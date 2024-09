11 bandas de Rock al Parque nos cuentan a quién pondrían a cerrar un festival

Durante Rock al Parque tuvimos la oportunidad de compartir y hablar con muchas de las bandas que tocaron durante los tres días festival. Decidimos armar un pequeño cuestionario con cinco preguntas muy sencillas pero divertidas para saber más de sus experiencias festivaleras:



¿Cómo se sienten de tocar en esa tarima?

Videos by VICE

¿Mejor Rock al Parque o concierto?

¿Peor Rock al Parque o concierto?

¿A quién traería para cerrar este festival?

¿Mejor recuerdo de su primer Rock al parque o concierto?

Aquí les resumimos las respuestas.

Estado de coma



Para esta banda de caleña de hardcore lo mejor de tocar en Rock al Parque fue sentir cómo la gente se sintió conectada con la banda a penas esta se subió a la tarima. Lo mejor que les ha pasado en un Rock al Parque fue ver a Propain, Sick Of It All y Anthrax. Lo peor fue que este año no dejaron entran al hijo de Jhon Osorio, uno de los vocalistas de la banda, y si pudiera pondrían a cerrar a Slayer.

Kanaku y el Tigre

Este grupo peruano siente una conexión muy grande con Colombia y tocar en el festival es el clímax de esa relación. Ellos dicen que aquí somos muy afortunados porque en Perú se está muy lejos de que se organice algo así. Definen a Rock al Parque como una utopía.

Su mejor concierto fue el año pasado en Madrid, donde tocaron frente a unas 300 personas que se sabían todas sus canciones. Para ellos fue genial sentir esa conexión tan lejos de casa y el peor fue en una pizzería cuando lanzaron el video de ‘Caracol’.

Motor

Este grupo mexicano ha tocado varias veces en Colombia. Ciudades como Bogotá, Cali y Medellín los han visto varias veces y estar en Rock al Parque consolida todo el trabajo que han hecho con su fanaticada colombiana. Sienten que nunca han tenido un concierto malo porque siempre lo dan todo y recuerdan que su primer concierto fue en una teatro pequeño. Habían 500 personas tan conectadas con la banda que las paredes sudaban. Si pudieran, pondrían a cerrar a Incubus o Koyi K Utho.

Mon Laferte

Esta bella y alegre cantante chilena, fanática a muerte de Aterciopelados, dice que los festivales la aterran, pero que le encanta sentir esos nervios y sufrir un poco. Cuenta que el peor concierto que dio fue cuando tenía 15 años y cantaba en un bar. A la gente no le gusto y le lanzaron botellas. El mejor fue cuando se escapó a los 12 años para ver a los Atercio en Viña del Mar. Para ella es muy jodido escoger al artista de cierre, pero sería alguien que cante en español como Juan Cirerol, Ana Tijoux y claro, Aterciopelados.

Montaña

Para este genial grupo de post rock bogotano estar en Rock al Parque es un sueño, a pesar de los nervios. Su mejor concierto fue en Matik-Matik durante el Festival Yavería y por borrachos no recuerdan su primer Rock al Parque. Si podrían, elegirían a Radiohead para cerrar el festival. Buena elección.

Los Makenzy

Cuando estaba sobre la tarima del Plaza, esta banda bogotana de rock y blues se sintió como un eyaculador precoz. Así como lo leen. Su peor concierto fue el Estéreo Picnic de 2013 y su recuerdo del primer Rockal fue ver cómo la gente abucheaba a Zoe en 2006.

Elkin Robinson

Para este músico de Providencia lo mejor de estar sobre esa tarima fue la magia que sintió al traer música desde la terraza de su casa a un escenario tan grande. Él opina que no hay concierto malo, todos son especiales, pero los mejores siempre son los más pequeños. Y si pudiera haría que Toto La Momposina cerrara el festival. Eso sería increíble.

Los Caligaris

Para el grupo argentino tocar en la tarima de Rock al Parque fue un sueño que pudieron cumplir tras 20 años de carrera. Es precisamente todos estos años tocando lo que les dificulta definir cuál ha sido su mejor concierto, sin embargo, es la primera vez que fueron al Vive Latino en México el que se les viene a la cabeza. De tener un festival, pondrían a Paul McCartney en el cartel, pero no a cerrarlo sino a abrir. «Sería espectacular porque siempre lo ponen de cierre», dicen.

Sin Pudor

Las chicas de Sin Pudor se bajaron del escenario muy contentas y sorprendidas por la recepción del público, que seguía pogueando a pesar de que cortaron los últimos minutos del show. Tal vez por esto es que consideran que su presentación en Rock al Parque ha sido uno de sus mejores conciertos, junto con un show en Guayaquil en el que la audiencia no dejó que se montara al escenario la banda internacional invitada para que ellas siguieran tocando. Las chicas ya organizan su propio festival que se llama Día del Ruido, y quisieran traer a Náusea, Ratos de Porão, a Kuantik Ambert desde Suecia o a Rancid.

Los Rolling Ruanas

Después de robarse el show en el escenario Eco el domingo, los bogotanos nos contaron que están felices y absolutamente agradecidos con la gente que ha terminado de darle sentido a la diversidad, a la música que hacen y los incluyen en estos espacios. Cuando les preguntamos por conciertos memorables mencionan el lanzamiento del disco La Balada Del Carranguero en el Julio Mario Santodomingo, donde vendieron todas las boletas en taquilla. Y si los pusieran a curar un festival invitarían, como cuota local, a Jorge Velosa, Indio, Aterciopelados o Bambarabanda. También hablan de Alfredo Gutiérrez o Edson Velandia dirigiendo la Big Bang de Bogotá con su sinfonía municipal.