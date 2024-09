Rock al Parque: Heaven Shall Burn tu papá

Vea aquí todo nuestro cubrimiento de Rock al Parque 2017.

El día uno de Rock al Parque, el día del metal, estuvo lleno de presentaciones brutales. A pesar de las quejas de muchos, desde temprano la cosa estuvo buena. Estuvo pesada, demente, agresiva. Pero Heaven Shall Burn, estuvo impresionante. Ya sabemos que van a decir: «No, pero Lamb Of God fue increíble ¿qué les pasa? y Sí, lo fue. Pero así es cómo debe sonar la cabeza de un cartel. Desde que se anunció que este grupo iba a cerrar, esperábamos una presentación llena de furia y energía. Sabíamos muy bien que la iban a romper y que la gente iba a enloquecer. Y Lamb Of God cumplió la tarea de forma magistral llenando a tope el escenario Plaza.





También la vieja escuela del metal colombiano estuvo increíble. En especial Darkness que puso de cabeza el escenario Bio. La gente corría para ver a estos veteranos despedirse, aunque Rodrigo Vargas se fue diciendo hasta la próxima, entonces a lo mejor y se animan a seguir tocando pronto. Tal vez no pase, pero soñar no cuesta nada. También Reencarnación, Occultus y Herejía demostraron el poder del metal colombiano. Pero, a pesar de ser tremendos grupos, ninguno llega a ser el papá de día uno, por una cosa que Randy Blythe, vocalista de Lamb Of God, señaló sin querer cuando pidió una ovación para Vein, la banda de death metal bogotano. Al ver la parca respuesta de la gente dijo: » ¿qué pasa? Este grupo es de aquí, griten duro por ellos», lo que reflejó la falta de apoyo que a veces empaña la calidad de nuestra escena metalera.

Lo cual nos devuelve a Heaven Shall Burn. Desde el segundo en que este grupo alemán se subió al escenario, este parque vibró. Esta fue una banda que hizo que los que pasaban por ahí medio distraídos voltearan la cabeza para escuchar el metal core, mezclado con death metal melódico del grupo.

Esta presentación fue impecable por varias razones. Para empezar sonó increíble. Cada acorde de guitarra, cada golpe de batería, cada uno de los gritos de Marcus Bischoff se escucharon perfectos. Antes de esta presentación, el parque no estaba muy lleno que digamos, la primeras bandas tuvieron un público moderado, pero Heaven Shall Burn convocó una mezcla de metaleros, hardcoreros y punkeros que llegaron al Plaza para darse en la jeta con toda.

Al mismo tiempo las brasileras de Nervosa estaban en el Bio tocando también de forma impresionante y frente a una buena mancha negra de boleadores de mecha. Pero la diferencia entre ambas bandas, fue la energía que se sintió. En medio de ese sol abrazador que pegaba sin clemencia, sobre los cientos de dementes que brincaban al son de ‘Corium’, «The Weapons They Fear’ y ‘Passage Of The Crane’. De verdad se podía palpar la euforia y el desenfreno que la banda lanzaba desde el escenario.

Además Heaven Shall Burn se paró para lanzar su mensaje crítico y político sin miedo y sin pena. Canciones dedicadas a Victor Jara y Allende; que defienden los Derechos Humanos y denuncian las injusticias sociales y lo abusos del poder; y que abogan por el veganismo.

Política, fuerza, desenfreno, calidad. Sin duda, Heaven Shall Burn marcó un antes y un después en el día uno. Fue la banda que prendió ese festival y por eso fue el papá.