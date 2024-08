Robot y P. FLXWS quieren rap sin ingredientes extra en «No Salsa»

Desde el año pasado ha habido varios encuentros de las mentes raperas en Guadalajara, y parece que un nuevo crisol de estilos y cruzamientos, que van de Venezuela a Baja California, se está gestando alrededor de Santa Suerte Music, el colectivo Jamgle y otro par de cats, como los mismos P. FLXWS y Drew Benjamin$.

Kevin Ramon Gutierrez Jauregui es un compa originario de Mexicali, Baja California, conocido como Robot y parte del proyecto nuevo West Gold (KingZoo, Poofer y Robot) y de Jamgle. Robot reside en Guadalajara desde hace no más de 6 meses, y abulta las filas de un éxodo de raperos californianos a Guadalajara, que incluye a los originarios los mencionados KingZoo, uno de los actos nuevos de rap en México más frescos y contundentes.

Robot comparte con los ensenadenses un entendimiento profundo del G-Funk y el trap millennial: saben mezclar ambas estéticas en un estilo único, a partes iguales funky y vapeado, callejero y de súper lujo, nocturno pero expandido como el cielo de su tierra. Creando conexiones de amistad y a la vez laborales con los KingZoo, y compartiendo ambas: el estilo tumbado, y la idea de mudarse a una ciudad mas grande para promover su música y conquistar el mercado independiente de México, Robot comenzó a darse a notar a través de 1995, y poco a poco se ha establecido en tierras tapatías.

Ya en Guadalajara se dio el encuentro con Santa Suerte Music y Jamgle Rec, y se creó West Gold, pues una parte fundamental en Guadalajara era conocer personas que compartieran el mismo sueño y visión, además de gente como Drew Benjamin$ y P.FLXWS, con quienes después de mucha fiesta, crearon una amistad basada en tardes de buena música y buenas temáticas para posibles colaboraciones.

P.FLXWS, nacido en McAllen, TX. pero criado desde pequeño en Guadalajara, también se aplicó el año pasado y lo que va de este, con plays, festivales, presentaciones y colaboraciones y así surgió este tema entre Robot y P.FLXWS: Por una parte, melodías y ese Baja Cali Flava de Robot; por la otra, flows dinámicos, directos y tunedos por parte de P.FLXWS.

La temática del video fue realmente sencilla: una carne asada con la fam, amigos, conocidos y miembros de los colectivos, para dejar claro que no se intenta pretender, sino reflejar una realidad que se vive cotidianamente, con una letra que refleja el credo de no necesitar más que a los propios para pasar buenos tiempos. O como diría la canción: «No salsa», no hace falta extras, ellos tienen lo necesario. El beat es de Osaka, también conocido como Julito Alimaña, y también parte de Jamgle Rec. La dirección ejecutiva del video fue de Andrew Witchie alias Drew Benjamin$, la dirección fue de Rubén Zataraín, la foto de Diego Montañez.

Robot se encuentra en estos momentos trabajando en su siguiente disco, llamado Chocolate Blanco, y en él podremos escuchar a un Robot más evolucionando y contará con colaboraciones nacionales e internacionales. Dale play arribaa «No Salsa» y que no termine el parisón.

