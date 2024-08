Riobamba nos da una muestra de los ritmos fogosos del 01-800-PERREO con este mix

El reggaetón y otros a fines no sólo se han integrado a diversos géneros y escenas musicales, sino que han sido adoptado en todos los estratos sociales, la gente no sólo gusta de ellos y lo bailan, también se identifican y lo llevan a un estilo de vida. El reggaetón ya es tan importante, que no sólo se escucha en América Latina, en los últimos años se ha tenido un impulso en países donde el español no es la lengua madre, logrando posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad.

01-800-PERREO es una plataforma creada por Waco (Festival Waco) para presentar DJ’s y productores enfocados, principalmente, en el reggaetón y otros ritmos urbanos como el

trap, moombhaton, dembow, tropical bass, global bass. El proyecto se originó en la ciudad de Torreón en el año 2016 y ese mismo año se expandió a Monterrey. Este año, gracias a la alianza con el proyecto Perreo Millenial, las fiestas llegan la Ciudad de México y próximamente a Guadalajara, Nueva York y Guatemala.

Rosa Pistola (CO), BrunOG (MX), Tomasa del Real (CL), C. Tangana (ES), Chico Sonido (LA), Eric Rincón (MX), NurryDog (MX) son algunos de los representantes de esta escena latina que han pasado por 01-800-PERREO.

Escucha el mix que Riobamba hizo en exclusiva para THUMP México con motivo del 01-800-PERREO que se celebrará el día de hoy.

Riobamba junto a Rosa Pistola, Adrian Be, DJ Cachorra y Mucha Onda, prenderán el dancefloor del club nocturno Rhodesia esta noche con los ritmos más fogosos del perreo intenso. Da click en la imagen para mayor información.

