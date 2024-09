Si viste una rodilla en la carátula del ‘It This It’ de The Strokes, eres un ser de luz

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK .

¿Se acuerdan de la gran disputa que desató aquella imagen del vestido blanco con dorado que algunos veían negro con azul? Olvídense de eso. Hoy es el día que será recordado por la división en dos del mundo melómano: aquellos que, correctamente, vieron un trasero en la carátula del Is This It de los Strokes, y los que pensaron que era una mano con guante de cuero sobre una rodilla.

Videos by VICE

El pasado miércoles The Guardian entrevistó a Colin Lane, quién hizo esa fotografía a blanco y negro de la que era su novia en ese entonces. En palabras del fotógrafo, “mi novia salió de la ducha mientras yo estaba jugando con una Big Shot Polaroid, una estorbosa y simple cámara de plástico que había encontrado en el ático de mis padres”. Ella se puso un guante Chanel que Lane había encontrado en el apartamento, colocó su mano enguantada sobre el trasero, se inclinó un poco y –clic– él tomó la foto. Aunque después el fotógrafo se conoció con los Strokes y les sacó un montón de retratos, en azoteas de Nueva York y otros lugares que todo artista sueña para posar, la banda primero revisó las fotos de su portafolio y seleccionó la de la ex novia de Lane como la portada de su álbum debut.

Lane se montó a las giras de the Strokes, del 2001 al 2006, como resultado de esa conexión que había entablado con la banda. “Es muy loco pensar que esa imagen terminaría en uno de los álbumes más influyentes de los 2000”, también le dijo a The Guardian. Pero… ¿saben qué más es increíble? Que algunos hayan pensado que la portada tenía una mano sobre una rodilla doblada, inexplicablemente, en un ángulo de 90 grados inverso a cómo se mueve esa extremidad. Un comentario en el artículo de The Guardian literalmente dice lo siguiente:

“¿¡Es la parte trasera de una mujer!? Leí hace unos años que era un imagen de una mano sobre una rodilla y es lo que le he dicho a la gente desde entonces. La foto de mi CD está cortada un poco por lo que era un hecho muy convincente en el momento. Qué decepción…”

Después de hacer un encuesta no muy científica en la oficina, cerca del 12% de las personas cerca a mi escritorio pensaron que era una rodilla lo que aparecía en la portada del Is This It. Esto significa un cisma.

Esto es lo que dice tu personalidad si viste una cadera/trasero en la portada del Is This It:

La gente gira en torno a ti desde que tenías nueve años.

Te reíste de la idea “Energía de Gran Pene”, pero no le dijiste a nadie.

Te han terminado porque eres infiel.

O eras inteligente sin mucho esfuerzo, o lo suficientemente encantador para haber tenido notas buenas en el colegio.

La gente usualmente habla de cómo los hace sentir tu contacto visual.

Perdiste algo realmente importante como tu pasaporte o tarjeta de crédito, después te olvidaste de ello y alguien te lo devolvió sin intentar sacar una copia para robar tu identidad o gastar tu dinero.

Si te identificas como mujer has hecho el 90% de los orgasmos de tu pareja; si eres un hombre heterosexual has logrado el 60%; y si te identificas como un hombre y tienes sexo con otros hombres has hecho el 96%.

En resumen: Eres un ninfómano o ninfómana. Por favor empieza terapia para el resto de cosas, si es que no lo haz hecho.

Ahora, si eres de los que vio una rodilla en la portada del Is This It, esto es lo que dice eso de tu personalidad:

Algunos de tus recuerdos más profundos de juventud involucran hornear, escalar y/o escribir poesía que nunca mostraste o recitaste para nadie.

No has muteado las Instastories de nadie aún.

Era broma: las redes sociales ni siquiera son así de importantes para ti, a excepción de los videos de Munchies o el periodismo de verdad.

Aún eres bueno horneando. Tienes 27.

Has leído esas señales de “no conducir en estado de embriaguez” y las tomas como órdenes, no como sugerencias.

Dices cosas como “no haber salido de fiesta en estos dos últimos meses es la mejor decisión que he tomado”.

Tienes una propiedad. Y si no, tienes un montón de dinero ahorrado para comprar una.

Nunca has visto una rodilla, ¿verdad?

En resumen: No eres un ninfomano o ninfomana, pero eres saludable y tienes un equilibrio en tu vida

***

Sigue a Noisey en Facebook .

Sigue a Tshepo Mokoena en Twitter .