Rosalía, Travis Scott, Matt Bellamy y más en el nuevo disco de Game of Thrones

Después de años y largos periodos de expectación, este domingo, por fin comenzará la parte final de la saga que nos llevará a conocer el nombre de la persona que terminará ocupando el trono de hierro de Westeros. La temporada final de Game of Thrones llegará a nuestros ojos tras ocho años de peleas familiares, asesinatos gráficos, coito incestuoso y la muerte más teta que a alguien se le haya podido ocurrir para un Aquaman que monta caballos y es papá de tres dragones.

Con el inicio del final del cuento de los Siete Reinos, se ha anunciado también que habrá un disco especial para celebrar el momento, donde será incluída música de nombres como The National, Ellie Goulding, Mumford & Sons, Matt Bellamy –su primer canción solista–, A$AP Rocky, Chloe x Halle, Jacob Banks James Arthur, Lennon Stella, Joey Bada$$, The Weeknd, SZA, Travis Scott, Ty Dolla $ign, Lil Peep, The Lumineers, A. Chal, y desde luego, nuestra reina y nueva embajadora de la lengua hispana por el mundo, Rosalía –que, dicho sea de paso, obvio sería de la casa Martell.

Todo tiene mucho sentido. La verdad sí me suena ver a Cersei y Jaime matándose el uno al otro mientras tienen sexo y el mundo arde con Rosalía de fondo, o a Daenerys quemando todo con su dragón para escuchar a Travis Scott gritar “¡it’s lit!” cuando derrita al Night King.

Al parecer, las canciones no aparecerán en la serie, pero igual es bonito imaginarlas en ese contexto. Por lo pronto, se sabe que For The Throne, nombre del disco, será lanzado en 11 configuraciones distintas de vinil, con nueve variantes basadas en cada una de las casas de la serie, más una versión en color de fuego y hielo, y una edición estándar. Se podrán conseguir a partir del 26 de abril.

Rally the realm.

Music is coming April 26. #GameofThrones pic.twitter.com/PcLPW45uZH — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 9, 2019

