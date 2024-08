El mejor escort del mundo es más que un pene de 25 centímetros

«Esto es lo que soy», dijo Rocco Steele, a quien coronaron como Mr. International Escort en 2015. «Y esto es lo que obtienes cuando me contratas: una persona auténtica que lo da todo para que tengas una experiencia de calidad. Sin chorradas. Tienes al verdadero Rocco».

El mes pasado, un grupo de hombres muy guapos desfiló en el escenario del hotel OutNYC de Manhattan. Más de 10 escorts semidesnudos compitieron en los premios Hookies, algo así como «los Óscar de los escorts«, en 17 categorías que iban desde el mejor culo, el más bonito y el más pervertido hasta el mejor vestido, el mejor promocionado, etcétera. Escorts de todo el mundo bromearon con la presentadora, la drag queen Alaska Thunderfuck, respondieron varias preguntas para evaluar sus habilidades, mostraron un poco de su herramienta y presumieron del resto de sus atributos frente a un público de 1.500 personas y otros miles de internautas.

Los premios Hookies se realizan gracias a Rentboy.com, un popular sitio web que lleve 20 años conectando escorts con clientes entusiastas y principalmente gais. Alrededor de 60.000 visitantes de todo el mundo entran en Rentboy a diario buscando al hombre de sus sueños, de todas las edades, tamaños, estilos y tipos de cuerpo.

Los Hookies son un divertido homenaje a esta comunidad de sementales. «Es como la película Showgirls combinada con testosterona», nos explicó Sean Van Sant, director de marketing de Rentboy, después de la ceremonia. Los usuarios votan en línea a su escort favorito para ayudarlo a ganar el primer puesto.

La edición de 2015 fue una experiencia inolvidable. El primer lugar fue para Rocco Steele, un escort de 45 años con un cuerpo musculoso, un corte de pelo genial, una licenciatura en Derecho y mucha experiencia en el marketing visual y el desarrollo de producto.

Ah, y un pene de 25 cm. (También ganó el premio a la mejor polla).

Este escort a tiempo completo y actor porno lleva algo más de dos años en la industria y ya es todo un éxito. Pero no fue por casualidad. En realidad, es resultado de un combinación de confianza en sí mismo, promoción en las redes sociales, vídeos porno gratis y un muy buen plan de marketing. Muchos de estos profesionales saben perfectamente cómo funciona el mercado. Últimamente, el instinto de marca es un factor importante en un campo cada vez más copado. La verdadera medida de un escort está en el tamaño de su cuenta de Twitter.

Steele tiene el clásico perfil de daddy: voz grave, actitud dominante, tatuajes y hace porno duro a pelo. Pero también puede ser un acompañante adorable de ojos azules para esa noche de gala y algo más cuando las negociaciones continúen en la habitación. Como dice en su perfil de Rentboy: «No acepto dinero a cambio de actos sexuales. Solo recibo contribuciones por mi tiempo. Lo que sea que pase durante ese tiempo es fruto de la decisión consensuada de dos adultos».



Con la tarifa actual de Steele en 350 dólares la hora, dichas negociaciones pueden ser muy caras, aunque también está la opción de pagar 1.500 dólares (1.260 euros) por toda la noche. Esa tarifa tan alta «es un filtro que ahuyenta a los más excéntricos», explicó. Y aunque es obvio que nadie contrata a Steele para resolver ecuaciones matemáticas, este noble gigoló odia la palabra «prostitución».

«No, no, no. Odio cuando dicen que me prostituyo», dijo. «Es denigrante. Y ‘trabajador sexual’ es peor. Se parece mucho a ‘traficante sexual’. Es demasiado frío. Suena como si estuviera preparando a alguien para una cirugía».

«No me molesta la gente que se considera eso», continuó. «Pero yo soy un escort. Soy más que solo un pene. Doy lo mejor de mí en cada cita para satisfacer a mis clientes en todos los sentidos».

Y con eso se refiere a todo, desde dormir acurrucados hasta sesiones de psicología amateur. Por lo visto, mucha gente contrata a hombres de compañía simplemente para tener alguien con quien hablar. Lo único que hay que hacer es no criticar los gustos de Steele en decoración. «La única vez que tuve que cancelar una cita fue cuando un cliente llegó y se puso a criticar mi piso. Tuve que echarlo».

En muchos sentidos, Steele es una anomalía en el trepidante y acelerado mundo de los escorts. En primer lugar, por sus hábitos. «Esto me hace sonar aburrido», dijo riendo y un poco avergonzado, «pero no bebo, no me drogo y no me gusta estar de fiesta toda la noche. Me gusta acostarme temprano. La mayoría de mis citas son encuentros a la hora del almuerzo con empresarios que quieren un descanso de sus esposas, esposos, novias, lo que sea, o que simplemente buscan algo nuevo. A diferencia de la mayoría de los escorts, yo normalmente solo programo una cita al día».

