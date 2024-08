Rock I.N.C: El festival del rock y el metal independiente en Bogotá

Los próximos 5 y 6 de agosto el colectivo Rock I.N.C. realizará un evento que tiene como objetivo promover y apoyar bandas de rock y metal de escena local bogotana. El festival ROCK I.N.C tiene un cartel en el que combina bandas invitadas con bandas escogidas por medio de una convocatoria que reunió a numerosas bandas de rock y metal distritales. El evento se llevará a cabo en la galería y centro cultural La K-Zona, ubicado en la calle 15 # 9-64, desde el medio día hasta las 9 de la noche. En él participarán bandas como Telebit, Cuentos de los hermanos Grind, Space Desing, Surviving in a World y Umzac, entre otros.

Rock I.N.C., los organizadores del evento, se han dedicado diseñar estrategias para fortalecer la industria musical independiente bogotana, sobre todo desde el área de difusión y comunicación. En su trayectoria le han dado prioridad a la realización de piezas audiovisuales que contribuyan al fortalecimiento de la escena local.

Aquí abajo pueden ver el cartel completo del festival.

Pero eso no es todo: estamos regalando 5 entradas para los dos días del festival. Llevártelas es muy fácil:

Debes compartir en tu muro de facebook este artículo, luego debes tomarle un pantallazo y enviarlo al correo colombia@vice.com con el asunto «Noisey llévame a ROCK I.N.C». Tienes hasta el miércoles 2 de agosto a la media noche para participar. Por aquí puedes revisar los términos y condiciones del concurso.