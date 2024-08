La vez que Roger Waters llenó nueve veces el estadio de River en Buenos Aires

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, Argentina. Santuario vivo del espectáculo sudamericano. Eterna casa del Club Atlético River Plate, habituada a recibir más de 75.000 espectadores del rasero más devoto e impetuoso cada fin de semana. Allí, entre las avenidas Figueroa Alcorta y Guillermo Udaondo del tradicional barrio porteño de Belgrano, se vivió una de las grandes hazañas en la historia reciente de la música.

Roger Waters, el legendario bajista, vocalista e indiscutido cerebro creativo detrás de la banda inglesa Pink Floyd, en el marco de su imponente tour The Wall Live, arribó a la capital argentina un 7 de marzo de 2012 para presentarse en el estadio de River.

Videos by VICE

Gigantografía de ‘The Wall’ ubicada sobre la avenida 9 de Julio en 2012. Imagen cortesía de EFE.

Siendo esta su tercera visita a la Argentina –Waters debutó en la ciudad de la furia un 7 de marzo de 2002 en el estadio de Vélez Sársfield, seguido de su estreno en el estadio de River un 16 de marzo de 2007–, el genio británico aprovechó para recorrer a fondo las calles bohemias de la tierra de Maradona.

Además de catar varias de las más finas selecciones de vino blanco –su trago predilecto– cosechado en el sur del continente, Roger Waters también visitó la famosa Villa 31, uno de los asentamientos ilegales más grandes de Buenos Aires. Allí estuvo grabando el video de la canción “The child will fly”, que cuenta con la participación del cantautor argentino Gustavo Cerati, Pedro Aznar, Eric Clapton y la colombiana Shakira, quien gestó la iniciativa a través de su Fundación ALAS. Asimismo, Waters también recibió la “grata” compañía del entonces jefe de Gobierno de Buenos Aires y actual presidente de los argentinos, Mauricio Macri.

Roger Waters en el estadio Monumental de River en 2012. Foto por Mike McKnight.

Una vez finalizada la lagartería política, la menta maestra de Pink Floyd se aisló para proponerse lo imposible: llenar nueve veces el estadio Monumental de River. El coliseo más vasto de los bonaerenses sostenía dos récords épicos hasta la fecha: seis presentaciones a cargo de los ídolos locales Soda Stereo en su gira Me verás volver en 2007, y los Rolling Stones, quienes abarrotaron el Monumental en cinco ocasiones con su Voodoo Lounge tour en 1995.

Para The Wall Live, gira que disecciona uno de los trabajos más relevantes en la historia del rock –The Wall, el onceavo álbum de estudio de Pink Floyd lanzado en 1979, una obra introspectiva que muestra la fragilidad y capacidad de Waters para comprender sus propias emociones y vivencias–, el inglés habilitó nueve días de boletería para su aclamado concierto. Si estás haciendo cuenta, lo anterior quiere decir que los días 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18 y 20 de marzo de 2012 fueron dispuestos por el gran Roger para presenciar su gigantesca pared ser derribada en el estadio de River.

Contra todo pronóstico, en cada una de sus fechas hubo un rotundo sold out de boletería. Buenos Aires no dudó un segundo en desperdiciar la oportunidad de presenciar en vivo la psicodelia infinita de clásicos como “Another brick in the wall part 2”, “Comfortably numb”, “Hey you” y “In the flesh?”, canción que posteriormente contribuiría imágenes al documental Roger Waters: The Wall de 2014.

El espíritu de Pink Floyd seguía vivo en el Monumental, con nueve conciertos, nueve latidos que todo fanático argentino difícilmente podrá olvidar. Congregando cerca de 440.000 almas que disfrutaron de cerdos voladores, aviones en picada y cantos a favor de las Madres de la Plaza de Mayo y Ernesto Sábato, el escritor argentino a quien Waters recordó por “su lucha por descubrir la verdad sobre el terrorismo de Estado y decir ‘Nunca Más’”.

Si no pudiste vivir ninguna de las nueves presentaciones del genio inglés en el estadio de River en aquel marzo de 2012, aquí les dejamos un par de videos que podrá llevarlos de vuelta a ese muro perdurable y mágico que construyó Roger Waters entre Udaondo y Figueroa Alcorta.

https://www.youtube.com/watch?v=At5-D6e4lGg

Conéctate con Noisey en Instagram.