Steele atribuye su estilo de vida saludable a su edad, otro punto a su favor. Rentboy ofrece algunos escorts de 60 y tantos —y Steele está muy lejos de ser un viejo decrépito— pero el rango de edad promedio en la página es de entre 25 años y 30 años. «Cuando empecé a trabajar en este campo, me preocupaban las canas, las arrugas y el hecho de que no tenía el cuerpo perfecto de un joven. Pero llegó un momento en el que tuve que aceptarlo. No ser un chico de veintitantos y haber pasado mi etapa fiestera en la década de los 90 significa que estoy más centrado y soy menos voluble. Acepté la imagen de daddy y la gente respondió bien».

Ahora que la sociedad parece aceptar mejor la sexualidad fluida y los escorts profesionales junto con el pésimo estado de la economía, cada vez hay más hombres de todos los estratos sociales que recurren a páginas como Rentboy para ganarse la vida. Eso fue lo que atrajo a Steele desde un principio. Steele renunció a su empleo corporativo hace unos años («odiaba tener que tratar con chavales de veintipocos años») y empezó a aceptar clientes de Rentboy. Un novio le sugirió que probara suerte como escort y un encuentro inspirador con un cliente de más edad consolidó su nueva carrera, que según Steele, ha sido «económicamente exitosa».

Fue ahí cuando Steele puso en práctica su conocimiento en marketing y desarrollo de marca. Entró en las redes sociales con la mentalidad de un vendedor, perfeccionó su imagen y, en poco tiempo, ya tenía un número considerable de seguidores.

«Antes de internet, comprabas una revista gay y lo único que tenías de una persona era su foto. Ahora el público busca una narrativa, quiere saber sobre tu vida, qué pasa detrás de las escenas, etcétera. Hay muchas piezas del rompecabezas que puedes llenar contando tu historia». Al hablar con Steele, uno se imagina un mundo nuevo de vídeos las 24 horas del día sobre «momentos de la vida de un escort» vía Periscope o Meerkat.

¿Cuál es el mejor truco de marketing de Steele? El porno. Los escorts que se promocionan por internet han usado escenas porno como tarjetas de presentación desde hace mucho tiempo. Al igual que los músicos, estos profesionales saben que los productos grabados ayudan a alimentar el deseo de ir a los espectáculos en vivo, que es donde está el dinero. Pero la distribución y el acceso siempre ha sido un problema. La mayoría de las estrellas porno firman un contrato de exclusividad con estudios importantes y esos estudios hacen todo para proteger su propiedad y evitar que aparezca en páginas porno gratis, que obviamente tienen mucho más visitas que los portales de pago. Y tampoco es que se pueda subir un vídeo de una doble penetración anal en YouTube.

Y aun así, hace unos meses, muchas de sus escenas aparecieron en páginas porno gratuitas. Una avalancha de Rocco se apoderó del internet gay. Steele encontró un vacío legal en el dominio de los estudios grandes. Después de trabajar como actor independiente con varios estudios porno que estaban empezando en Europa y Estados Unidos —estudios que no tenían los recursos para controlar constantemente las páginas de porno gratuito y exigir que borraran su contenido—, Steele vio cómo sus vídeos pirateados empezaron a circular por internet a un ritmo frenético.

«Al principio traté de que los retiraran, pero hay demasiadas páginas gratuitas», señaló. «Era como jugar al juego de golpear al topo. Después pensé, Vale, ¿qué se puede hacer? Y me di cuenta de que para entonces todo el mundo estaba hablando de mí. El hecho de que la gente tuviera acceso a mis vídeos hizo que mi nombre se diera a conocer y tuviera un alcance que de otra forma jamás habría podido lograr».

En la mayoría de las escenas porno, sus compañeros son chicos jóvenes que resaltan la fisionomía de hombre maduro y dominante que caracteriza a Steele. «A veces creo que he ido demasiado lejos», dijo Steele entre risas. «Y hay escenas que me dan risa de solo verlas por la falta de química, la mala producción o por mis propios nervios. Me moría de miedo cuando empecé a hacer porno. Nunca me vi a mí mismo como alguien que podría hacer porno. En realidad soy muy tímido.

«Pero después pensé, Ey, a mi edad, es probable que solo me queden un par de años en este mundillo. ¿Por qué no dar lo mejor de mí? Y aquí estoy».

Sigue a Marke Bieschke en Twitter.