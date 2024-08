Varios camioneros nos dan su opinión sobre el nuevo videoclip de Rosalía

No habían pasado ni diez minutos de su publicación y el nuevo videoclip de Rosalía ya tenía más de 9.000 visualizaciones. Hoy todo el mundo habla de “Pienso en tu mirá” y de sus escenas costumbristas que algunas voces críticas consideran enraizadas en clichés, prejuicios y estereotipos.



Una de las secuencias más representativas que aparece en él es, sin ánimos de hacer spoilers, la de varios camioneros con un agujero de bala en el pecho que van sangrando a ritmo de “Pienso en tu mirá, tu mirá clavá es una bala en el pecho”.

Precisamente la zona elegida para rodar esta parte es justo detrás del polígono Can Tunis, en Hospitalet de Llobregat, al lado de la Feria de Barcelona, un sitio de carga y descarga de trenes de mercancías y un lugar muy cercano al puerto. Si sois de la zona lo habréis reconocido por la silueta del hotel Hesperia que hay detrás.

Pues bien, me fui hasta allí para saber qué opinaban los camioneros que frecuentan la zona sobre el nuevo videoclip de Rosalía, y para saber si los tópicos que se utilizan corresponden a la realidad o no.



Hago la primera parada justo en el sitio donde se ha rodado el videoclip, pero duro menos de un minuto antes de que me echen. Es propiedad privada y necesitamos permiso escrito, que obviamente no nos van a dar al instante. Así que me conformo con quedarme por la calle contigua al espacio. Allí me encuentro a unos chicos que están descargando sus mercancías y les enseño el videoclip en mi móvil. Me dicen que están seguros de que se rodó durante la Feria del Camión, e incluso reconocen a algunos de los extras que aparecen. “A este tío lo conozco”, me dicen, “trabaja en el puerto”.

Son las once de la mañana y los camioneros ya están por hoy. Algunos saldrán hacia sus destinos pasadas las seis de la tarde.

Antonio Ruiz

Entre los pocos camioneros que, con tanto sol y en pleno mes de julio, me encuentro por la calle está Antonio Ruiz. El camión es de la empresa para la que trabaja. Tiene cincuenta años, y cuando le pregunto qué tiempo hace que es camionero, me dice que muchísimo. Se dedica al transporte de coches. Le explico que por la zona se ha rodado el nuevo videoclip de Rosalía y que hoy es uno de los temas más comentados entre los jóvenes.

“Me suena mucho, esta tal Rosalía. Seguro que la he escuchado por la radio y eso”, me dice. Le pregunto si le ha gustado el vídeo y qué opina de la imagen que se da de los camioneros y sus tópicos. “Me gusta que se les dé visibilidad a los camioneros, porque estamos puteados. Me ha gustado mucho el vídeo. ¿Cómo se llama? Cuando llegue a casa me lo miraré con calma. Respecto a lo de los nombres en el camión, yo no llevo el mío porque es de empresa, pero es algo muy común entre los conductores”.

Antonio Blanco

En plena calle Ferrocarril, me encuentro con Antonio Blanco. Él sí sabe quién es Rosalía, pero aún no le había dado tiempo de ver el videoclip. Explica que le parece bien que salgan camioneros en un videoclip porque es un colectivo olvidado y asegura que es realmente duro. “Yo soy de León y solo paso dos días por casa a la semana. Tengo suerte de que los fines de semana no trabajo. Lo que no me gusta es que los camioneros salgan en el vídeo con cadenas de oro y que también salgan armas… porque da una imagen bastante negativa de nosotros”. Antonio no va en camiseta de tirantes. Va con un chaleco fosforito. De hecho, la mayoría de los camioneros con los que me cruzo llevan ese chaleco. Me pregunta si se lo quita para la foto y le digo que no, que no hace falta.

Florín Hernández

A diferencia de Antonio Blanco, Florín Hernández ni siquiera sabe quién es Rosalía. “Nunca he escuchado eso. ¿De qué va?”, me pregunta. Él sí lleva un camión con cortinas y vinilado con dos nombres en cada esquina. Antes de que se marche, me da tiempo solo a ponerle una de las escenas del vídeo. Se ríe porque reconoce que está rodada justo donde estamos. “Me parece muy bien”, me dice.

A José Pérez le gusta la estética aunque dice que no entiende muy bien qué tiene que ver un camionero con la habitación que se ve luego y una sevillana de porcelana. Se fija en que justo al empezar el clip se ve un camión saltándose un ceda al paso y eso no le ha gustado nada. “Eso solo refuerza la idea errónea de que los camioneros conducimos mal. Lo que sí que conducimos son muchas horas. Es un trabajo muy duro y la gente no se puede hacer la idea”.

Dimitar, en primer plano, y Stoicho, detrás

Poco después me cruzo con otro camión ya sin carga. Son Dimitar y su compañero Stoicho. Vienen de Bulgaria y van hacia Francia. Han parado en medio de la carretera para cambiar el aceite y están esperando a que se enfríe el motor. Ellos sí que van sin chaleco. Stoicho incluso va sin camiseta. “Hace mucho calor”, me dice chapurreando inglés. Les intento explicar quién es Rosalía y les enseño el videoclip. “A nosotros no nos gusta este tipo de música”; me dice. “Nos gusta el rock duro”, añade Dimitar “AC/DC y esas cosas”.

“Sobre la mafia, las armas y esas cosas que aparecen en el vídeo, preferimos no opinar. La mafia está en todos lados”, añade Stoicho. “¿No seréis vosotros de la mafia?”, les pregunto inocentemente. “No, no… qué va”, y se ríen.

