Romeo Santos llevará la bachata al Estadio MetLife en septiembre

Es un martes caluroso en Nueva York, y Romeo Santos esta sentado en un trono en frente de un grupo íntimo de periodistas. Vestido en un traje beige, su cuello adornado con varias cadenas, responde preguntas con una humildad y franqueza rara de encontrar en un artista de su nivel.



Su disco nuevo, Utopia, ha sido celebrado por críticos y fans como una clase maestra en la historia de la bachata, un mapa entre el pasado presente, y futuro del género. Utopia ve a Santos colaborando con los miembros de Aventura, el grupo que lo hizo una superestrella, y bachateros clásicos como Frank Reyes y Raulin Rodriguez. El primer sencillo y la primera canción de Aventura en años, “Inmortal”, estuvo nueve semanas como numero uno en los Billboard Tropical charts. El propio disco, cuyas canciones se grabaron en siete semanas, estreno en el puesto numero uno de los Billboard Latin y Billboard Tropical charts.

Videos by VICE

Su logro mas reciente, comparado con el impresionante legado que ya ha dejado Santos en su carrera de veinte años—desde incontables premios y nominaciones a volverse en los ojos del mundo un representativo de la bachata y música urbana—deja a uno pensando a que otras alturas pudiera llegar el prolífico “rey de la bachata.” Este septiembre Santos se presentará en el prestigioso Estadio MetLife en Nueva Jersey, el primer cabeza de cartel Latinx en la historia del arena. Al tiempo de publicación, se han vendido mas de 30.000 tickets, algo que no viene como sorpresa para un artista que ha llenado dos veces a Yankee Stadium.

“Cuando el disco salió, a las dos horas estaba mirando todos los posts y senti una vibra no solo de los EE.UU., pero vi gente subiendo posts en Argentina, en Chile, etc., y me di cuenta de algo interesante,” dice Santos. “No sé si la gente tenia sed de música tropical, pero de ahí se me subió el autoestima para traer esta música a estos lugares, y hablamos de un lugar histórico. No tengo planes de gira, solo un par de presentaciones, y decidimos el MetLife.”

Este show tan especial para el cantante neoyorquino de familia dominicana y puertorriqueña también es indicativo de una tendencia musical notable en el público norteamericano: el interés renovado en la música Latina, y los géneros que componen este termino general desde la bachata al reggaetón. En un mundo globalizado, audiencias modernas tienen una curiosidad inerte. Si uno quiere buscarlos, los sonidos del todo el mundo son mas accesibles que nunca. Ya no hay necesidad de cambiar el idioma o, en el caso particular de la música Latina, sacrificar o suavizar la identidad cultural para asegurar el éxito en el mercado anglo sajón.

“Yo he estado cantando esta bachata Spanglish y este estilo urbano por casi dos décadas. Siempre ha sido mi objetivo de que haya un balance de bachata tradicional y bailable, pero también esa propuesta de que la gente puede percibir nuestra música diferentemente,” relata Santos. “Lo que esta pasando con Ozuna y con Bad Bunny me llena de felicidad. Yo tenía ese concepto de que nosotros como Latinos no tenemos que cambiar nuestra música para llegarle a los americanos. Siempre y cuando las disqueras se ajusten a promover un producto como es, sea reggaetón, bachata, salsa, etc., habrá una conexión. Cuando uno puede alimentarse de diferentes sonidos, puedes seguir creando cosas nuevas.”

La música de Santos en particular—una bachata con sus pies firmemente planteados en la tradición del genero y sus grandes maestros, como demuestra en Utopia, pero con producción basada en beats urbanos —es una que no se puede separar de la identidad Latinx, específicamente la identidad dominicana. Aunque Santos juegue con sus sonidos con mentalidad moderna, se mantiene firme en su propuesta de intercambio cultural ya que el publica ha enseñado que esta abierto a tener esa conversación a través de su música. “Yo conozco mucha gente que no sabe lo que estoy diciendo, pero le fascina mi música por la melodía y el ritmo. Cuando yo hice mi primera canción con Usher, una canción en Spanglish, fue sumamente exitosa. La disquera me decía ‘haz una versión completamente en ingles,’ y me negaba. Ahora, escucho canciones como ‘I Like It’ de Cardi B, ‘Taki Taki’ de DJ Snake…están cantando en español. Me hace sentir que estaba on the right track.”

Además de la trayectoria mas abierta del mercado y el logro continuo de su música, Santos es nuevamente un papa, cuyo le cambio la vida y su manera de crear. “La mayoría de mis canciones las compongo en aviones. Yo soy el tipo de persona que todos los días tengo que salir; ahora, tengo razón para regresar a casa.”

Santos sabe muy bien el sentimiento de regresar a casa; después de sus shows en Yankee Stadium, el nativo de Nueva York entendió el aprecio que su ciudad, y su comunidad en El Bronx, le tiene. “Cuando estoy acá, soy muy yo. Hablo como hablo con mis padres y mis mejores amigos cuando estoy en el escenario y nadie se ofende. Tocar MetLife es algo muy personal para mi. Es una responsabilidad muy grande; no se si la he procesado,” dice el cantante nueyorquino. “Es importante para mi que la gente salga del show y diga ‘wow, Romeo supero lo que ha hecho en otras presentaciones.’” Cuando le preguntan sobre detalles específicos del recital, le brillan los ojos al cantante.

“De sorpresas, yo nunca revelo las sorpresas, pero solo diré que será una noche clásica”, dice con una sonrisa picara.

Romeo Santos tocara en el Estadio MetLife el 21 de septiembre.