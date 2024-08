Rosalía subió parte de su canción con James Blake a Instastories y es lo que esperábamos

Desde hace unos días, y gracias a información filtrada por Amazon Francia, el mundo recibió la mejor noticia del año aunque todavía falten 355 días para que acabe: James Blake y Rosalía produjeron una canción juntos que estará en el nuevo disco del británico.

Aunque podía tratarse de un rumor, Blake confirmó esta mañana la información sobre su LP a estrenarse la próxima semana y sí, la Rosalía aparecerá en él junto a Andre 3000, Travis Scott, Metro Boomin y Moses Sumney, quienes serán parte de otras colaboraciones incluidas en el álbum.

Obviamente estamos muy emocionados. Y parece que la catalana también. En el transcurso del día, ha usado su Instagram para postear historias donde se le ve junto a Blake en el estudio después de grabar su canción, que llevará por nombre “Barefoot In The Park”. Aunque se ve bonito ver a ambos chismeando y soltando risas como mejores amigos, lo verdaderamente importante es que en el fondo se escucha su colaboración con mucha claridad. Y no es un adelanto de unos segundos y ya, básicamente podemos escuchar la mitad de la canción, pues se percibe el coro y parte de los versos, donde la Rosalía y hasta Blake cantan en español.

Puedes ser como yo y joderte la experiencia de escuchar la canción como debe ser viendo las stories en el video de abajo, o puedes esperarte una semana y oírla cuando Assume Form, nombre del disco del productor británico, se lance completo la próxima semana. Suerte con eso, amigxs.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=cZa-t6ApOZM

