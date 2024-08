Robless reparte bendiciones en el primer episodio de ‘Blackchain’

El año pasado, en nuestro papel como Ojo de Sauron encargado de vigilar con atención todo lo que sucede en las frondosas campiñas de la música independiente latinoamericana, trajimos a la discusión a Robless, un hommie de Chihuahua bien dedicado que vive en la capital de México desde hace unos meses, y que el año pasado entregó San Anddress, su primer larga duración creado y producido enteramente por él.

El Gordo ––apodo heredado de su infancia que, como puedes notar, ya carece de sentido– está creando. Así, en el sentido estricto del verbo. Ha generado una propuesta musical y visual surgida de manera tan natural que resulta hasta exótica. Es norteño y lo hace notar sin intenciones forzadas. Le sale sin opción, pero logra trasladar esa tradición a su juego de ritmos para darle forma a este proyecto que tiene aroma de rancho pero una atmósfera morada. Gallos que cantan en auto-tune, trocas 4×4 cargadas de codeína, y camisas Versace fajadas con el cinto piteado.

Para abrir su actividad artística este año, Robless estrenar un track que en realidad es el capítulo 1 de un nuevo proyecto de exposición musical creado por Rika Dávila ––director y diseñador de producción de cine y videoclips de artistas como Chetes o Kinky–– que lleva por Nombre Blackchain. “México Más Humano” es el nombre del tema lanzado por el MC norteño para la ocasión, en donde parado frente a un micrófono busca hacer que su gente se revindique, se la crea, concientice, que agarre el pedo, pues. “No me diseñaron, a chingarle hasta la muerte a eso me enseñaron”.

Le mandé unas preguntitas a Rika, director del proyecto, para entender más de qué va Blackchain y cuáles son sus siguientes pasos. Mira a Robless partir el queso de “México Más Humano” abajo, y lee después lo que me contó Rika.

NOISEY: Hey Rika. Platícame un poco de quién eres, a qué te dedicas y en qué proyectos has podido trabajar.

Rika: Soy Rika Dávila, director de videos musicales y diseñador de producción en películas. Tengo una casa productora llamada Artcore Films, y he dirigido videos con bandas como Kinky, Chetes, Jumbo, Clemente Castillo, entre otros. Estoy finalizando un documental sobre tatuadores mexicanos en Los Ángeles que lleva por título Blood Ink Blood Out: Tattoo Histories. Ya tengo más de un año filmando eso en LA, donde también trabajo mucho con bandas punk de ahí. Y bueno, he trabajado con actos de todo tipo, desde Empire of the Sum hasta Celso Piña jeje. Igual está en proceso de filmarse una película súper indie de un guión mío, Camino Misantropía, que es una película contemplativa y musicalizada con música de los 40s, y que ya probablemente produzcamos este mismo año.

¿Qué es Blackchain?

Blackchain es un proyecto que busca apoyar a nuevos artistas en una plataforma musical donde transmitimos sus nuevas producciones, a la vez que exponemos sus producciones ya hechas previamente. En el volúmen 1 expondremos a 10 artistas distintos relacionados a estilos musicales distintos, especialmente urbanos, de trap y hip hop. Posteriormente produciremos el volúmen 2 en el que la idea es exponer otros géneros también en un grupo de 10. Nuestro primer invitado en el primer volumen es Robless a.k.a. Little Sierra. Blackchain ya tenía mucho tiempo cocinándose y por cuestiones de tiempo no se había concretado. Cuando conocimos el proyecto de Robless, decidimos que ese fuera el motor para concretar las cosas, y así pudimos elaborar el primer episodio.

¿Qué otros géneros o proyectos participarán en el proyecto y cada cuando va a ir saliendo material?

Tenemos a la espera a 5 artistas más, nuestro siguiente invitado es Santi G, de quien estrenamos su más reciente producción musical llamada WOOW. Cabe mencionar que este material está coproducido en colaboración con 88Mafia, experimentados productores musicales de Atlanta.

¿Por qué elegir a Robless como starter del proyecto? ¿Cómo lo conociste o cómo fue el contacto?

A Robless lo conocí en un asado. Platicando me contó de su música, la escuchamos y nos pasamos los contactos. Después de un par de días le platique del proyecto y nada, en los siguientes 3 días se escribieron las canciones y se armó la producción de la música para filmar en menos de 5 días. De alguna forma creo que el proyecto de Robless tiene la identidad musical que estábamos buscando para esto.

