Qué opinan los españoles de que las máquinas les vayan a quitar su trabajo

Los medios de comunicación llevan tiempo anunciando lo que parece un inminente Apocalipsis laboral por culpa de las máquinas. Máquinas que están cada vez más automatizadas y con costes de mantenimiento cada vez más bajos, razones por las que poco a poco, nos están reemplazando en la cadena de producción.

No hay que olvidar que, teóricamente, el principal fin de los avances en informática y robótica es el de hacer nuestra vida más fácil. Pero… ¿qué es llevar una vida fácil frente a una situación de desempleo masivo?

Videos by VICE

MIRA: Porno tecnológico

Frente a esta cuestión, figuras como Bill Gates proponen que los robots paguen impuestos para financiar un ingreso básico universal para los humanos. Sólo tendríamos que cambiar las siglas del IRPF. Ya ni imaginemos el día en que las máquinas aprendan a programarse y codificarse a sí mismas, en nuestra calidad de trabajadores obsoletos totales ¿a qué nos podríamos dedicar? Si ya hasta hemos dejado de ser adversarios dignos de ellas incluso en los juegos de estrategia.

¿Deberíamos preocuparnos? ¿Realmente le quita el sueño este panorama al ciudadano de a pie? Al zapatero, al del mercado, al de la feria, etc. Es decir, al trabajador tradicional con un trabajo que no ha variado en esencia durante décadas o incluso siglos. ¿Nos espera un futuro surrealista, Sarah Connor tenía razón?

Mariamor, trabajadora sexual

VICE: Es bien sabido que tu profesión es la más antigua del mundo ¿crees que va a desaparecer algún día?

Mariamor: Claro que no. Los humanos siempre necesitarán comer, beber y follar.

En tus 20 años de experiencia ¿se ha reducido tu clientela por la abundancia de pornografía gratis en internet o el uso de juguetes sexuales mecánicos?

Quizás, pero sexo y masturbación son cosas distintas. Mis clientes vienen a mí porque les gusta follar en condiciones, sin necesidad de imaginar ni usar nada.

¿Has oído hablar de los robots sexuales? ¿Crees que podrían reemplazarte o piensas que habría un mercado para ambas partes?

Pienso que sería posible que pudiésemos trabajar juntos, un trío robot-humano [risas], pero creo que los clientes buscarán siempre la intimidad con una persona, eso no veo que pueda surgir con un robot.

Tomás, zapatero flamenco

VICE: Hola Tomás, ¿cuánto tiempo llevas trabajando de zapatero?

Tomás: 14 años. Fui el primer extranjero en este mercado, nací en Bolivia, donde aprendí el oficio de zapatero, pero cuando llegué a España me enamoré del flamenco y decidí dedicarme a elaborar este tipo de zapatos.

¿Auguras un buen futuro para tu profesión? ¿Ves posible, a corto plazo, que un robot haga tu trabajo?

Creo que seguiremos aquí, mis clientes prefieren los zapatos artesanales, son únicos y no se fabrican de forma masiva ni industrialmente.

Pero, en el día a día, utilizas algún tipo de maquinaria, ¿no? ¿Podrías imaginar un punto en el futuro en el que esa maquinaria sea capaz de realizar todo proceso de producción, incluso el tomar decisiones basándose, por ejemplo, en un programa informático?

No. Yo sé exactamente como debe sonar el tacón del zapato durante el baile, y la única forma de saber esto es amando el flamenco. Una máquina nunca podrá amar el flamenco, o por lo menos no tanto como yo, entonces no podría elaborar zapatos de la misma calidad.

¿Cómo has podido sobrevivir a la crisis en este ya difícil mercado?

Es verdad que hoy en día la gente gasta menos, pero nos hemos adaptado y vendemos nuestros zapatos en línea y en revistas. Tenemos clientes en diferentes países como Japón, Brasil, Estados Unidos, etc., aún hay gente dispuesta a pagar bien por un producto auténtico hecho en España.

David, asistente en una ferretería en el mercado de Antón Martín

VICE: Hola David ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí?

David: Nací aquí, muy cerca de donde estás pisando. Este ha sido mi trabajo de toda la vida con mis padres; entonces a veces se siente como trabajo y otras como obligación.

¿Crees que algún día un robot pueda sustituirte como vendedor?

No, porque vendemos nuestros productos a personas, no a robots; además yo puedo aconsejar a mis clientes, también sé cómo tratar a la gente, hacer bromas…

Pero… un robot puede tener en su disco duro un banco de chistes en todos los idiomas y/o miles de consejos, reseñas o valoraciones de los productos…

¡Joder! ¡Pues que el robot haga el trabajo mientras estoy yo en el bar!

Carlos, juegos de feria

VICE: Hola, ¿cómo mantienes el interés del público en juegos como estos habiendo tantos smartphones y consolas?

Carlos: ¡No hay comparación! estos juegos son mucho más divertidos.

¿Sabes de videojuegos?

No, en realidad no.



Entonces ¿cómo lo sabes?

La gente juega con la consola en casa. Aquí encuentras vida, diversión, emoción. No es comparable.

¿Dices que este tipo de juegos no podrán ser reemplazados por ordenadores o incluso robots?

¿Quién puede saberlo? Aquí trabajan muchos chavales, no paga bien, pero puedes vivir de ello además lo disfrutas, necesitas el contacto con otras personas para pasarlo bien y ser feliz.

¿Imaginas un futuro como en la película ‘ Her‘, donde el prota se enamora de un sistema operativo?

Por supuesto que no. Primero habrá robots como aquel que dice «hasta la vista, baby».

¿Terminator?

Sí ese. Está bien que los robots realicen los trabajos peligrosos, en mi opinión siempre se necesitarán personas para hacer los trabajos de ocio, como el mío, porque la idea es que disfrutes y hagas disfrutar a los demás.

Raúl, afilador de cuchillos

VICE: Hola Raúl ¿sigue siendo rentable afilar cuchillos? ¿No es más barato comprar cuchillos nuevos que repararlos?

Raúl: La gente le coge cariño a las cosas que compra, prefiere comprar calidad y reparar cuando sea necesario que cambiar por algo nuevo.

¿Podría un robot afilar cuchillos como tú y quitarte el trabajo?

Quitarme el trabajo no. Nunca.

¿Por qué no?

Pues…el cambio estaría en que la gente cocinara menos, hasta el punto que no cocinara más.

Aun así te quedarías sin trabajo…

Sí, pero por lo menos no habría un robot trabajando en esta tienda haciendo lo que yo. Tendría que ser algo nuevo. Es lo emocionante ¿no? La novedad, en plan futurista.

¿Un futuro como en las pelis de ciencia ficción? ¿Cómo cuál?

Me imagino al Terminator afilando más que cuchillos, he visto todas esas películas.