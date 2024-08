Rødhåd finalmente anuncia su álbum debut, ‘Anxious’

La idea de hacer mi primer largo la he tenido desde hace año y medio, pero en el último año me fue muy difícil poder ir al estudio con cierta concurrencia. Solo pude producir dos remixes, y no tuve ni un solo lanzamiento, pero en parte también se debe a que me mudé a otro estudio en Berlín. Fue algo que me tomó mucho tiempo, pero el deseo de hacer el álbum sigue estando presente. Para este año traté de reducir mis fechas como DJ, así que esperemos a ver qué pasa.

Esto nos decía Rødhåd, el caudillo de Dystopian cuando lo entrevistamos al comenzar el año. Ahora, finalmente sus palabras cobran realidad: el alemán lanzará Anxious, su álbum debut el 20 de octubre. Como se preveía, el trabajo en largo será el «siguiente paso natural» a sus recientes EPs Kinder Der Ringwelt y Söhne Der Erde, con un enfoque mayormente pensado a sonidos externos a la pista. Anxious contará con diez tracks, incluyendo una colaboración con su colega Vril.

