Rivaldo avisa: «No vengáis a Brasil, aquí la cosa está cada vez más fea»

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro empezarán el 5 de agosto, y como cada cuatro años, decenas de miles de personas acudirán a la cita para ver de cerca a los mejores atletas del mundo. Normalmente los deportistas del país anfitrión hacen campaña para promocionar las Olimpiadas y atraer a más visitantes.

El ex futbolista Rivaldo, sin embargo, advierte a todos los turistas que deseen viajar a Río este verano que no lo hagan: «Aconsejo a cualquiera que quiera visitar Brasil, o acudir a los Juegos Olímpicos de Río, que se quede en casa» dice el ex jugador del FC Barcelona y del AC Milan en un mensaje publicado en su Instagram.

Según la leyenda del fútbol brasileño, la vida de los turistas estará en peligro si van a Brasil, «por no hablar de los hospitales públicos que son incompetentes, y el creciente desorden en la política. Sólo Dios puede cambiar la situación de nuestro país», advierte el brasileño.

Rivaldo lanzó el mensaje después que se conociera el asesinato en las calles de Río de una chica de 17 que iba a ver a su madre. «Las cosas se están poniendo feas en Brasil. Aquí vuestra vida corre peligro», posteó el brasileño.