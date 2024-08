Rosalía estrena “Con altura” y nos da lo que pedíamos: perreo

Desde que salió Rosalía recuerdo a muchísimas personas confundiendo su música con trap o reggaetón. No entiendo por qué. Quizás era el Auto-Tune que usó. Quizás era el español. Quizás fue que se convirtió en una artista mega mainstream en cuestión de semanas. En fin. Incluso en los primeros segundos del video de “Bagdad”, se escucha una especie de dembow mientras ella baila en el tubo.

Rosalía estrenó “Con altura”, un reggaetón delicioso junto a los capos J Balvin y El Guincho, co productor de su disco El mal querer. Y no había paso más lógico en su carrera. Ya tenía una canción con J Balvin. Ya admitía en entrevistas todo lo que le gustaba Ozuna. Ya era amada por absolutamente todos los artistas más populares del mundo. El planeta entero inconscientemente necesitaba esto. La gente perrea “Malamente” en los bares y discotecas. Lo he visto. Se lo dije y ella también lo aceptó. No siempre los artistas nos dan lo que nosotros, en nuestros sillones viendo TV, les pedimos. Pero esta comunión era algo que todos necesitábamos.

“Con altura” es todo lo que un reggaetón debe ser: bailable y sexual. Dan ganas de estar al filo del zeitgeist, montado en un Smartphone gigante bailando. Y el video es otra demostración de los súper poderes de Rosalía como máquina generadora de tendencias. Las banderas náuticas y ese pantaloncito al final de LV son básicamente nuestra dosis de cardio para el resto de marzo.

“Llevo a Camarón en la guantera”. ¡Dio mío! Dale play arriba a “Con altura” y deshazte como nube.



