nuestra música y expresarnos. Mi colaboración con Boiler Room es parte de este esfuerzo. También estuve enseñando producción musical en una cárcel juvenil de Nueva York, cosa que espero sea una buena contribución para ofrecer caminos de emprendimiento y educación fuera del complejo de prisión. O al menos para fomentar la salud mental de las personas que están ahí dentro.

¿Qué le dirías a los jóvenes latinos que quieren expresarse a través de la producción musical?

Les diría que la mayor contribución que pueden hacer a la sociedad es ser disciplinados en lo que les guste hacer y que estén siempre abiertos a aprender cosas nuevas. Cualquier experiencia suma al aprendizaje. También les aconsejaría que tomen ventaja de las oportunidades del estudio a través de herramientas informales como tutoriales de YouTube, foros y que se retroalimenten con amigos a quienes les lata la misma onda.

¿Por que crees que sería importante que la juventud latina pusiera más atención a sus raíces y se enorgullezcan de ellas?

Creo que la decisión de explorer sus raíces o no hacerlo, depende de cada quien. En mi caso es algo que me interesa mucho porque me encanta experimentar la deslumbrante cultura que sale de las comunidades migrantes. Quiero seguir promoviendo y celebrando esa verdad. Hay una sabiduría profunda en nuestros ancestros, tradiciones e historias que son mucho más grandes que nosotros, así que explorar todo eso es una fuente de fortaleza para mi.

¿Le puedes dar un consejo a las chicas latinas, para que no se dejen oprimir por el sistema dominado por hombres?

Conózcanse a sí mismas a profundidad, construyan confianza en su intuición y sus capacidades. Apoyen a otras mujeres. Es momento de destruir el mito de que las mujeres tienen muchas menos oportunidades en los espacios dominados por hombres. Reemplacen la competencia por el apoyo genuino y alianzas entre nosotras.

