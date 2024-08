Robert Smith, realeza gótica, jura de nuevo que él no es gótico

Los títulos de los álbumes clásicos de The Cure son tan góticos que organizarlos juntos forma un compendio de poesía lacrimógena imponente. «faith… pornography… disintegration… wish… B L O O D F L O W E R». Es una de las bandas en las que todo el estilo gótico está basado, con todo y los voluminosos paisajes de guitarra y sintetizador insignia del grupo y el atuendo de expresionista alemán que caracteriza a Robert Smith. Tristemente para los góticos del mundo, Smith rechaza la etiqueta de la cual él y su banda han sido símbolos no oficiales durante décadas.

En una nueva entrevista con la revista Time Out, este Gothfather explicó que quedó para siempre identificado con la estética gótica «cuando los góticos comenzaron». Dice que su maquillaje, uno de los atributos más vistosos que tiene, fue el resultado de un show en sus primeras épocas tocando la guitarra con los pioneros del goth Siouxsie & the Banshees y «tener que entrar en el rol», lo que presumiblemente significa tener que seguirle el ritmo a la estética OG goth de Siouxsie Sioux. En realidad, según Robert, la razón por la cual ha seguido usando maquillaje durante aproximadamente 35 años, es que se convirtió en parte de su ritual antes de los conciertos y porque «tengo rasgos mal definidos y una piel naturalmente pálida».

Esta no es la primera vez que Smith se distancia de la cultura gótica: le dijo a Reuters en 2006 que «es tan lamentable cuando la palabra ‘goth’ sigue siendo una etiqueta para The Cure. No somos categorizables». Para mí, esto solo abre el debate de por qué The Cure eligió hacer la canción para la película The Crow (uno de los grandes tótems de la cultura goth), si no se identifican como góticos. Y es una pregunta que probablemente se responda en la entrevista con Time Out, cuando le preguntan a Smith qué piensa de los góticos.

Todos los goths que he conocido han sido muy amables, ¿sabes? Como subcultura, creo que está llena de personas maravillosas. Pero nunca me ha gustado lo que está clasificado como música gótica.



Ahora, la pregunta obligada aquí es: ¿Acaso es más gótico decir que no eres gótico? Parece que el viejo Smith nos la jugó. La etiqueta de «rock gótico» siempre ha sido un término nebuloso y The Cure es un acto mejor definido como un grupo increíble y único, que colmó la brecha entre el post-punk y los inicios del rock alternativo. Quizás los goths reales son esas canciones con las que lloramos en nuestra adolescencia. Puedes leer el resto de la entrevista a Smith en Time Out aquí.

