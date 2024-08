Llegó a Colombia un dispositivo que vuelve inteligente su televisor

Sí, sabemos que hace más de tres años entró al mercado el Roku, el pequeño aparato capaz de transformar un televisor común y corriente, incluso un televisor gordo, en un Smart TV.

Sin embargo, en un país tan desconectado como el nuestro, apenas estamos probando los frutos reales de la tecnología inteligente en nuestros televisores. Desde películas, pasando por aplicaciones e incluso predicciones climáticas, le prometen que usted lo puede tener todo en su televisor.

Videos by VICE

Roku es un periférico de Streaming que puede usar a los tres minutos de haberlo desempacado. Hace parte de la familia de Streamers que están transformando los televisores y la manera de consumir contenido en casa. Roku está ingresando al mercado colombiano con dos modelos el Roku Express+ y el Roku Streaming Stick+.

Imagen vía Roku Colombia

Me dieron el Roku Express para probarlo y escépticamente acepté. No utilizo los televisores de mi casa y desde hace muchos años no veo televisión, aunque parezca algo que decir para estar a la moda, es la realidad, los millennials consumimos cada vez menos televisión.

Me di a la tarea de probar este pequeño aparato en el televisor de la sala de mi casa: basta con conectar dos cables, uno de poder (ya sea conectándolo al puerto USB del televisor o directamente al enchufe con el adaptador de poder incluido), uno de señal (Av o HDMI, dependiendo de su televisor) y listo.

Imagen vía Roku Colombia

El Roku Express+ inmediatamente se conecta a su red inalámbrica. Ahí se actualiza y usted escoge los canales que desea descargar para tener en su pantalla inicial. En cuestión de minutos tiene acceso a Netflix, Youtube, Deezer, Cnet, entre otros. Todo esto en el mismo televisor donde usted creyó que solo podía ver La rosa de Guadalupe en las tardes.

Las ventajas de este dispositivo son varias: en primera instancia, usted no debe salir corriendo a comprar un Smart TV. Por el contrario, le puede volver a dar uso a aquel televisor pantalla plana que quedó en el olvido cuando usted decidió que «ver televisión colombiana» no era algo cool.

También, puede darle vida al televisor gordito que planeaba vender en Mercadolibre por 100 mil pesos. Este minúsculo aparato le da la libertad de consumir contenido visual y musical en su televisor sin necesidad de seguir la programación de ningún canal, es decir: ¡no más comerciales de Cicatricure a la hora del almuerzo!

Imagen vía Roku Colombia

Ahorrarse unos pesos nunca viene mal, entre comprar un Smart TV y un Roku de 189 mil pesos, hay una diferencias de muchos caracteres económicos. Además, usted puede usar el Roku en todos los televisores de su casa y en pantallas que no necesariamente sean televisores, basta que tenga una entrada HDMI y estuvo.

Roku nos da la posibilidad de consumir contenido de otra manera, en una era donde todo lo tenemos en nuestro computador, e incluso en nuestro celular. Ver Netflix en una pantalla de más de 13 pulgadas, es algo que nuestros ojos agradecerán en esas largas maratones viendo Breaking Bad, Stranger Things o Los Reyes.

El Roku tiene la posibilidad de meter distintos canales en la interfaz, desde Netflix, hasta canales de música y juegos. Todo esto sincronizable con su celular y operado desde el mismo con una aplicación que hace las veces de control. Sin embargo, la aplicación oficial de Roku no está disponible en la tienda iOS de Colombia, por lo pronto toca con aplicaciones de terceros, y eso no está tan chévere.

Si me lo preguntan, es algo innecesario, si tengo un control físico, ¿para que tener otro en mi celular? Pero bueno, de pronto también alguien pensó eso cuando le dijeron que podía ver películas en su celular y no en su televisor.

Imagen vía Roku Colombia

Resumiendo un poco, el Roku es la entrada a este mundo de los Streamers de contenido, es bastante fácil de usar, y para todas las edades. Tiene lo básico y con eso basta. Está haciendo su llegada a Colombia con un precio asequible y tentador, el Roku Express+ en específico, no soporta contenidos en 4K. El control, a diferencia del Roku Streaming Stick®, no controla el televisor y esto puede ser algo molesto, tener que usar dos controles para ver un solo contenido.

Adicionalmente, si usted ya se encuentra dentro del ecosistema de contenidos de Apple, es decir, su biblioteca de películas y música está en Itunes, puede que esta no sea una opción para usted. Sería interesante ver más canales a medida que Roku se establezca en Colombia, entre esos, VICELAND, nuestro canal de televisión con contenidos originales 24/7.

Si usted está cansado de ver Netflix en su pantalla de 13 pulgadas, si quiere ver documentales de VICE en su televisor y no tiene HBO, si está consumiendo contenido visual en su celular más de lo que debería y tiene su televisor arrumado, el Roku es una alternativa económica frente a los demás competidores para darle una nueva vida al televisor y variar la manera en la que consumimos contenido en casa.

*Nos llegó un Roku a la oficina, lo probé y me gustó. Este no es un contenido comercial.